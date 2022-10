Hayden Panettiere paljastaa nyt, miksi luopui lapsensa huoltajuudesta: "Elämäni surullisin päätös"

Hayden Panettieren 7-vuotiaan Kaya-tyttären isä on nyrkkeilijäsuuruus Vladimir Klitshko.

Yhdysvaltalaisen näyttelijän Hayden Panettieren, 33, on aiemmin kerrottu elävän eri maassa kuin hänen nuori Kaya-tyttärensä.

Nyt Panettiere kertoo Jada Pinkett Smithin juontamassa Red Table Talk -ohjelmassa sydäntä särkevästi siitä, miksi hänen tyttärensä asuu nyrkkeilijäisänsä Vladimir Klitshkon kanssa Ukrainassa.

People-lehden mukaan näyttelijältä kysytään, tehtiinkö päätös tyttären muuttamisesta Ukrainaan sovussa.

– Ensin ei, koska se ei ollut keskustelu, Panettiere selittää.

– Perinpohjaisen keskustelun jälkeen olisin todennäköisesti ollut samaa mieltä. Jos [Klitshko] olisi sanonut minulle, että vaikeuksieni vuoksi olisi parasta, että tyttäremme asuisi hänen kanssaan hetken aikaa, niin olisin ehkä lopulta pitänyt sitä järkevänä ratkaisuna.

Panettieren on uutisoitu kamppailleen viime vuosina päihdeongelman kanssa. Tämän on myöskin kerrottu olleen syy sille, miksi hän suostui luopumaan tyttärensä huoltajuudesta.

Tästä huolimatta huoltajuuden luovutus hoidettiin Panettieren mielestä huonosti, hän kertoo Pinkett Smithin haastattelussa.

– Oli kamalaa allekirjoittaa ne paperit. Se oli elämäni surullisin päätös.

Papereiden myötä Klitshko sai lapsen täyden huoltajuuden.

– Tarkoituksena oli, että kun olen saanut asiani kuntoon, hän voisi tulla luokseni ja voisin viettää hänen kanssaan aikaa. Mutta se ei mennyt niin, Panettiere harmittelee.

Panettiere erosi lapsensa isästä vuoden 2018 elokuussa.

Samoihin aikoihin otsikoihin nousivat Panettieren ongelmat päihteiden kanssa. Tähti on aiemmin kertonut myös kärsineensä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta.

Panettiere nousi jo lapsena julkisuuteen One Life to Live ja Guiding Light -nimisten saippuasarjojen myötä. Suomessa hänet muistettaneen parhaiten Heroes -scifidraaman Claire Bennetinä.

Vladimir Klitshko on entinen ammattilaisnyrkkeilijä. Hän on voittanut olympiakultaa Atlantassa vuonna 1996 superraskaassa sarjassa. Hänen isoveljensä on niin ikään nyrkkeilijänä sekä potkunyrkkelilijänä tunnettu Vitali Klitshko.

Isoveli-Klitshko toimii tällä hetkellä Ukrainan pääkaupungin Kiovan pormestarina.