Deadpool-tähti ei suostu enää työskentelemään Ryan Reynoldsin kanssa – syynä ruma käytös

T.J. Millerin mielestä Ryan Reynolds piikitteli häntä oman roolihahmonsa varjolla.

Marvelin suositun Deadpool-elokuvasarjan kolmannen osan odotetaan ilmestyvän vuonna 2024, mutta näyttelijäkaartiin on tiedossa muutosta. The Hollywood Reporterin mukaan kahdessa ensimmäisessä elokuvassa näytellyt T.J. Miller nimittäin kertoi, ettei aio palata valkokankaalle kolmannessa osassa. Syynä päätökselle on kanssanäyttelijä, monien rakastama Ryan Reynolds.

Miller kertoo, että elokuvasarjan ensimmäisessä osassa kaksikko oli tullut vielä hyvin toimeen, mikä näyttelijän mukaan johtui siitä, ettei Reynolds ollut tuolloin vielä yhtä suuressa suosiossa.

Toisen elokuvan kuvauksissa tilanne kuitenkin muuttui, ja Miller luonnehtii, että Reynolds vaikutti jopa vihaavan häntä. Erityisesti yksi kiusallinen hetki kesken kuvausten oli voimistanut sitä ajatusta, ettei hän tahdo enää työskennellä Reynoldsin kanssa.

T.J. Miller kertoo, ettei hänen roolihahmoaan, Weaselia, nähdä Deadpool-elokuvien kolmannessa osassa.

Tilanne oli sattunut, kun Reynolds oli yllättäen pyytänyt uutta ottoa jo kuvatusta kohtauksesta. Millerin mukaan Reynolds oli oton aikana puhunut niin ikävästi, että koko kuvausryhmä oli kummissaan.

– Hän oli roolihahmonaan hirveän ilkeä minulle. Mutta nimen omaan minulle. Ihan kuin minä olisin Weasel, Miller kertoo viitaten omaan hahmoonsa Entertainment Weeklyn mukaan.

– Hän sanoi ”Tiedätkö, mikä sinussa on mahtavaa Weasel? Et ole tähti, vaan näyttelet juuri ja juuri sen verran, että olet hauska, minkä jälkeen pääsemme taas kiinni oikeaan elokuvaan”.

Ryan Reynolds näyttelee Deadpool-elokuvissa pääroolia.

Millerin mukaan tilanne ei kuvastanut vain kahden hahmon dynamiikkaa, vaan hänen mielestään sanat olivat Reynoldsilta suoraan hänelle.

– En työskentelisi hänen kanssaan enää, hän toteaa.

Deadpool-elokuvasarjan toinen osa ilmestyi vuonna 2018 ja oli ensimmäisen osan tapaan myyntimenestys. Kuvauksissa tapahtui kuitenkin tragedia, kun yksi elokuvan stunttinäyttelijöistä menehtyi kuvauksissa. Onnettomuus tapahtui pieleen menneessä moottoripyörästuntissa, jossa moottoripyörä lopulta iskeytyi Shaw Toverin lasiseinän läpi.

Lue lisää: Hollywood-tähti Ryan Reynolds shokissa stuntnäyttelijän kuoleman johdosta –”Sydämemme ovat särkyneet”