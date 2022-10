Kiti Kokkonen myöntää olevansa katkera hallituksen koronatoimista – sai pohtimaan oman työn merkityksellisyyttä

Suosittu näyttelijä Kiti Kokkonen tähdittää pian ensi-iltaansa saavaa komediallista näytelmää Huvituttaako Revyy.

Näyttelijä Kiti Kokkonen, 48, rakastaa käsitellä ajankohtaisia aiheita huumorin kautta.

– Uskon vakaasti siihen, että ylipäätään kulttuurin tehtävä on parantaa ihmisten henkistä hyvinvointia. Mielestäni kaikki ihmiset, jotka ovat esittävän taiteen alalla tai kulttuurialalla tekevät samalla yhteiskunnallista työtä, Kokkonen kertoo.

Tällä hetkellä Kokkosen pitää kiireisenä 20. lokakuuta ensi-iltansa saavan Huvituttaako Revyyn harjoitukset. Kokkonen toimii myös esitystä esittävän Suomen Komediateatterin taiteellisena johtajana.

– Koen, että kun keskitymme komedialliseen sisältöön, niin sitä kautta erityisesti meidän teatteri tekee hyvää ihmisille.

Kiti Kokkonen on innoissaan revyyn tekemisestä, koska se on niin monipuolista ja iloa tuovaa.

Parhaimmillaan näyttämötaide tarjoaa ihmisille paikan, missä he voivat hetkeksi unohtaa arjen murheet – tai ainakin asian käsittely huumorin kautta voi parhaimmillaan antaa hetkellistä helpotusta.

– Jos esitys on onnistunut, niin yleisö voi myös nauraa vapautuneesti. Huumorin keinoin voi käsitellä myös vaikeita asioita, ja silloin se voi olla myös hyvin terapeuttista ja vapauttavaa.

Viimeisten parin vuoden aikana Kokkonen on joutunut myös miettimään oman työnsä merkityksellisyyttä.

– En ennen korona-aikaa pohtinut, onko se merkityksellistä. Mutta kyllä myönnän, että olen jäänyt vähän katkeraksi poikkeusajoista ja siitä, miten kaikki kulttuuripaikat suljettiin ensimmäisenä ja avattiin viimeisenä.

Työn merkityksellisyyden pohtiminen ei kohdistu varsinaisesti juuri Kokkosen itsensä tekemään työhön.

– Nimenomaan koko tähän esittävään taiteeseen, että arvostetaanko sitä oikeasti päättäjien keskuudessa. Ymmärretäänkö sen arvo, kuinka paljon se työllistää ihmisiä ja miten tärkeää se on varhaiskasvatuksesta lähtien, Kokkonen pohtii.

Kokkonen on itse kasvanut teatterin parissa. Hänestä tuli Suomen Komediateatterin taiteellinen johtaja isänsä Ere Kokkosen jälkeen.

– Kyllä tässä tekemisessäni on varmaan pala isääni sekä äitiäni ja bonusäitiäni, jotka ovat kaikki olleet tässä teatterissa töissä. Uskon, että heidän kaikkien kolmen energia on varmasti vaikuttanut tähän, miten yritän tätä tehdä.

Kokkosen äiti on näyttelijä Titta Jokinen ja bonusäiti elokuvatuottaja Anna-Maija Nilsson.

Kiti Kokkonen osallistui vuona 2021 Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. Hänen tähtiopettajansa Marko Keränen toimii myös Huvituttaako Revyyn koreografina.

Lapsena Kokkonen oli jo mukana näytelmissä, mutta sen jälkeen hän oli kymmenen vuoden ajan töissä mainosalalla.

– Aina kun kävin katsomassa esityksiä, ajattelin, että tekisin mitä vain jos pääsisin mukaan, hän muistelee.

Lopulta hän hakeutui ensin Ylioppilasteatteriin, lopetti mainostyöt ja vasta sitten hän haki muiden hakijoiden joukossa Suomen Komediateatteriin.

– Sitten pääsin ensimmäiseen juttuun mukaan, mutta toiseen en enää päässytkään. Myin sen kevään ajan sitten lippuja, Kokkonen nauraa.

Revyyn lisäksi Kokkosen syksyyn kuuluu jotain uutta ja jännittävää, josta hän ei voi vielä paljastaa oikein mitään.

– Meitä on siinä neljä ja se on todella makea juttu. Tuomme tänne Peacock-näyttämölle jotain, mitä on joskus ollut, mutta ei ole ollut vähään aikaan, hän kertoo salaperäisesti.

