Podcast: Markus Pöyhönen paljastaa, miten tylyllä tavalla hänen parisuhteensa päättyi – kotoa katosi mystisesti tuhansien eurojen luksuskello

Pöyhönen kertoo myös kamppailleensa pitkään tarkkaavaisuushäiriö ADHD:n kanssa.

Nykyään muun muassa yritysten liikuntavalmennusta tekevä Markus Pöyhönen on nähty viime aikoina myös useissa realityohjelmissa.

Ex-Pikajuoksija Markus Pöyhösen elämä ei ole aina ollut kepeää ja vaivatonta kuin kymmeneen sekuntiin juostu satasen sileä.

Ei lähellekään. Päinvastoin Pöyhöselle, 43, on sattunut kaikenlaista.

On ollut masennusta, valtavia verovelkoja, vaikeita parisuhteita ja fyysistäkin kremppaa. Pöyhösen äiti kuoli yllättäen vuosi sitten 73-vuotiaana, ja elokuussa hän joutui kumppaninsa kanssa hyvästelemään Themba-koiran.

Hän kertoo elämänsä karikoista Katri Utulan juontaman Realityrakkautta-podcastin tuoreessa jaksossa.

Lue lisää: Markus Pöyhönen kertoo parisuhteestaan – elämäntilanne muuttui kesäkuussa

Yksi elämää määrittänyt tekijä on ollut tarkkaavaisuushäiriö ADHD. Se diagnosoitiin 12 vuotta sitten.

– Ei se ehkä pahimmasta päästä ole, mutta kyllä se on vaikuttanut elämään, Pöyhönen kertoo podcastissa.

Arki ei ole aina ollut helppoa. Tunneskaalaa on toisinaan vaikea hallita, asioiden aloittaminen on vaikeaa, kiinnostaviin asioihin uppoaa liiaksikin, hän luettelee.

Myös Parisuhteet ovat ADHD:n vaikutuksesta välillä menneet solmuun. Niissä Pöyhönen kokee olleensa välillä liian kiltti. Tämä on myös yksi ADHD:n piirre, hän toteaa.

– Aika paljon sitä on matkan varrella jeesannut ja tuonut ja vienyt ja hakenut, ja se palkka on ollut se, että on ollut ikään kuin itsestään selvää, että mä teen, ex-juoksija muotoilee.

Suhteet eivät siis ole olleet läheskään aina vastavuoroisia. Se on ollut Pöyhösen mukaan lopulta raskasta, ja hän on opetellut ajattelemaan suhteissa myös enemmän itseään.

Kiltteys on kostautunut Pöyhöselle myös muilla tavoin. Hän paljastaa Utulalle, että häneltä on parisuhteessa jopa varastettu tavaraa.

– Sulta on varastettu tavaraa parisuhteessa, epäuskoinen Utula kysyy uudestaan.

– Mm-h, kyllä, Pöyhönen myöntää.

– Ei herranjestas sentään, pöyristynyt Utula päivittelee.

Erään parisuhteen lopuksi Pöyhönen huomasi tavaraansa hävinneen. Kadonnut oli muun muassa 5 000 euron arvoinen Omega Seamaster -kello.

– Se oli ilmeisesti viety kaniin. Ei siinä vaiheessa ollut enää hirveästi vaihtoehtoja, kuka sen oli vienyt, Pöyhönen kertoo.

Markus Pöyhönen kuvattiin Milla-rakkaansa kanssa Miss Suomi -finaalissa syyskuussa.

Utula jatkaa ihmettelyään.

– Milloin sä lähdet pois? Etkö sä osaa lähteä pois? Vai oletko siinä ja kattelet, että kyllä tämä tästä vielä, hän tivaa.

– Kyllä sitten jos on joskus nostanut esiin näitä asioita [vastavuoroisuuden puutetta parisuhteissa], niin sitten se suhde on loppunut, Pöyhönen vastaa.

Hän toteaa, ettei muista erotilanteita kovin hyvin.

– Ehkä pää hämärtää eron hetket. Ei niitä oikein halua muistella, kun ne eivät ole mukavia hetkiä.

Harmeista huolimatta ADHD-diagnoosi voi myös vapauttaa, myös parisuhteessa. Kun elämän epämääräinen vaikeus saa kliinisen selityksen, voi myös kumppani ymmärtää paremmin toisen käytöstä, Pöyhönen ja Utula toteavat.

Pöyhönen on Suomen historian kolmanneksi nopein mies.

Pöyhösen ADHD on oireillut myös masennuksena.

Ensimmäinen alho osui vuodelle 2009. Urheilu-ura päättyi. Oli taloushuolia. Silloisen tyttöystävänkin kanssa tuli ero.

– Se oli piste, milloin ei enää jaksanut. Joutui ottamaan lääkitystäkin – ihan normaalia mielialalääkettä.

Hän sanoo olleensa hyvä ”pyörittelemään” asioita päässään. Asiat ovat helposti kasvaneet liian suuriksi ja ”luistaneet pois raiteilta”, hän kertoo.

Viimeisimmästä masennuskaudesta on onneksi sentään ”vuosia” aikaa. Pöyhönen kertoo opetelleensa erilaisia keinoja, joilla saada liian raskaiksi käyvät ajatuspyörteet hillittyä.

– Nykyään huomaa, kun kierre lähtee päälle, ja osaa lyödä jarrua. Osaa helpommin heittää niskan taakse jutut ja jatkaa eteenpäin, hän kuvailee.

Lue lisää: Markus Pöyhönen nousi 2000-luvun alussa koko Suomen supertähdeksi – sitten iskivät ero, velkasotkut ja uran loppu: ”Kaikki romahti samaan aikaan”

100 metrin juoksijana 2000-luvun alussa julkisuuteen noussut Markus Pöyhönen on Suomen historian kolmanneksi nopein mies. Hänen ennätyksensä matkalla on 10 sekuntia 23 sadasosaa.

Pöyhöstä nopeampia ovat olleet vain Tommi Hartonen (10.21) ja Samuli Samuelsson (10.16).

Viime vuosina Pöyhönen on tullut tutuksi myös fysiikkaa vaativista realitysarjoista. Hän on mitellyt muun muassa Selviytyjissä ja Mestareiden mestarissa, minkä lisäksi Pöyhönen nähtiin keväällä myös Myyrässä. Pöyhönen on työskennellyt myös yritysten liikunta- ja hyvinvointivalmentajana.