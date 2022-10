Elon Muskin 18-vuotias tytär katkaisi välit isäänsä – monimiljardöörillä on tilanteesta omalaatuinen näkemys

Elon Muskin mukaan on kommunistien syytä, että Vivian-tytär vihaa häntä.

Monimiljardööri Elon Musk avautuu Financial Times -lehden haastattelussa hänen ja hänen 18-vuotiaan tyttärensä välirikosta. Muskin mukaan Vivian-tytär ei enää puhu hänelle. Hänellä on välirikosta oma erikoinen näkemys. Muskin mukaan välirikko johtuu siitä, että "uus-marxilaiset ovat vallanneet koulut” ja vaikuttaneet hänen tyttäreensä.

– On yleinen käsitys ja kommunismia luulla, että jos on rikas, niin on paha. Suhde tyttäreeni voi muuttua, mutta minulla on hyvät välit muihin lapsiini, Musk muotoili Financial Timesille.

Elon Muskin ja Vivian-tyttären välirikko paljastui keväällä, kun Vivian jätti Los Angelesin oikeuslaitokselle hakemuksen sekä uudesta nimestä että uudesta syntymätodistuksesta, jotka vastaavat hänen sukupuoli-identiteettiään. Samalla hän vaihtoi myös sukunimensä.

– En halua enää olla biologisen isäni kanssa sukua millään tavalla, hän perusteli päätöstään.

Muskilla on kymmenen lasta. Yliopistossa tapaamansa Justine Muskin kanssa Musk sai yhteensä kuusi lasta, joista vuonna 2002 syntynyt Nevada, menehtyi kätkytkuolemaan vain kymmenen viikon iässä.

Vuonna 2004 Muskit saivat kaksoset Griffinin ja Vivianin. Vuonna 2006 perheeseen syntyi vielä kolmoset, Damian, Saxon ja Kain.

Elon Musk on puhunut olevansa huolissaan sivilisaation tulevaisuudesta, jos ihmiset eivät lisäänny tarpeeksi. – Ihmisiä ei ole tarpeeksi. En voi korostaa tätä riittämiin, ihmisiä ei ole tarpeeksi, Musk on sanonut.

Vuonna 2008 tapahtuneen eron jälkeen vaimo tilitti tuntojaan blogissa ja julkisuudessa. Justine muun muassa antoi ymmärtää Muskin petkuttaneen häntä allekirjoittamaan avioehdon pian häiden jälkeen ja käyttäytyneen parisuhteessa tunteettomasti ja dominoivasti. Justine kertoi, ettei Musk antanut hänen surra Nevada-pojan kuolemaa avoimesti.

– Elon arvosteli minua jatkuvasti ja huomautteli asioista, joissa koki minut puutteelliseksi. Sanoin usein, että olen hänen vaimonsa – en työntekijänsä. Yhtä usein hän vastasi, että jos olisin hänen työntekijänsä, hän erottaisi minut, Justine kirjoitti ranskalaisessa Marie Claire -aikakauslehdessä vuonna 2010.

Justine kertoi Muskin asettaneen hänelle ulkonäköpaineita. Hän koki tulleensa rikkaan yritysjohtajan edustusvaimoksi ja jumiutuneensa pariskunnan 550 neliön kotiin. Tämä ei tehnyt häntä onnelliseksi.

Elon Muskilla on kaksi lasta muusikko Grimesin kanssa. X Æ A-XII-pojan nimestä nousi vuonna 2020 kohu.

Elon Muskin ja kanadalaismuusikko Grimesin suhteesta syntyi kaksi lasta, poika X Æ A-XII ja tytär Exa Dark Sideræl.

Tänä kesänä kuultiin yllätysuutinen, kun paljastui että Musk oli saanut viime marraskuussa lisäksi kaksoset erään työntekijänsä, Shivon Zilisin, kanssa.

