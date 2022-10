Podcast: Sometähti Linda Manuella sai aluksi väärän diagnoosin ja elämä ajautui kaaokseen – kesti vuosia, ennen kuin oireiden todellinen syy selvisi

Linda Manuella sanoo podcastissaan ADHD:n näkyneen hänen elämässään jo hyvin varhain.

Somevaikuttajat ja media-alan yrittäjät Linda Manuella ja Miisa Edith avaavat Ainutlaatuiset aivot -podcastissaan, millaista heidän arkensa on aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön ADHD:n kanssa.

Podcastin tuoreessa jaksossa Linda Manuella kertoo, miten ADHD näkyy hänen elämässään ja kuinka hän sai aluksi väärän diagnoosin.

Hän kertoo saaneensa jo alle kouluikäisenä raivokohtauksia pienistä asioista, kuten vaikkapa siitä, että sukka on huonosti. Linda Manuellan mukaan ADHD näkyi nuorempana etenkin aistiyliherkkyytenä.

– Aistiyliherkkyydet oli nuorena tosi näkyviä ja mun oli vaikea käsitellä niitä. Se on ollut mulla nuorena pahin, hän sanoo.

– Muistan, että meillä on ollut perhetuttu, jolla on tosi käheä ääni. Lähdimme Lintsille ja muista, että yritin katsoa miestä silmiin ja vastata hänen kysymyksiinsä, mutta en pystynyt, koska se käheä ääni aiheutti mussa reaktion, että silmät alkoi vuotaa kuin vesiputoukset. En vaan pystynyt kuuntelemaan, Linda Manuella kertoo podcastissa.

– Valo ja tietynlaiset tilanteet on aiheuttaneet mussa tosi outoja reaktioita jo tosi pienenä. Jouduin heräämään muita aikaisemmin syömään, koska en voinut kuunnella syömisen ääniä.

Hän sanoo pärjänneensä koulussa hyvin, mutta hän unohteli asioita ja keskittyminen tunneilla oli vaikeaa. Linda Manuella kuvailee, että pienikin ärsyke saattoi herpaannuttaa keskittymisen täysin.

– Nyt jälkikäteen kun mietin koulunkäyntiä, niin en tajua, miten olen selvinnyt lukioon asti. Näen edelleen painajaisia, että mulla on tää ja tää tekemättä, ja tämä jäi kotiin. Sellaista sisäistä paniikkia, mitä mulla oli kouluaikoina.

Hän sanoo olleensa lukiossa turhautunut ja vihainen, koska koki tulevansa väärinymmärretyksi. Hän sanoo tilanteen kohentuneen, kun hän muutti kesken lukion Helsinkiin. Hän sai parempia numeroita ja pystyin keskittymään paremmin opintoihin uudessa ympäristössä.

– En pystynyt lukemaan kirjoituksiin kotona, koska jos joku vaikka käveli kotona, niin ajatus katkesi. Äiti joutui vuokraamaan mulle mökin, jossa vietin aikaa ja luin kirjoituksiin, Linda Manuella naurahtaa podcastissa.

Lukion jälkeen hän sanoo opiskelleensa terveystieteitä ja kouluttautuneensa personal traineriksi. Blogiura lähti lentoon ja intohimo löytyi fitnessharrastuksesta.

– Silloinkin on ollut muu arjen hallinta yhtä kaaosta. Siellä täällä vaatekasoja.

Hän sanoo podcastissa hakeneensa ensimmäistä kertaa apua ongelmiinsa 19-vuotiaana, jolloin hänellä diagnosoitiin ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö ja masennus.

– Lääkkeistä ei ollut apua, koska kyseessä olivat ADHD:n oireet, hän sanoo ja kertoo saaneensa väärän diagnoosin.

Hän sanoo isän kuoleman vuonna 2015 olleen käänteentekevä hetki. Hän sanoo käsitelleensä surua siten, että hän uppoutui entistä enemmän työntekoon ja treenaamiseen.

– Päivät oli tosi pitkiä ja samaan aikaan olin menossa fitnesskisoihin. Siinä mentiin talla pohjassa. Yks aamu huomasin, kun olin laittamassa ponnaria hiuksiin, että syke nousee yli 150:een. Kaikki ei ole ihan kunnossa, Linda Manuella sanoo podcastissa.

Lääkäri diagnosoi hänellä hermostollisen ylikunnon ja hänet määrättiin vuodelepoon.

– Siitä lähti kaaosvaihe mun elämässä. Seuraavista kahdesta vuodesta en oikeastaan muista mitään. Silloin mulla lähti tosi monet langat käsistä. Mun identiteetti lähti, koska en voinut treenata.

Linda Manuella kertoo saaneensa lopulta ADHD-diagnoosin ja lääkityksen, joka auttoi.

– Sain elämän kasattua järjestykseen niin hyvin kun pystyin, aloitin tavallaan puhtaalta pöydältä. Olin siinä vaiheessa ehtinyt saamaan itseni kuseen. En ollut hoitanut asioitani miten pitäisi.

” On tosi kiva olla kotona, kun on kumppani, joka ei häiriinny tästä mun sähläämisestä.

Hän kertoo Ainutlaatuiset aivot -podcastissa koronavuoden olleen vaikeaa aikaa ja tuolloin myös juhliminen lisääntyi. Linda Manuella sanoo uuden parisuhteen rauhoittaneen häntä ja tuoneen elämään tasapainon.

– Kesäkuun jälkeen rauhoituin huomattavasti. Nyt on ollut tosi hyvä olla. Oon jo jonkin aikaa ollut ilman alkoholia ja tuntuu tosi hyvältä, on järjestäytynyt olo. On tosi kiva olla kotona, kun on kumppani, joka ei häiriinny tästä mun sähläämisestä, hän nauraa.

