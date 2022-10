Aki Linnanahde kuulee usein toistuvan kysymyksen ulkonäöstään – läväytti vastauksen Instagramiin

Suosikkijuontaja muisteli Instagram-päivityksessään vanhoja.

Juontaja Aki Linnanahde tunnetaan varsin mutkattomasta hiustyylistään. Tai pikemminkin siitä, ettei sitä ole.

Siksi häneltä usein kysytäänkin, miltä hiukset suosikkijuontajan päässä näyttäisivät.

Linnanahteelta löytyy tähän vastaus. Hän on julkaissut Instagram-tilillään kuvan 19 vuoden takaa. Siinä hän totta tosiaan poseeraa hiukset päässä.

Voit katsoa kuvan myös tästä linkistä.

Kuvassa myhäilee 25-vuotias nuorukainen, jonka hiusraja on jo hieman vetäytynyt. Tämä kirvoittaa Linnanahteen vitsailemaan.

– Tässä vuoden 2003 otoksessa onkin jo "kattoikkuna" melko tanakasti raollaan, hän letkauttaa kuvan yhteydessä.

– Samana syksynä lähti kaikki, eikä ole sen jälkeen näkynyt. Vielä kun olis tajunnut ajaa noi hiukset kokonaan pois jo pari vuotta aiemmin.

Kuvan kohde on hieman samea, kamera on tarkentanut taustaan. Salama on ylivalottunut, SportFM-kanavan beige mainospaita roikkuu. Otos on todellinen aikansa dokumentti – aito versio siitä estetiikasta, jota myös nykypäivän Instagram-kuvissa pyritään jäljittelemään.

Kuvan yhteydessä Linnanahde muistelee vanhoja. Vuonna 2003 hän oli juuri aloittanut ensimmäisessä vakituisessa työssään SportFM:llä.

– Juonsin iltapäiviä futislegenda Atik Ismailin kanssa. Ihan hyvä paikka nuorelle miehelle, joka on lapsesta asti ollut kiinnostunut A) urheilusta B) mediasta.

Historiallinen otos on kirvoittanut hersyviä kommentteja.

– Tohon kolme raitaa kokopuku viel ni..., räppäri Pikku G heittää höystäen viestiään liekki- ja sydänemojilla.

Adidaksen verkkaripuku siis istuisi Pikku G:n mielestä nuoren Linnanahteen ylle.

– Ei oo ollu muuten huono duunifrendi ekas duunis, Pikku G:n artistikollega Juno huomauttaa.

Hän ei ole väärässä. Atik Ismail (s. 1957) on suomalaisen jalkapallon suurnimi. Uraa kotona ja ulkomailla tehnyt Ismail pelasi 26 ottelua A-maajoukkueessa ja teki SM-urallaan 113 maalia muun muassa HJK:n paidassa. Ismail on uransa jälkeen työskennellyt muun muassa vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettuna.

Myös Linnanahteella on taustaa jalkapallon parissa. Hän oli 2000-luvulla toimineen Urheilukanavan lähettämien Veikkausliigan otteluiden studioisäntä.

Tällä hetkellä Linnanahde juontaa Radio Novan Aamua yhdessä Minna Kuukan kanssa.