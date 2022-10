Geena Davis avautuu nyt Bill Murrayn käytöksestä, joka ei unohdu – legendaarista koomikkoa syytetään rajusta seksuaalisesta häirinnästä

Geena Davisin mukaan hänen ja koomikko Bill Murrayn ensimmäinen tapaaminen oli ahdistava ja kummallinen.

KomediaELOKUVA Thelma ja Louisesta (1991) tuttu Geena Davis on avautunut ikävistä kokemuksistaan koomikko Bill Murrayn kanssa.

Davis on kertonut kokemastaan häirinnästä The Timesin mukaan elämäkertakirjassaan Dying of Politeness.

Davis muistelee Timesin haastattelussa tilannetta, jossa hän tapasi Murrayn oman uransa alkuvaiheilla. Davis työskenteli 1990-luvulla Murrayn kanssa elokuvassa Keikka putkessa.

Murray toimi näyttelemisen lisäksi elokuvan tuottajana sekä toisena ohjaajana Howard Franklinin ohella. Keikka putkessa -elokuvassa Davis esitti Murrayn esittämän hahmon tyttöystävä Phyllis Potteria.

Nuori Davis esiteltiin Murraylle hotellihuoneessa. Mukanaan koomikolla oli Davisin mukaan hierontalaite.

Geena Davisilla ei ole varsinaisen hyviä muistoja työskentelemisestä Bill Murrayn kanssa.

Tuolloin 39-vuotias Murray tarjoutuikin hieromaan Davisia heidän ensimmäisellä tapaamiskerrallaan. Davis kieltäytyi tarjouksesta toistuvasti, mutta lopulta antoi Murrayn käyttää laitetta Davisiin, vaikka ei olisi halunnut.

– Minun olisi pitänyt kävellä tilanteesta pois ja puolustaa itseäni, mutta silloin en olisi saanut roolia. En halunnut haastaa riitaa.

Myöhemmin itse kuvauksissa Murray saattoi tulla Davisin asuntovaunulle ja huutaa kurkku suorana, kun hänen mielestään Davis oli myöhässä kuvauksista. Murray jatkoi Davisin mukaan huutamista, vaikka hän kiirehti kuvauspaikalle ja heidän ympärillään oli satojen ihmisten tuotantotiimi ja muita ihmisiä. Tilanteet tuntuivat nöyryyttäviltä.

Haastattelussa toimittaja huomauttaa Davisille, että tämä tuntuu syyttävän Murrayn käytöksestä itseään.

– Hah. Ymmärrän. Ei ole mitään syytä katua mitään, ja silti, tässä minä kadun. Se ei ollut minun syyni, Davis yhtyy toimittajan sanomaan.

Kuuluisaa koomikko Bill Murrayta on jo aikaisemmin syytetty epäasiallisesta käytöksestä.

The Independentin mukaan aiemmin tänä vuonna koomikko Aziz Ansarin debyyttielokuva Being Mortalin tuotanto jouduttiin keskeyttämään, koska pääosaa esittävä 72-vuotias Murray käyttäytyi kuvauksissa väitetyn asiattomasti.

Lehden mukaan Murray olisi istunut huomattavasti nuoremman tuotantoon kuuluneen naisen päällä hajareisin ja suudellut tätä väkisin. Naisen mukaan Murrayn käytös tuntui häiritsevän seksuaaliselta ja hän oli tilanteessa kauhuissaan.

Elokuvan tuotanto jouduttiin keskeyttämään Bill Murrayn väitetyn asiattoman käytöksen vuoksi.

Murrayn kerrotaan tulkinneen naisen flirttailevan hänelle, ja eräänä hetkenä, kun he olivat olleet kuvauksiin kuuluneella sängyllä, Murray oli kiivennyt naisen päälle ja alkanut suutelemaan naisen kehoa.

Nainen ja tilannetta todistanut toinen tuotannon työntekijä tekivät Murraysta valitukset. Nainen ja Murray sovittelivat tilanteen ja nainen sai reilun 100 000 euron korvauksen.

Murrayn läheinen lähde on kertonut, että koomikko on tuntenut olonsa karmeaksi, sillä hänen mukaansa kyse on ollut signaalien väärästä tulkinnasta. Koomikko suree lähteen mukaan myös sitä, että tapauksen vuoksi hänen työkaverinsa menettivät työnsä.

Murray kommentoi itse tapahtuman aikaan CNBC:lle, että hän teki jotain, ”minkä ajatteli olevan hauskaa, mutta sitä ei otettu vastaan vitsinä”.