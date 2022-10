Alma Hätösen sisko menehtyi yllättäen 39-vuotiaana

Juontaja Alma Hätönen kertoi aiemmin Tanssii tähtien kanssa -kilpailun alla, että hänen läheisensä on joutunut sairaalaan.

Juontaja Alma Hätönen kertoo Instagramissa, että hänen siskonsa Eeva, 39, on menehtynyt.

Hätönen kertoo, että hänen siskollaan todettiin noin kuukausi sitten syöpä, johon Eeva-sisko menehtyi. Kuvassa oletettavasti Eeva-siskolla on rinnassaan vuoden 2022 Roosa nauha. Kainalossaan hänellä on lammaspehmolelu.

– Tulemme kaipaamaan sinua ikuisesti rakas siskoni Eeva. Meidän Eeva menehtyi 39-vuotiaana syöpään, joka vei hänet mukanaan vain kuukausi diagnoosin jälkeen. Tämä on aivan musertavaa niin meidän perheelle kuin muillekin ihanan Eevan läheisille, Hätönen kirjoittaa kuvatekstissä.

Hätönen kiittää pitkässä tekstissä Jorvin sairaalan sekä Espoon sairaalan Villa Glimsin henkilökuntaa siskon saattohoidossa.

– Olen loputtoman kiitollinen siitä, että me pystyimme perheenä olemaan Eevan kanssa niin paljon viimeisinä viikkoina ja päivinä. Korjattiin asentoa, tarkkailtiin kipu- ja ahdistustilaa, juteltiin, syötettiin, juotettiin, kostutettiin suuta ja kuunneltiin Eevan lempibiisejä. Siliteltiin ja pidettiin kädestä.

– Nukuttiin vuorotellen Eevan vieressä, ettei hän joutunut olemaan milloinkaan yksin. Eeva nukkui pois vanhempien ja kaikkien siskojen läsnäollessa. Pidimme kädestä ja silitimme myös lähdön hetkellä. Kaikki tämä tuntuu luopumisen keskellä äärettömän arvokkaalta, Hätönen jatkaa.

Hätönen lopettaa kirjoituksensa todeten, että syöpä on hirveä ja ruma sairaus, mutta kaunista oli se, kuinka moni välitti Eeva-siskosta.

– Eeva vielä viimeisinä päivinään sanoi valitsevansa pelon sijaan elää rakkaudessa.

Keskiviikkona 12. lokakuuta julkaistu kuva on kerännyt runsaasti osanottoja kommenttikenttään.

– Osanottoni. Valtavasti voimia suureen suruun, toteaa aitajuoksija Lotta Harala sydän- ja kyyhkyshymiöin.

Myös useiden muiden ohella laulaja Rita Behm, juontaja Juuso ”Köpi” Kallio, näyttelijä Iina Kuustonen, juontajat Ellen Jokikunnas ja Jenni Alexandrova laulajat Ellinoora ja Krista Siegfrieds ottavat osaa kommenteissa Hätösen suruun.

– Voi Alma. Paljon voimia ja haleja suuren surun keskelle. Otan osaa, toteaa kommenteissa meteorologi ja juontaja Anniina Valtonen.

Alma Hätönen osallistui uudelle Tanssii tähtien kanssa -kaudelle, mutta tippui kisasta pois lokakuun alussa.

Juuri ennen putoamistaan Hätönen kertoi julkisuuteen, että hänen läheisensä on joutunut sairaalaan.

Juontaja kertoi tuolloin, että takana olivat hänen elämänsä rankimmat päivät, sillä hänen läheisensä oli joutunut sairaalaan ”vakavan tilanteen takia”.

– Tämä viime kuukausi on ollut äärettömän rankka ja vaikea. Mutta kulunut loppuviikko on ollut mun tähänastisen elämän rankin. Mulle valtavan tärkeän perheenjäsenen tilanne on todella vakava ja oon rampannut koko viikon Jorvin ja tanssitreenien välillä. Niitä on tietenkin jäänyt välistä, sillä perhe on tärkein, Hätönen kirjoitti.

Hätönen kertoi, että tanssiminen auttoi häntä jaksamaan ja toimi pelastusrenkaana. Hänen perheensä myös toivoi, että Hätönen jatkaisi kisassa vaikeista ajoista huolimatta.

– Halusin nyt kertoa tilanteen avoimesti, sillä mua helpottaa se, etten joudu esittämään mitään tässä muutenkin vaikeassa tilanteessa, hän korosti.

