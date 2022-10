Bakari Diarra, 24, tekee provokatiivisesti nimettyjä vaatteita, joita myydään netissä kalliilla – pelkkä hinta ei kuitenkaan tee asusta tyylikästä, hän sanoo

24-vuotias Bakari Diarra on suunnitellut vaatteita Suomen eturivin räppäreille. Hänen Vitunleija-merkkiset vaatteensa ovat harvinaisia keräilyesineitä, jotka myydään loppuun salamannopeasti.

Bakari Diarra, 24, on yksi Suomen kuumimpia katumuotisuunnittelijoita.

– Vedetääs vähä drippii päälle...

Bakari Diarra pistäytyy takahuoneessa ja vetää niskaansa oman vaatemerkkinsä, Vitunleijan, hupparin. Mustan vaatteen etumuksessa lukee ikään kuin sensuroiduksi pikselöity teksti ”Fuck Vitun Leija”.

Diarra, taiteilijanimeltään BAKA, 24, on yksi kotimaisen katumuodin suunnannäyttäjistä. Vitunleija-brändi on noussut viimeisen parin vuoden aikana ilmiöksi, joka julkaisee vaatteistaan pieniä ja nopeasti loppuun myyviä eriä.

– Viitisen vuotta olen tätä tehnyt, mutta nyt viime aikoina tämä on lähtenyt isommin.

– Käyrä on nousussa – räjähdysmäisesti, hän hekottaa.

Imagoa on rakennettu erilaisilla tempauksilla, jotka ovat vetäneet väkeä kuin ilmaiset ämpärit tai euron bensa.

Esimerkiksi kesällä Diarra järjesti poppari Isac Elliotin ja Penelope-jättihitistään tutun Williamin 20min-nimisen yhteissinglen lanseeraustilaisuuden Helsingin Kasarmikadulla. Siellä jaettiin myös ilmaiseksi singleä varten suunniteltuja nimikkopaitoja.

Tempaus veti kadun tukkoon. Poppikoneet soivat. Diarra ampui paineilmatykillä paitoja yleisöön.

– Tuntuuhan tää tosi siistiltä, Diarra summaa suosionsa.

Diarra on ollut kiinnostunut vaatteista niin kauan kuin muistaa.

– Ihan naperosta asti. Muistan, että halusin jonkun tietynlaisen paidan, ja kun sellaista ei ollut, niin tein sen sitten itse.

– Isobroidin kautta kiinnostuin. Se näytti kaikki ”leijat” jutut.

Diarra osti vaatteita kirpputoreilta ja tuunaili niitä mielensä mukaan. Sitten hän keksi myydä niitä Instagram-tilinsä kautta eteenpäin. Lopulta hän päätyi suunnittelemaan räppäriystävänsä Cledoksen Töis-debyyttisinglen musiikkivideon asut.

Nyt hän pyörittää viiden työntekijän firmaa, jonka liikevaihto oli kesällä 2021 86 tuhatta euroa.

– En itse asiassa ole varma, paljonko se on tällä hetkellä. Mutta toimeen tulee.

”Leija”-slangisana tarkoittaa jotakin kallista, hienoa tai harvinaista vaatetta tai merkkiä.

Hilpeän, kenties provokatiivisenkin nimen takana on aika tavallinen tarina. Oli eräs ilta, kännykän akku oli tyhjentynyt ja sekös tylsistytti. Tämä antoi sentään aikaa vaatemerkin nimen suunnitteluun.

– Mietin vain, että nimen pitää olla ”vitun leija”, siitä se tuli!

Mitä sana ”leija” siis käytännössä tarkoittaa?

– No, tiätsä, leija!

Diarra korostaa sanaa levittämällä käsiään.

Urbaani sanakirja kertoo, että ”leija” tarkoittaa muotikulttuurissa jotakin kallista, hienoa tai harvinaista vaatekappaletta tai merkkiä. Diarran käyttämä sana ”drip” puolestaan tarkoittaa hienoja vaatteita.

Vitunleija edustaa omaehtoista nuorisomuotia, jonka tekemisiä eivät isot ketjut sanele. Riittää, että on eksklusiivinen ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Ja löytää ympärilleen kiinnostavia hahmoja, kuten ajankohtaisia räppäreitä.

– Olen tehnyt oheisvaatteita Cledoksen ohella ainakin Ibelle, Melolle ja Turistille.

Kaikkien mainittujen hittien kuuntelukerrat lasketaan Spotifyssa miljoonissa.

Sitten on toisia yhtä ajankohtaisia vaatebrändejä, kuten seinäjokelaislähtöinen Jimi Vain tai virolainen Racer Worldwide. Ajankohtainen indiemuoti elää tällaisista yhteistöistä.

Vitunleija-huppareita vaatemerkin Forumin pop up -myymälässä.

Diarran suunnittelemat ovat harvinaisia keräilyesineitä, joita käytetään vain muutaman kerran ja myydään sitten eteenpäin sievoiseen, usein kolminumeroiseen hintaan.

Nuorison keskuudessa muodikkuuden on jo iät ja ajat määrittänyt oikea merkki ja usein myös reipas hinta. Viime vuosina esimerkiksi tubettajakaksikko MolyBros on tullut tunnetuksi kyselemällä vastaantulijoilta, ”paljon sun outfit maksaa”.

Pelkkä kallis hinta ei tee asusta tyylikästä, Diarra sanoo.

– Ei mun mielestä tietenkään! Mun vaatteet maksaa joskus 50 euroa, joskus 700 euroa. Mielestäni leijalta voi näyttää millä hinnalla vain. Ja mäkin oon alun perin ollut ihan kirppisäijä.

Eivätkä kaikki Diarran asiakkaat ole pelkkää nuorisoa.

– Suurin osa asiakaskunnasta on ikäisiäni tai vähän nuorempia. Mutta on nuoria ja vanhoja, 13–40-vuotiaita. Olen nähnyt vanhoilla rouvillakin meidän vaatteita.

Räppimuoti on usein yhdistetty juuri nuorten miesten harrastukseksi, mutta Diarran mukaan ainakin Vitunleijan vaatteet eivät ole kiinnittyneet mihinkään sukupuoleen.

– Ei tämä ole mikään äijäporukka, yhtä paljon on mimmejä ja äijiä.

Sitten on vaatetuotannon eettinen puoli. Niin isot kuin pienetkin muotinimet korostavat nykyään ainakin viestinnässään ympäristöarvoja.

– Suurin osa vaatteistamme tuotetaan Euroopassa, ja niiden materiaali on puuvillaa. Se positiivinen juttu tässä on, että meidän vaatteitamme myydään eteenpäin, eli niitä tulee käyttämään useampi ihminen. Mutta tietenkin muotibisneksessä on negatiivisiakin puolia.

Diarran innokkaimmat fanit olivat saapuneet paikalle jo aamukymmeneltä, seitsemän tuntia ennen Vitunleija-myymälän aukeamista. Juha, 13, ja Peik, Kreta ja Taika, 14, ovat seuranneet Diarran touhuja vuoden päivät. Vielä kenelläkään heistä ei ole Vitunleija-vaatteita, mutta nyt siihen tulee muutos. – Baka on kiva äijä ja sillä on hyvä tyyli, Juha sanoo.

Nyt Diarra valmistautuu loppuviikon koitokseen. Keskiviikosta lauantaihin Vitunleija myy vaatteitaan Helsingin Forumin kauppakeskuksessa pop up -myymälässä. Lauantai huipentuu keikkailtaan Suvilahden Kattilahallissa, missä esiintyy räppinimiä Ruotsista asti.

– En itse asiassa tiedä, riittävätkö vaatteet lauantaille. Meillä tulee sinne eri erä, koska tiedän, etteivät nämä [Forumin pop upissa myytävät vaatteet] tule riittämään. Aika moni jää varmasti ilman.

Sen jälkeen hän ei tiedä, mitä tapahtuu.

– Me eletään aika aallon harjalla. Ei mietitä, millaisia vaatteita tehdään vuoden päästä. Meidän tyyli on se, että me päätetään yhtäkkiä, että tehdään näin tai noin. Ei meillä ole virallisia mallistoja.

Miten touhu pysyy relevanttina? Miten aallon harjalla pysytään?

– Pitää olla hereillä! En mä sitä sen tarkemmin voi sulle kertoa. Muuten kaikki muut tekisivät perässä!

Keskiviikkona kello viiden maissa kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa käy jo kuhina. Diarra on hetkeä aiemmin jakanut osalle jonottajista pizzaa ja ilmaisia t-paitoja.

Tunnelma on jonossa ollut rauhallinen, vaikka järjestyksenvalvojilla on nyt täysi työ pitää kävelyväylä avonaisena. Teini-ikäisiä on kokoontunut jonoon arviolta jotain sadan ja kahdensadan väliltä.

– Onko Baka täällä? moni huutelee ja yrittää kurkkia pop-up liikkeen sisälle.

Kuhina yltyy, kun liikkeen ovet viimein avataan, mutta liikkeeseen päästetään vain muutamia kerrallaan. Ensimmäisten joukossa on myös aamusta asti jonottanut Kreta, 14, joka ei kuitenkaan ostanut mitään.

– Olin melkein kymmenen tuntia jonottamassa ja sitten sain t-paidan ilmaiseksi, hän iloitsee.

Syy monen tunnin jonottamiselle on yksinkertainen.

– Rakastan näitä tyyppejä, keitä täällä on.

Pop-up liikkeen kassalla kävi kuhina sen jälkeen, kun ovet avautuivat.

Nimettömänä pysyttelevät 17- ja 18-vuotiaat pojat ostivat itselleen ensimmäisten joukossa hupparit. He ehtivät jonottaa reilun kolmen tunnin ajan.

– Onhan ne nyt hienoja. Sitten se cloutti, mikä näillä on, toinen selventää syytä jonottamiselle.

Sana cloutti tarkoittaa suosiota ja tunnettavuutta.

Jonottajille jaettiin ilmaiseksi pizzaa ja t-paitoja. Kuvassa striimaaja Alha kuvaa liikkeeseen saapuneita ihmisiä.

Liikkeen sisällä Sara, 15, ja Oula, 14, eivät ole vielä ostaneet mitään. He ystävystyivät jonossa, sillä Sara tuli paikalle yksin.

– Mä oon kolmen vuoden ajan halunnut näitä vaatteita, hän kertoo.

Jonossa Oula myös onnistui saamaan itselleen ilmaisen t-paidan.

– Sain yhden ilmaisen boksin, mutta annoin sen kaverille, koska olen kiva kaveri. Sillä ei ollut rahaa, niin annoin sen sille.

Molemmilla on myös yksinkertainen syy sille, miksi Diarran brändin tuotteet kiinnostavat.

– Ne on uniikkeja ja näitä ei saa mistään muualta, Sara sanoo.

– Brändi, voit kävellä kadulla ja kaikki tunnistaa sen brändin, Oula myötäilee vieressä.