Rikkaat ja rahattomat: Jaakko nukkuu ohuella patjalla ja kävelee ulkokautta suihkuun – bisnesmies Lauri Salovaaran häkellyttävä ele saa kyyneliin

Tv:stäkin tuttu bisnesmies Lauri Salovaara elää viikon pienituloisen elämää uuden Rikkaat ja rahattomat -kauden aloitusjaksossa.

Selviytyjät-kilpailijanakin tunnettu oululainen juontaja ja bisnesmies Lauri Salovaara vaihtaa ison viikkobudjettinsa ja hulppean asuntonsa vaatimattomaan omakotitaloon Rikkaat ja rahattomat -sarjan uuden kauden avausjaksossa.

Tuttuun tapaan osallistujat saavat käyttöönsä kotien lisäksi toistensa viikkobudjetit.

– Tää vetää hiljaiseksi. 80 euroa, jonka pitää riittää viikossa elämiseen, Lauri toteaa avatessaan viikkobudjettikuorensa.

Toisaalla iiläinen Jaakko Jääskeläinen nauraa epäuskoisena.

–1500 euroa viikko! Mihin ihmeeseen voi viikon aikana näin paljon rahaa tunkea, pohtii mies.

Jaakko Jääskeläinen asuu kaksin koiransa kanssa hänelle turhan kalliissa talossa, sillä alun perin kuviossa ollutta puolisoa ei enää ole.

Lastensuojelussa sijoitettujen lasten kanssa työskentelevä Jaakko asuu koiransa kanssa vuokralla vanhassa omakotitalossa, jossa hän joutuu kävelemään suihkuun pihan poikki. Sängyn virkaa toimittaa ohut patja lattialla ja autotallissa on rikkinäinen pesukone.

Hän esittääkin jakson alussa nöyrän toiveen siitä, että suihku löytyisi asuinrakennuksesta.

Laurin Oulussa sijaitsevasta kodista löytyy puolestaan italialaisen keittiölaitteiden valmistajan tuotteita ja tilaustyönä tehtyä taidetta. Rannetta koristaa 9000 euroa maksava Breitling-kello – ja kodin parvekkeelta aukeaa upea jokiranta, jossa laiturissa nököttää 25 000 euron vene. Lauri omistaa myös Oulujoen rannalla mökin, joka sijaitsee 2,5 hehtaarin tontilla.

Lauri tykkää arjen luksuksesta ja käy mielellään hyvissä ravintoloissa syömässä.

– Eniten käytän rahaa siihen, että laitan sen poikimaan. ”You have to spend money to make money” -tyyppinen ratkaisu, 500 päivässä miljonääriksi -hankkeestaankin muistettava Lauri kuvailee ajatuksiaan.

Lue lisää: Lauri Salovaara tahkosi 500 päivässä miljonääriksi, loppusaldo 1 134600 euroa – näissä paikoissa hän oli lähellä luovuttamista

Lue lisää: Yritti miljonääriksi 500 päivässä – näin tienasi Lauri Salovaara: ”En koe, että minun pitää nostaa palkkaa”

Jaakolle heikko rahatilanne aiheuttaa huolia erityisesti silloin, kun tulee yllättävä meno.

–Polttopuut on loppuneet tai pitää hankkia uusi kola, kun entinen tökkäsi liian kovaa lumeen. Ne on niitä hetkiä, kun alkaa miettiä, että oispa sitä rahaa vähän enempi.

–On ollut niitä hetkiä, kun on meinannut alakulo iskeä, ja itse vaipua epätoivoon. Laskuja näyttää olevan paljon enemmän kuin mitä on kykyä maksaa, Jaakko kuvailee ja mainitsee pelkästään sähkölaskuun uppoavan talvella 700-800 euroa kuussa.

Laurille tuottaa vaikeuksia miettiä, kuinka paljon ruokaa pitäisi ostaa kerralla viikoksi, ja mihin kaikkeen 80 euroa riittää. Hän on tottunut siihen, että kun ruoka loppuu, sitä haetaan kaupasta lisää tai tilataan kotiinkuljetuksella. Kokemus on silmiä avaava.

Kesken vaihtoviikon Lauri tapaa Jaakon äidin, joka kertoo poikansa olevan hyväsydäminen ja toisia auttava ihminen. Lauria kiinnostaa tietää, miten Jaakko pärjää niukalla budjetilla.

–Huonosti. Tämän kevään aikana törmäsin siihen, että rahat on oikeasti loppu. Aina kun hän tuli Ouluun päin, hän soitti, että onko sulla äiti mitään ruokaa.

Jaakko inspiroituu Laurin aktiivisesta asenteesta ja asioiden aikaansaamisesta, Lauri taas hätkähtää etuoikeutetusta asemastaan.

Viikon aikana Jaakko nauttiikin hyvästä ruuasta ja juomasta sydämensä kyllyydestä ja vie muun muassa veljensä kunnon purilaiselle.

– Kun Jaakko tuli ravintolasta, hän oli kuin eri poika, niin onnellinen, äiti kertoo Salovaaralle kyynelehtien.

Oman etuoikeutetun asemansa tunnistava Lauri päättää yllättää kotiinsa palanneen Jaakon järjestämällä tälle kaapin täyteen ruokaa. Lisääkin on tulossa: lopuksi Lauri tarjoaa kyyneliin puhkeavalle Jaakolle vapaaseen käyttöön Iso-Syötteellä sijaitsevan näköalamökkinsä ja on järjestänyt musiikkia harrastavan miehen tutun musiikkituottajan oppiin.

Rikkaat ja rahattomat Ruudussa sekä Nelosella keskiviikkoisin klo 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.