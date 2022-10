Noora ja Devontay menivät tv:ssä naimisiin 50 päivän tuntemisen jälkeen – näin heille kävi, kun kamerat sammuivat

Tosi-tv-ohjelmassa toisensa löytänyt pari mietti avioitumista viime hetkille saakka.

Nooran ja Devontayn arki kuluu työnteon merkeissä. -Yhteistä aikaa vietämme esimerkiksi leffailtojen parissa, he kertovat.

Tosi-tv-ohjelmassa tavanneet Noora, 31, ja Devontay, 29, oli ainoa pari, joka asteli alttarille Save the Date -ohjelman päätteeksi ja vastasi myönteisesti papin kysymykseen: tahdotteko mennä naimisiin? Naimisiinmeno ei ollut itsestään selvää, ja päätös venyi häiden aattoon saakka.

Vielä kolmansilla treffeillään Noora ja Devontay olivat hassutelleet keskenään, että eihän tällaisissa ohjelmissa kukaan mene naimisiin. Niin Noora sanoi myös isälleen kertoessaan osallistumisestaan ohjelmaan. Mieli muuttui kuitenkin ennen ratkaisevaa hetkeä.

– Päätös meni ihan viime hetkille, sillä meillä ei ollut aikaa istua alas yhdessä ennen viimeistä iltaa ennen häitä, Noora myöntää.

Noora ja Devontay aikovat hankkia tulevaisuudessa asunnon myös Yhdysvalloista, mistä Devontay on kotoisin.

Devontay sanoo kysyneensä naimisiinmenosta mielipidettä tädiltään, joka työskentelee tv-tuottajana. Hän kannusti suhtautumaan asiaan avoimin mielin ja muistutti, että kyseessä on tilaisuus, joka tulee eteen kerran elämässä.

– Kaikki on mennyt helposti, ja naimisissa oleminen tuntuu hyvältä. Tuemme toisiamme, Noora ja Devontay sanovat.

Avioitumisen jälkeen pari on jatkanut toisiinsa tutustumista rauhalliseen tahtiin. Kuvausten jälkeen he ovat viettäneet lähes jokaisen yön yhdessä, mutta muuttivat vasta kaksi viikkoa sitten saman katon alle. Seuraavaksi ajatuksissa siintää yhteinen isompi asunto.

– Tämä ei ole pysyvä ratkaisu, eikä sellaista elämää, jota tulemme elämään, Noora kertoo.

Molempien haaveissa on myös perheen perustaminen, mikä voisi olla ajankohtaista muutaman vuoden kuluttua, kunhan elämä on asettunut uomiinsa.

Noora kertoo käyttäytyneensä ohjelmassa deittaillessaan eri tavalla kuin aiemmin. – Ennen menin tunne edellä ja olin ihan rakastunut jo viikossa. Sitten suhteet vain yhtäkkiä loppuivat. Nyt olen käyttänyt enemmän järkeäni, Noora kertoo.

Noora kertoo, että yksi isoimpia yllätyksiä kuvausten jälkeen on ollut Devontayn persoonallisuuden avautuminen entistä miellyttävämmällä tavalla.

– Kuvausten aikaan olit aika kiireinen, etkä ollut lainkaan niin ihana ja suloinen kuin olet ollut niiden jälkeen, Noora sanoo Devontaylle.

– Devontayn söpö puoli on tullut yllätyksenä. Hän pystyy olemaan enemmän oma itsensä, kun kamerat ovat poissa, Noora jatkaa.

Devontay puolestaan kehuu Nooran luotettavuutta ja henkistä tasapainoa.

– Me tykkäämme matkustella ja unelmoimme samanlaisista asioista, Devontay jatkaa.

TV-ohjelmassa huomiota herätti erityisesti parin erilainen aikakäsitys. Kerran Devontay saapui treffeille tunteja myöhässä, kun Noora oli jo nukkumassa. Pari sanoo, ettei myöhästely ole kuitenkaan koskaan aiheuttanut heille riitoja.

– Sitä alleviivattiin aika paljon. Se ei ollut lainkaan niin iso asia kuin ohjelman perusteella voisi kuvitella. Jouduin odottamaan häntä vain kerran tai pari, Noora sanoo.

– Useimmiten hän kyllä tiesi, jos tulisin myöhästymään, Devontay komppaa.

Noora kertoo, ettei tunnistanut tv-ohjelmaa katsellessaan sitä Devontayta, jonka tuntee oikeassa elämässä.

– Voin kyllä esittää pahaa poikaa, jos sitä minulta halutaan, Devontay hymähtää. – Mutta päivän päätteeksi me kaksi tiesimme, missä mennään.

– Luulin olevani avoin ja hyvä puhumaan tunteista. Oli yllätys, etten ollutkaan niin hyvä, Noora kertoo oivalluksistaan.

Pari suunnittelee asunnon hankkimista myös Yhdysvalloista, mistä Devontay on kotoisin. Hän saapui Suomeen ensimmäisen kerran vuonna 2018, ja on sittemmin pelannut amerikkalaista jalkapalloa Vaahteraliigassa. Nyt hän rakentaa omaa bisnestään, ja parin suunnitelmissa on luoda myös jotain yhteistä liiketoiminnan saralla.

Pari aikoo matkustaa mahdollisimman pian vierailulle Yhdysvaltoihin, jotta Noora pääsee tapaamaan aviomiehensä sukua. Devontayn äiti on jo paljastanut järjestävänsä häävastaanoton, jossa on tarkoitus juhlistaa parin liittoa. Nooran perheen – ja Joulupukin – Devontay tapasi syksyllä.

– Ja toisen vastaanoton järjestämme ehkä myös Lapissa, Rovaniemeltä kotoisin oleva Noora sanoo.

Artikkelia päivitetty kello 21.34: korjattu Devontayn ikä.