Harry Potter -tähti paljastaa todelliset tunteensa Emma Watsoniin – parin ”salaisesta rakkaudesta” vihjailtu vuosien ajan

Tom Feltonin ja Emma Watsonin suhteen luonteesta on spekuloitu jo vuosien ajan.

Luihuisen nuoremman sukupolven ykkösvelhoa, Draco Malfoyta Harry Potter -elokuvissa näytelleen Tom Feltonin, 35, ja Rohkelikon älykkönä, Hermione Grangerina tunnetun Emma Watsonin, 32, salaisesta rakkaudesta on vihjailtu pitkään, ja ystävien todellisia tunteita toisiaan kohtaan on spekuloitu niin sosiaalisessa mediassa kuin lehdistössäkin.

Kirjoissa ja elokuvissa hahmot suorastaan vihaavat toisiaan, mutta kulisseissa tunteiden on epäilty olevan päinvastaiset. Vuonna 2019 suhdehuhut villiintyivät, kun Watson vieraili Feltonin kotona Kaliforniassa. Felton julkaisi vierailusta kuvan, jossa Felton opettaa Watsonia soittamaan kitaraa pyjamissa.

Felton vihjaili tunteistaan Watsonia kohtaan myös vuonna 2021, kun hän kertoi salaperäisesti Entertainment Tonightille olevansa ”jotain” Watsonin kanssa.

Hän ei kuitenkaan selventänyt, mitä tarkoitti sanalla ”jotain”.

– Olemme olleet hyvin läheisiä hyvin pitkään. Ihailen häntä, Felton lisäsi.

Nyt Felton on Mirrorin mukaan julkaissut muistelmateoksen nimeltään Beyond the Wand, jossa hän avaa todellisia tunteitaan puolin ja toisin Watsonin kanssa.

Felton kertoo, että hänen lämmin suhteensa Watsoniin kehittyi ajan mittaan, vaikka alkoi hyvin jäisestä tilanteesta.

Harry Potter -kirjoissa ja elokuvissa Hermione Granger (Emma Watson) ja Draco Malfoy (Tom Felton) vihaavat toisiaan.

Pari tapasi ensimmäisen Potter-elokuvan koekuvauksissa, kun Watson oli 9-vuotias ja Felton 11. Felton muistelee hetkeä kuvauspaikalla, jolloin heidän ylleen ilmestyi karvainen pötkylä tikun päässä. Felton ihmetteli ääneen, mikä esine oli.

– Se tarkoittaa sitä, että meitä kuvataan, tietenkin, Watson vastasi hermionegrangermaisen terävästi puomimikrofonista.

Kun hahmojen näyttelijät oli valittu, Felton vetäytyi kuvaustauoilla usein muiden Luihuisen tuvan hahmojen kanssa tupakalle ja kuuntelemaan rap-musiikkia. Kerran nurkan takana polttelun lomassa käyneeseen keskusteluun nousi huhu, että Watson olisi valmistellut kuvausryhmälle tanssin, jonka hän aikoisi esittää lounaalla.

Lounasaika koitti, ja teinipoikina Felton ja kumppanit pitivät Watsonin esitystä nolona.

– Naureskelimme Emman esitykselle ja melusimme äänekkäästi. Olimme todella paskamaisia poikia lähinnä siksi, koska olimme epävarmoja ja ajattelimme, että ilkeily olisi siistiä. Tunsin oloni törpöksi, ja oikein tunsinkin, Felton kuvailee.

Felton jatkaa, että lopulta Watsonin stailaustiimi ojensi poikia.

Felton myöntää, että hän on aina tuntenut salaista rakkautta Watsonia kohtaan.

– Se ei ehkä ole rakkautta sellaisessa mielessä, miten ihmiset haluaisivat sen ymmärtää. En voi kuitenkaan myöskään sanoa, ettei välillämme olisi koskaan ollut kipinää. On todellakin ollut, mutta vain eri aikoina, Felton kuvailee tunteitaan.

Kun Watson oli 12-vuotias ja Felton 15, vaaleahiuksinen tähti kuuli nuoremman vastanäyttelijänsä olevan ihastunut häneen.

– Kiistin, että olisin ihastunut häneen takaisin, mutta totuus oli toinen.

Harry Potter -näyttelijät ovat pysyneet ystävinä vuosien ajan elokuvien jälkeenkin. Vuonna 2009 Harry Potter ja Puoliverinen prinssi -elokuvan ensi-illassa poseerasivat Daniel Radcliffe (vas.), Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton sekä Alan Rickman (1946–2016).

Felton jatkaa, että hänen sen aikainen tyttöystävänsä aavisti, että parin välillä oli muutakin kuin ystävyyttä.

– Muistan käyttäneeni klassista lausahdusta, että rakastan häntä kuin siskoa. Todellisuudessa välillämme oli enemmän.

Felton on kiistänyt romanttiset tunteet hänen ja Watsonin välillä vuosien ajan. Tuoreissa muistelmissaan hän kertoo, että monimutkaisista tunteistaan huolimatta hän ei mielestään varsinaisesti ”rakastanut” Watsonia romanttisessa tai parisuhdemielessä, vaan omalla tavallaan, mikä jää hyvin tulkinnanvaraiseksi.

– En ollut rakastunut häneen, mutta rakastin ja ihailin häntä tavalla, jota en osaa selittää muille. Olemme sukulaissieluja. Tiedän, että pidän aina Emman puolia ja hän pitää minun, Felton tiivistää.