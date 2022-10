Podcast: Piritta Hagman avautuu hämmentävästä tilanteesta Amerikassa – joukkue kielsi Niklasta paljastamasta totuutta perheen öistä

NHL-kiekkoilijan käytöksen pelättiin aiheuttavan haittaa muille joukkueen pelaajille.

Yrittäjä ja ex-missi Piritta Hagman, 43, kertoo Marja Hintikan ja Jukka Hildénin juontamassa Lasten kasvattamat -podcastissa äitiydestään. Koska kyse on lasten kasvattamisesta, Piritta puhuu podcastissa myös avioliitostaan ex-jääkiekkoilija Niklas Hagmanin, 42, kanssa. He olivat naimisissa vuosina 2006-2018.

Ex-parilla on kolme lasta: Lukas, Lila ja Eliana.

– Minulla on ollut se etuoikeus sanoa, että Nikke on aina ollut sellainen isä, joka on heti hands on, tekemässä kaikkea. Hän heräsi öisin lasten kanssa, Piritta kertoo.

Niklas osallistui lastensa hoitamiseen öisin myös NHL-peliuransa aikana, mikä ei aina miellyttänyt seurajohtoa.

– Torontossa meni jossain vaiheessa niin, että sieltä tuli itse asiassa joukkueen puolelta info Nikelle, että sä et voi kertoa toisille jätkille, että sä heräät öisin lasten kanssa, ettei ne ala vaatimaan tällaista, nämä vaimot, että tekin heräätte, Piritta paljastaa podcastissa saaden juontajakaksikon puhkeamaan nauruun.

– Siellä käytiin ihan oikeasti tällainen keskustelu, Piritta jatkaa.

Niklas Hagman pelasi Toronto Maple Leafsissa vuosina 2008-2010.

Piritta ja Niklas Hagman olivat yhdessä 15 vuotta.

Piritta kuvailee podcastissa myös, että hänelle on ollut avartavaa nähdä, miten monella eri tavalla vanhemmuuden voi hoitaa.

– Esimerkiksi Iginla. Niillä oli konkreettisesti niin, että kauden jälkeen Jarome oli kaksi viikkoa lasten kanssa ja lopun aikaa äiti hoiti kaiken. Ihan kaiken, Piritta kertoo Calgary Flamesin pitkäaikaisen kapteenin perhe-elämästä.

Piritta Hagman kertoi keväällä Ilta-Sanomille viettäneensä muutaman vuoden sinkkuelämää.

Hagmanin mukaan ex-parilla on lämpimät välit ja he viettävät paljon aikaa perheenä. Hän kertoo molempien varautuneen siihen tilanteeseen, jolloin toinen löytää uuden kumppanin.

Hän on myös julkisesti kertonut olevansa avoin uudelle rakkaudelle.

– Meillä on ollut äänetön sopimus ja yhteisymmärrys siitä, että menemme kuukausi kerrallaan ja annamme asioiden tapahtua omalla painollaan, Piritta sanoi huhtikuussa IS:lle.

– Pystymme olemaan onnellisia toistemme puolesta, ja siinäkin hetkessä, kun toinen ennen pitkää löytää uuden kumppanin.