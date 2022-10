Rillit huurussa -tähti odottaa ensimmäistä lastaan – julkaisi suloisia kuvia raskausajalta

Näyttelijä Kaley Cuoco on saamassa esikoislapsen ensi vuonna.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Kaley Cuoco, 36, on raskaana. Lapsi on Cuocon ensimmäinen.

Cuoco ja hänen kumppaninsa näyttelijä Tom Pelphrey, 40, ilmoittivat asiasta sosiaalisessa mediassa tiistaina. Cuocon jakamassa kuvakarusellissa on useita kuvia, joissa erittäin onnellisen näköinen näyttelijä iloitsee positiivisesta raskaustestistä.

– Pieni tyttö Pelphrey tulossa 2023, tähti kirjoittaa.

Tulevat vanhemmat ovat jo ostaneet itselleen nimikkomukit, joissa lukee englanniksi isäkarhu ja äitikarhu.

– Olemme niin siunattuja ja onnellisia.

– Ja sitten kaikesta tuli vielä parempaa, Pelphrey puolestaan kirjoittaa omassa julkaisussaan.

Cuocon julkaisun alle on kerääntynyt lukuisia onnittelevia kommentteja.

– Mahtavaa nähdä sinut onnellisena, muun muassa näyttelijä Sharon Stone iloitsee.

Molemmat näyttelijät hehkuttavat onneaan tulevasta perheenjäsenestä sosiaalisessa mediassa.

Toukokuussa suhteensa julkistaneet Cuoco ja Pelphrey rakastuivat ensisilmäyksellä. Cuoco oli managerinsa mukana eräässä tilaisuudessa, kun hän tapasi tulevan lapsensa isän.

– Se oli kuin enkelit olisivat alkaneet laulaa. Se oli todella taianomaista... se oli täydellistä, Cuoco on kertonut People-lehden mukaan.

Kaley Cuoco tunnetaan Rillit huurussa- ja The Flight Attendant -sarjoista.

Aiemmin tänä vuonna Cuoco ja hänen vastanäyttelijänsä Johnny Galecki paljastivat, että suositun Rillit huurussa -sarjan kulisseissa heillä oli oikeasti suhde. Fanit olivat ehtineet spekuloida aiheesta jo pitkään.

Kaley Cuoco ja Johnny Galecki (vas.) näyttelivät suosikkisarjassa rakastavaisia.

Kahden vuoden suhde paljastettiin viimein The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story -kirjassa. Nykyisin kaksikko on läheisissä ja ystävällisissä väleissä. Galecki on ollut myös läsnä Cuocon häissä kahteen otteeseen.

Vuonna 2019 Cuoco oli Forbesin listauksen mukaan yksi parhaiten tienaavista naisnäyttelijöistä.