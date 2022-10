American Idol -tähti kuoli 23-vuotiaana – julkaisi lauluvideon vain vähän ennen tragediaa

Willie Spence julkaisi lauluvideon Instagramissa vain tunteja ennen kuolemaansa.

American Idol -laulukilpailussa vuonna 2021 toiseksi sijoittunut Willie Spence, 23, kuoli auto-onnettomuudessa tiistaina.

Omaiset ovat vahvistaneet tiedon asiasta uutisoivalle TMZ:lle. Perhepiiriin kuuluvan lähteen mukaan Spencen auton rengas oli tyhjentynyt aiemmin tiistaina, mutta se saatiin kuntoon ja laulaja lähti ajamaan Tennesseestä kotiinsa Atlantaan.

Onnettomuus tapahtui, kun Spence törmäsi tien reunaan pysäköityyn yhdistelmäajoneuvoon.

Peoplen mukaan Spence kiidätettiin sairaalaan, missä hän kuoli saamiinsa vammoihin.

Vain muutamia tunteja aiemmin Idol-tähti oli julkaissut Instagramissa videon, jossa hän laulaa autossa kappaletta You Are My Hiding Place.

Traagisen onnettomuuden jälkeen julkaisu on saanut varsin erilaisen sävyn, ja fanit ja ystävät ilmaisevat suruaan kommenttikentässä.

– Lepää rauhassa.

– Sydämeeni todella sattuu. Mikä tähti! Ja suloinen sielu. Sinua tullaan kaipaamaan.

– Sydämeni on särkynyt. Kiitollinen ajasta ja kokemuksista, joita jaoimme. Lepää rauhassa, Willie.

Willie Spence sijoittui toiseksi American Idolin 19. tuotantokaudella, jonka voitti Chayce Beckham.