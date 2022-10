Eveliina Tistelgrenin esikoisvauva syntyi – julkaisi herttaisia kuvia tuhisevasta pienokaisesta

Lapsi syntyi viime viikolla.

Eveliina Tistelgren on entinen fitnessurheilija. Hän asuu nykyään Lapissa.

Selviytyjistä tutun Eveliina Tistelgrenin vauva on syntynyt.

– Viime viikolla hän saapui ja muutti meidän maailman, hän kirjoittaa Instagramissa.

Päivityksen mukana on kaksi herttaista kuvaa pienokaisesta.

Ensimmäisessä lapsi tuhisee pipo päässään viltin alla. Toisessa vauva on kääritty valkoiseen eläinkuviolliseen huopaan.

Voit katsoa kuvan myös tästä linkistä.

Kuvan kirvoittamat ihastelevat kommentit säteilevät intoa ja iloa.

– Oiii, onnea, kirjoittaa lääkäri Pippa Laukka.

– Niin paljon rakkautta, hehkuttaa lääkäri-näyttelijä Emilia Vuorisalmi.

Tuoretta äitiä ovat onnitelleet myös muun muassa hiihtäjä Krista Pärmäkoski, valokuvaaja Janita Autio ja juontaja Anni Ihamäki (ent. Hautala).

Tistelgren ilmoitti äitiydestään Instagramissaan jo keväällä.

– Koko alkuvuoden olen saanut kasvattaa uutta elämää sisälläni, hän kirjoitti tuolloin.

Tistelgren on myös päivittänyt raskaudestaan ahkerasti. Hänen Instagram-tilinsä on tämän vuoden aikana ollut silkkaa odottavan äidin hehkua ja onnea. Hän on kirjoittanut odotusajasta myös blogiinsa.

Lapsen isä on Aapo Lappalainen, lappilainen retkeily-yrittäjä.

EVELIINA TISTELGREN on entinen fitnessurheilija, joka päätti uransa maailmanmestaruuteen marraskuussa 2019.

Sen jälkeen hän teki suuren elämänmuutoksen vaihtaen elämänsä pääkaupunkiseudun sykkeessä Lapin tuntureihin, missä hän nyt elättää itsensä verkkovalmennuksilla, joogaohjaajana ja sometyöllä.

Puolisonsa Tistelgren tapasi Turun saaristossa pyöräretkellä kesällä 2020. Pari rakastui kuin salaman iskusta.

– Haaveilen perheen perustamisesta, mutta suhteemme on varsin tuore, joten emme kiirehdi mihinkään, Tistelgren kertoi IS:lle syksyllä.