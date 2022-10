Deittiohjelmassa tavanneet Mimi ja Jonas suunnittelivat avioitumista tv:ssä, mutta lopulta alttarilla nähtiin dramaattinen hetki – näin heillä menee nyt

Mimi ja Jonas kertovat olevansa palavasti rakastuneita.

Helsinkiläinen Mimi, 37, oli erikoisen tilanteen edessä viime talvena. Hääpäivä oli lyöty lukkoon, mutta sulhasesta hän ei ollut nähnyt vielä vilaustakaan. Mimin matkaa alttarille seurattiin Nelosen Save the Date -rakkausrealityssä, johon osallistuneiden naisten tehtävänä oli löytää sulhanen 50 päivässä.

Ohjelmassa nähtiin, kuinka Mimi seuloi itselleen sopivaa puolisoa kumppaniehdokkaiden joukosta. Kovin montaa ehdokasta hän ei ehtinyt tavata, sillä Jonas, 36, näytti vievän Mimiltä jalat alta heti ensitapaamisella.

Sarjan päätösjaksossa nähtiin dramaattinen hetki, kun pariskunta asteli alttarille ja sanoi haluavansa mennä naimisiin – mutta ei vielä. Tutustuminen on jatkunut nyt puoli vuotta, ja kun viimeinen jakso esitettiin televisiossa keskiviikkoiltana, salailu voi vihdoin päättyä.

Elämä tv-kameroiden sammumisen jälkeen on ollut hyvin arkista ja parin mukaan juuri heidän näköistään.

– Menee hyvin, Mimi sanoo.

– Olemme sopeutuneet hyvin yhteiseen elämäämme, Jonas jatkaa.

Arjen keskellä roihuavat suuret tunteet.

– Olemme rakastuneita, Mimi ja Jonas kertovat.

– Ehdottomasti, palavasti! Mimi jatkaa nauraen.

Mimin ja Jonaksen elämää voi seurata jatkossa sosiaalisesta mediasta, esimerkiksi Instagramin kautta. Yhteisiä projektejakin on suunnitteilla.

Kesän aikana pari matkusti Saksaan tapaamaan Jonaksen sukulaisia ja ystäviä. Mukavaa yhteistä tekemistä on ollut myös mökkeily Jonaksen perheen kesäpaikassa Punkaharjulla. Mukana touhuissa on ollut myös Jonaksen poika.

Mimi ja Jonas kertovat uusperheen kuvioiden sujuvan erittäin hyvin.

– On vain rikkaus, että Jonaksella on poika. Hänen kanssaan on ihanaa viettää aikaa. Kuten isänsäkin kanssa, Mimi kertoo hymyillen.

– Olemme olleet pääsääntöisesti minun luonani. Mimillä on avain luokseni ja olen sanonut, ettei tarvitse kysyä erikseen, sopiiko tulla. Näen, että se on meidän yhteinen kotimme, Jonas sanoo.

Pariskunta sanoo, ettei kuvausten jälkeen toisesta ole paljastunut ikäviä yllätyksiä.

– Jonas on sellainen, millaisen kuvan sainkin. Se kuva vaan paranee, mitä enemmän vietän aikaa hänen kanssaan, Mimi sanoo.

– Koen, että olimme täysin omia itsejämme koko ajan, ja toivottavasti se – keskinäisen kemiamme lisäksi – on välittynyt myös katsojille, Jonas sanoo.

Tällä hetkellä Mimi ja Jonas keskittyvät yhteisen elämän rakentamiseen ja suunnittelevat muuttoa saman katon alle.

– Se on ehkä ajankohtaista jo tämän vuoden puolella, Jonas paljastaa.

– Olemme onnellisia. Alusta asti on ollut helppo olla yhdessä, eikä ole tarvinnut tehdä kompromisseja tai muuttaa omia tapojaan, he kertovat.

– Onhan se ihanaa, että nyt voi julkisesti sanoa ja näyttää sen, että rakastan tätä ihmistä, Mimi ja Jonas sanovat.

Vaikka ohjelman toteutus perustui hyvin paljon Tinder-deittailun tyyliin, Mimi sanoo kokemuksen olevan hyvin erilainen kuin hänen aiemmat kokemukset nettideittailusta.

– Emme välttämättä olisi tavanneet lainkaan ilman tätä ohjelmaa, sillä ympyrämme olivat niin erilaiset. Tinderissä kaikki eivät ole liikkeellä niin vakavalla asenteella, niin sieltä sen neulan seulominen on ollut tosi vaikeaa. Tässä tiesi, että Jonas on samalla vakavalla ajatuksella liikkeellä. Ohjelman myötä saimme keskittyä tunnustelemaan sitä ,onko molemminpuolista kiinnostusta, Mimi kertoo.

Molemmat sanovat, että osallistuminen oli kaikkiaan hyvä kokemus. Erityisen ihanalta tuntuu se, että heidän rakkaustarinansa ensihetket ovat tallentuneet kameroille.

– Niitä katsellessa herkistyy. Se on tosi arvokasta, että meillä on ne jaksot tallessa, ja voidaan näyttää niitä tulevaisuudessa vaikkapa lapsillemme, Jonas sanoo.

– Parasta ohjelmassa oli se, että tapasin Mimin! Jonas lisää.

Ilta-Sanomat ja Nelonen ovat osa Sanoma-konsernia.