Leo Stillman kertoo hetkestä, kun hän hajosi täysin – pamautti julki rehellisen kirjoituksen

Muusikko Leo Stillman kertoo Instagramissa, miten hän romahti, kun liian moni asia kasaantui. Stillman purki tuntemuksiaan uuteen musiikkiinsa.

Selviytyjät Suomi -sarjassa parhaillaan kisaava Leo Stillman, 31, kertoo Instagramissa avoimesti viime vuosien haasteistaan. Muusikkona ja laulajana tunnettu Stillman paljastaa, että korona-aika oli hänelle äärimmäisen vaikea ja johti lopulta romahdukseen.

Stillman julkaisi toisen albuminsa juuri, kun korona alkoi. Hän kertoo Instagram-tilillään, että kaikki suunnitelmat pyyhkiytyivät hetkessä pois, eikä albumin julkaisu mennyt odotetulla tavalla. Stillman ei voinut keikkailla, eikä mainostaa musiikkiaan.

– Se oli todella masentavaa. Tuntu, että moni asia vaan valui hukkaan, hän kirjoittaa Instagramissa.

Korona kolahti kovaa myös Stillmanin toiseen uraan purjelaivojen parissa. Hän järjestetää vanhoilla aluksilla muun muassa tapahtumia ja pop up -ravintoloita.

– Omistan mun veljen ja parin kaverin kanssa vanhoja perinnepurjelaivoja, ja niiden hommat myös kusi aika hyvin koronan takia, Stillman kertoo Instagramissa.

Samaan aikaan Stillman teki paria tv-ohjelmaa. Hän kertoo, että lopulta kaikki oli liikaa.

– Olin masentunut ja maaninen, hajosin ihan täysin. Mul oli liikaa kaikkea samaan aikaan.

– Kone, joka oli jo ollut hajoamassa pitkään, hajosi. Sitä täs on onneksi saanut nyt korjailtua ja toipuminen on käynnissä. Burnoutin myötä oon myös pysähtynyt ekaa kertaa elämässäni ja se on tehnyt mulle hyvää.

Osana toipumistaan Stillman teki uutta musiikkia. Hän kertoo Instagramissa, että hänen tuleva albuminsa on täynnä niin henkilökohtaisia asioita, että välillä hän mietti, kehtaako hän kertoa kaikkea. Stillmanin tuore kappale kantaa kuitenkin nimeä Sano se ääneen.

– Oon tarkastellut mun valintoja, käyttäytymistä ja koittanut ymmärtää itseäni ja mun tunteita, Stillman selittää.

Leo Stillman tunnetaan musiikkinsa lisäksi myös monista tv-sarjoista. Hänet on nähty muun muassa Huvila ja huussi-, Iholla-, Tähdet, tähdet- ja All Together Now -ohjelmissa. Vuonna 2017 Stillman palkittiin vuoden tulokkaana Emma-gaalassa.

Stillmanilla on parivuotias tytär yhdessä Maryam Razavin kanssa.