Häkellyttävä video julki: Kanye West pakotti Adidas-pomon katsomaan pornoa – mieheltä paljonpuhuva reaktio

Kanye Westin ja Adidaksen välinen bisnestapaaminen sai oudon käänteen, kun räppäri kaivoi esiin aikuisviihdettä.

Raptähti Kanye Westin erikoiset edesottamukset jatkuvat. West on viikon sisällä kohauttanut rasistiseksi leimatulla paidallaan ja järkyttänyt juutalaisvastaisilla somejulkaisuillaan. Samalla Westin vuosia kestänyt yhteistyö Adidaksen kanssa on joutunut suurennuslasin alle firman saatua tarpeekseen.

Nyt West on julkaissut YouTubessa 30-minuuttisen dokumentin, joka kantaa nimeä Last Week. Yahoo Newsin mukaan dokumentissa näkyy, miten West painostaa Adidaksen edustajia näyttämällä heille väkisin pornoa.

Rolling Stonen mukaan Westin julkaisemalla videolla näkyy vaivihkaa kuvattu bisnestapaaminen kahden Adidas-pomon kanssa. Kesken palaverin West näyttää puhelimeltaan eräälle johtajista pornografista materiaalia.

– Onko tämä pornoelokuva? Adidaksen edustaja kysyy ihmeissään.

– Kyllä, West vastaa.

– Voi hyvä Jeesus, mies toteaa.

Hetken päästä West nostaa puhelimen aivan miehen kasvojen eteen. Mies katsoo hetken sitä hiljaa ja saa sitten tarpeekseen.

– Älä viitsi, tämä pyytää.

West lopettaa K18-materiaalin näyttämisen ja selittää, että videolla näkyvä mies on pettänyt naista ja nainen haluaa kostaa. Pian West ryöpyttää Adidasta, luettelee yrityksen pahimpia painajaisia ja väittää, että urheilujätti on pilannut kaiken. Hänen edustajansa vihjaa myös, että Westin ”työ on varastettu”, ja West on siksi äärimmäisen vihainen.

West ennustaa videollaan, että Adidas ajautuu jyrkkään alamäkeen mikäli he eivät suostu hänen yhteistyöehtoihinsa.

– En tappele rahasta minua köyhempien kanssa. En riitele ideoista ihmisten kanssa, joilla on minua vähemmän ideoita, West toteaa videolla itsevarmasti.

Toistaiseksi on epäselvää, onko dokumentti kuvattu ennen vai jälkeen Adidaksen viime torstaisen ilmoituksen. Tuolloin urheilujätti ilmoitti tarkastelevansa uudelleen yhteistyötään kohuissa rypevän Westin kanssa.

Adidas on julkaissut Westin Yeezy-malliston vaatteita ja kenkiä jo vuosien ajan. Yrityksen ja räppärin yhteistyö ajautui kriisiin aiemmin tänä syksynä, ja West on ryöpyttänyt Adidasta kovin sanankääntein julkisesti. 6. lokakuuta Adidas julkaisi tiedotteen, jossa se ilmoitti pohtivansa yhteistyötä uudelleen.

– Lukuisien yritysten jälkeen ratkaista tilanne yksityisesti olemme päättäneet ottaa yhteistyömme tarkasteluun, yritys tiedotti CNN:n mukaan.

Adidas julkaisi ilmoituksensa pian sen jälkeen, kun West oli esiintynyt Pariisin muotiviikoilla White Live Matter -tekstillä varustetussa paidassa. White Lives Matter on mustiin kohdistuvaa syrjintää ja poliisiväkivaltaa vastustavan Black Lives Matter -liikkeen vastaprotesti. Muun muassa Anti-Defamation League -kansalaisjärjestö katsoo, että White Lives Matter on rasistinen ilmaisu, joka edustaa valkoista ylivaltaa.

Viikonloppuna West puolestaan julkaisi Twitterissä twiittejä, joiden katsottiin olevan antisemitistisiä. Palvelu päätti jäädyttää räppärin tilin ja poisti tämän juutalaisia koskevan julkaisun.

Jo perjantaina Instagram rajoitti Westin tilin toimintaa, sillä hän oli kertonut julkaisussaan, että räppäri Diddy ”oli juutalaisten hallinnassa”.