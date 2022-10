Anna Sorokin joutui telkien taakse huijattuaan New Yorkin seurapiirejä. Nyt hän on vapaalla jalalla.

Anna Sorokin esitti perijätärtä ja ujuttautui New Yorkin seurapiireihin.

Miljoonaperijätärtä esittänyt Anna Sorokin, 31, on päässyt vapaaksi takuita vastaan, kertovat amerikkalaismediat. Sorokin pääsi vapaaksi 10 200 euron takuita vastaan ja häntä vaaditaan pysymään kotiarestissa vuorokauden ympäri ilman pääsyä sosiaaliseen mediaan, ja hänen liikkeitään valvotaan sähköisellä paikannuksella.

Venäjällä syntynyt Sorokin tunnettiin New Yorkissa nimellä Anna Delvey. Hän esiintyi fiktiivisen miljardöörin tyttärenä ja käytti hyväkseen hyväuskoisia ihmisiä usean vuoden ajan.

Sorokin tuomittiin vuonna 2019 vankeuteen petoksesta. Hän vapautui 2021, mutta joutui pian uudelleen telkien taakse viisumirikkomuksen vuoksi.

Upporikkaana perijättärenä esiintynyt Sorokin ehti huijata rahaa satojen tuhansien eurojen edestä. Hän esitti tekaistuja todisteita siitä, että hänellä oli ulkomailla varoja 60 miljoonan euron edestä Huijaamillaan rahoilla hän ylläpiti ylellistä luksuselämää, jonka avulla hän ui sisään New Yorkin himoittuihin seurapiireihin.

Nyt Sorokin on antanut ensimmäisen haastattelunsa vapautumisensa jälkeen.

New York Timesin mukaan upporikasta perijätärtä esittänyt Sorokin asuu nyt vaatimattomassa yksiössä New Yorkissa.

Sorokin vietti 18 kuukautta telkien takana viisumirikkomuksen vuoksi. Hän sanoo haastattelussa olevansa tyytyväinen, ettei häntä ole karkotettu maasta.

– Olen todella onnellinen. Mikään ei ollut varmaa, sillä takuut evättiin aiemmin. Monet asianajajat sanoivat, että minut lähetetään ennemmin Marsiin kuin päästettäisi vapaaksi New Yorkissa, Sorokin sanoo New York Timesille.

Sorokinia on aiemmin kritisoitu siitä, ettei hän vaikuta lainkaan katuvan sitä, että hän huijasi ihmisiä. Nyt hän vakuuttaa New York Timesin haastattelussa, että hän on muuttunut nainen.

– On mahdotonta olla muuttumatta kaiken tämän jälkeen. Opin paljon vankilassa, Sorokin sanoo.

– Olen kiitollinen sitä, miten asiat ovat menneet. Olen yrittänyt oppia kokemuksistani. Olen tällainen menneisyydessä tekemieni päätösten takia.

Julia Garner esitti Anna Sorokinia Netflixin Inventing Anna -sarjassa.

New York Times nostaa artikkelissaan esille, että Sorokin sai tietää vapautumisestaan viime keskiviikkona. Tuolloin hänellä ei ollut tiedossa minkäänlaista majoitusta. Perjantaina Sorokin vapautui ja hänellä olikin asunto, josta hän oli maksanut kolmen kuukauden vuokratakuun. Lehti kirjoittaa, että se on äärimmäisen epätodennäköistä New Yorkissa, jossa asunnot ovat kiven alla ja valtavan kalliita.

Sorokinilta kysytään haastattelussa suoraan, miten hän sai asunnon niin nopeasti, ja miten hänellä oli varaa siihen.

– Vuokratakuusta teidän pitää kysyä hallitukselta, Sorokin toteaa.

– Asianajajani John Sandweg löysi minulle asunnon. Minä en voinut etsiä itse asuntoa vankilasta käsin. Minulla on mahtava tiimi, joten asunto on heidän ansiotaan, hän selittää ja myöntää, että maksoi takuut omasta pussistaan.

Uskomattoman perijätärhuijauksen tehneen Sorokinin tarina on tullut tutuksi myös Netflixin hittisarjasta Inventing Anna. Sorokin vakuuttelee New York Timesille, ettei hän ole kiinnostunut julkisuudesta.

– Julkisuus on vihonviimeinen asia mielessäni. Minä en voi hallita julkisuutta, etenkään nyt kun olen kotiarestissa, enkä saa käyttää somea.

Hän sanoo lehdelle haluavansa keskittyä tulevaisuudessa muun muassa taiteeseensa. Sorokinin vankilassa tekemiä piirroksia on ollut aiemmin esillä näyttelyissä ja myyntihinnat ovat alkaneet yli 10 000 eurosta.

– Ihmiset odottavat minun tekevän jotain hullua tai laitonta, josta joudun takaisin vankilaan. En halua antaa heille sitä tyydytystä, Sorokin sanoo.