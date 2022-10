Anna: Hanna-Maria Hintsa, 37, teki valtavan elämänmuutoksen ja opiskelee nyt lääkäriksi Italiassa – eräs maan tapa sai näkemään punaista

Ex-uimari Hanna-Maria Hintsa opiskelee lääkäriksi Milanossa. Italialaiset tavat ovat välillä vaatineet totuttelua.

Entinen huippu-uimari Hanna-Maria Hintsa (o.s. Seppälä) laittoi elämänsä uusiksi muutama vuosi sitten. Hintsa, 37, haki opiskelemaan lääketiedettä ensin Suomeen ja myöhemmin ulkomaille, pääsi sisään latvialaiseen yliopistoon ja aloitti opinnot Riiassa. Myöhemmin Hintsa päätti muuttaa Italiaan ja jatkaa opintojaan siellä.

Nyt hän kertoo Anna-lehden haastattelussa uudesta elämästään Milanossa. Opiskelu Italiassa on intensiivistä. Hintsa kertoo Annassa, että luentopäivät alkavat aamu yhdeksältä ja päättyvät iltaseitsemältä, tenteistä on äärimmäisen vaikeaa päästä läpi, ja moni opiskelija jää siksi luokalle. Toistaiseksi Hintsa on kuitenkin läpäissyt vaikeimmatkin kokeet.

Opetus Milanossa on englanniksi, mutta pian Hintsa suorittaa harjoittelun paikallisessa sairaalassa ja silloin hänen on puhuttava myös italiaa.

Annan mukaan Hintsa asuu noin 20 minuutin matkan päässä Milanosta opiskelija-asuntolassa. Arki Italiassa maistuu muuten, mutta maan tavat ovat välillä saaneet hermot kireälle.

– Täällä paperitöihin kuluu paljon enemmän aikaa kuin Suomessa. Joskus tuntuu siltä, että asioita ei halutakaan tehdä liian yksinkertaisesti – se vain on maan tapa. Lähikaupan kassajonossakin olen opettelemaan kärsivällisyyttä, kun edellä olevan asiakkaan kanssa kuulumisia vaihdetaan pitkään ja hartaasti, Hintsa kertoo Annassa.

Myös Italian ruokakulttuuri on vaatinut totuttelua. Aluksi Hintsa söi innokkaasti pizzaa, pastaa ja risottoa parmesaanilla, mutta herkuttelu loppui, kun hän palasi suomeen.

– Kun palasin kotiin jouluna ja astuin vaa’alle, totesin itselleni, että nyt loppui näiden herkkujen päivittäinen nauttiminen! Nykyään syön pitsaa noin kerran kuukaudessa, kun haluan palkita itseni hyvästä koulusuorituksesta, Hintsa sanoo Annan haastattelussa.

Hintsa kertoi IS:lle pari vuotta sitten, että muutos kilpaurheilijasta ”tavikseksi” oli pitkä. Hän lopetti uransa vuonna 2016 ja alkoi sen jälkeen etsiä itseään.

– En ole kokenut sitä erityisen raskaaksi, mutta pitkä prosessi se on ollut. Olin oikeastaan koko elämäni keskittynyt urheilijaminään ja sen rakentamiseen. Nyt on hienoa, että olen löytänyt uuden oman alani, jonka kautta voin rakentaa identiteettiäni uuteen suuntaan, Hintsa sanoi.

Hintsa opiskeli itsensä fysioterapeutiksi ja liikuntatieteiden maisteriksi jo ennen lääketieteen opintojaan.

Kesällä Hintsa suoritti kuukauden amanuenssijakson terveyskeskuksessa Ruovedellä ja Virroilla.

– Pääsin näkemään ja tekemään paljon enemmän kuin olisin osannut etukäteen edes toivoa. Välillä kuljin erikoislääkärin matkassa ja toisinaan hoitajien. Olin sekä osastolla että poliklinikan puolella. Halusin päästä näkemään ja kokemaan mahdollisimman paljon, Hintsa kertoi syyskuun alussa Instagram-tilillään.

– Kuukausi meni hujauksessa ja opin kokeneilta lääkäreiltä ja hoitajilta paljon asioita, joita kirjoista ei opi. Niin mielelläni olisin jäänyt pidemmäksikin aikaa.

Hintsa on naimisissa liikemies Anssi Hintsan kanssa, jonka veli oli edesmennyt urheilulääkäri Aki Hintsa. Hanna-Maria vaihtoi nimensä Seppälästä Hintsaksi kesällä 2020 liki samaan aikaan, kun hän sai tietää päässeensä opiskelemaan lääketiedettä.

– Urheilupiireissä kaikki tunsivat minut Seppälänä. Olinkin päättänyt jo aikaisemmin, että kun pääsen lääkikseen niin on sopiva aika muuttaa nimi, Hintsa kertoi IS:lle joulukuussa 2020.

Pari on ollut yhdessä vuodesta 2010, he kihlautuivat vuonna 2016 ja menivät naimisiin neljä vuotta sitten. Annan mukaan pari tapaa nyt noin kerran kuukaudessa, kun Hanna-Maria Hintsa opiskelee Italiassa.