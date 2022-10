Niina Lahtinen paljastaa, mitä asiaa Kiti Kokkonen ei opi millään – uudessa revyyssä heitetään vitsiä jopa sodasta

Niina Lahtinen, Kiti Kokkonen ja Krisse Salminen ovat harjoitelleet syksyn näytelmää varten, jonka kulisseissa erityisesti yksi yksityiskohta naurattaa näyttelijöitä.

Helsingin Peacock-näyttämön lava on valaistu tummilla valoilla, ja katse kiinnittyy lavalla istuvaan kolmeen hahmoon.

Pian Markku Haussilan, Niina Lahtisen ja Petja Lähteen esittämät hahmot puhuvat humoristisesti viime aikaisista aiheista, kuten Haminan mursusta. Repliikeissä mainitaan jopa Putin ja sota.

Hetkeä myöhemmin tummat sävyt ovat vaihtuneet iloiseen vaaleanpunaiseen ja lavalle saapuu joukko ihmisiä pukeutuneina Bridgerton-sarjan inspiroimiin pukuihin.

Eikä aikaakaan, kun teatterisalissa kaikuu suomiräpistä inspiraation saanut musikaalinumero, mutta Mozartin sävellyksien tyyliin. Räppipotpurissa kuullaan sanoituksia niin Petri Nygårdin kuin Cheekin kappaleista.

Suomen Komediateatterin Huvituttaako Revyyn ensi-iltaa vietettiin torstaina 20. lokakuuta. Viikkoa ennen h-hetkeä näytelmän tähtiä oli jo alkanut jännittämään. Näyttelijäkokoonpanoon kuuluvat myös muun muassa Kiti Kokkonen ja Krisse Salminen.

– Tässä on paljon erilaisia teemoja, ihan laidasta laitaan. Meillä on paljon ihan perinteisiä parisuhdesketsejä, mutta sitten käsittelemme myös tulevia vaaleja ja poliittisia tilanteita On ihan kaikenlaista laidasta laitaan, näytelmän näyttelijä ja vastaava käsikirjoittaja Lahtinen kertoo IS:n haastattelussa.

Niina Lahtinen sanoo, ettei näytelmässä vitsailla traagisen aiheen kustannuksella.

Revyyn idea lähti kehittymään jo viime vuoden joulukuussa, kun Lahtinen, Kokkonen, esityksen kapellimestari Katja Lappi ja koreografi Marko Keränen olivat yhdessä syömässä.

– Tässä ei ole mitään jatkuvaa teema, muuta kuin ajankohtaisia havaintoja yhteiskunnasta. Sen takia tykkään revyyn tekemisestä, tässä voi musiikin, tanssin ja sketsin keinoin esittää lyhyitä numeroita erilaisista aiheista, Kokkonen sanoo.

Keränen on Kokkosen mukaan alusta asti haaveillut sirkusteemaisesta esityksestä.

– Mutta ei tässä oikeasti ole sirkusta. Ajattelimme, että koko elämä on yhtä sirkusta ja se on salainen teema siellä taustalla, Kokkonen hymyilee.

– Kun maailmassa on synkät ja arvaamattomat ajat, niin nyt mielestäni teema on sellainen, että tuomme ihmisille sirkushuveja ja vähän iloa, Salminen puolestaan sanoo.

Näyttämöllä vitsaillaan myös vakavilla aiheilla, kuten sodalla. Näyttelijöiden mukaan se halutaan tehdä kuitenkin hienotunteisesti.

– Kaikesta voi vitsailla. Mutta se on aina pointti, että sen aiheen äärellä voi vitsailla, mutta ei naureta sille aiheelle, Salminen selittää.

Käsikirjoittajana juuri Lahtinen joutuu eniten pohtimaan sitä, miten mistäkin aiheesta voi vitsailla.

– Joitain asioita tietysti ei voi käsitellä ollenkaan, mutta yritämme aina löytää sellaisen kulman, että aihe muuttuu komedialliseksi ikään kuin jonkun näkökulman tai henkilön kautta. Emme naura traagiselle asialle, vaan ihmisen suhtautumiselle siihen asiaan, Lahtinen tiivistää.

Revyyn viimeiset harjoitushetket ovat aina hektisiä.

– En muistanut, että tämä on aina vähän sellaista paniikinomaista, kun ensi-ilta lähestyy. Joka toinen päivä tuntuu, että tästä ei tule mitään ja joka toinen päivä tuntuu, että tämä on ihan kivaa, Salminen sanoo.

Revyyn kuuluu myös nopeatempoinen asujen vaihto, kun eri sketsit valtaavat lavan.

– Todella kiva tehdä tässä porukassa. Kyllä kuitenkin tuntuu, että kaikki alamme olemaan sen ikäisiä, että alkaa väsyttämään toi juokseminen – että hirveän tiukkoja noi vaihdot, Salminen naurahtaa.

Näyttelijät Krisse Salminen ja Kiti Kokkonen vuonna 2018.

Harjoituksissa mikään päivä ei ole samanlainen. Kulisseissa sattuu ja tapahtuu kaikenlaista hauskaa.

– Kitihän ei repliikkejä meinaa oppia millään. Meillä oli viime vuonnakin kuuluisa sketsi, joka ei varmaan kertaakaan mennyt suunnitellusti. Se on todella hauskaa, kun Kitillä on niin hyvä energia ja meitä se naurattaa ihan kauheasti, Lahtinen kertoo.

– Se on hellyyttävää, kun ihminen menee ja yrittää aivan täysillä, mutta aivan päin helvettiä menee.

Kokkonen myöntää hymyillen, että hän on kolmikosta hitain oppimaan. Kun ensi-iltaan oli enää viikko aikaa, oli hänellä harjoituksissa mukana vielä lunttilappu.

– Minulla yksinkertaisesti tanssiaskelten, laulujen ja repliikkien opettelu kestää todella kauan.

Kokenutta näyttelijää se ei jännitä, sillä hän on aina oppinut kaiken ensi-iltaan mennessä. Improvisaatiotaitoihinsa hän ei kuitenkaan luota.

– Olen todella huono improvisoimaan, mutta Niina ja Krisse ovat todella hyviä. Täälläkin alkuun harjoiteltiin muutamia kohtauksia, missä he improsivat ilman tekstejä, mutta minä olin todella huono, Kokkonen nauraa.