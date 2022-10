Brittipoppari Olly Murs kohtasi huvittavan ongelman kosiessaan tyttöystäväänsä – ”Onneksi hän sanoi kyllä”

Britanniasta kotoisin oleva Olly Murs kertoo huvittavasta tilanteesta, jonka hän kohtasi kosiessaan tyttöystäväänsä.

Laulaja ja juontaja Olly Murs, 38, meni kesällä kihloihin tyttöystävänsä Amelia Tankin, 30, kanssa.

The Sunin mukaan miehen kosinta ei kuitenkaan sujunut aivan mutkattomasti. Itse ele sujui sulavasti, mutta sen jälkeen mies kohtasi pienen ongelman.

– Minä kyllä polvistuin. Ainoa hieman nolo ongelma oli, että hänen täytyi auttaa minut ylös, koska olin juuri käynyt polvileikkauksessa, Murs sanoo.

Kinkkinen tilanne ei kuitenkaan saa laulajan onnea hyytymään. Kaikesta päätellen Murs pystyy suhtautumaan tilanteeseen huumorilla, vaikka ylösnouseminen ei sujunut mutkattomasti.

– Onneksi hän sanoi kyllä, joten ihan sama. Emme voisi olla onnellisempia.

Pariskunnan häitä on tarkoitus viettää ensi kesänä. Nopea suunnitteluaikataulu jännittää Mursia.

– Mutta tämä se on juuri oikea aika. Kaikki meidän suhteessamme on täydellistä, joten kysymyksenä on vain, että miten voimme tehdä siitä vielä paremman?

Olly Murs nousi julkisuuteen osallistuttuaan Britannian The X Factor -laulukilpailuun vuonna 2009. Seuraavana vuonna hänen singlensä nousi välittömästi Britanniassa listaykköseksi.

Olly Murs sijoittui aikoinaan The X Factor -laulukilpailussa toiseksi.

Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Troublemaker ja My Heart Skips a Beat.

Murs on myöhemmin urallaan toiminut myös The X Factor -kilpailun juontajana.

