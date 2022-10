Henry Aflecht sai hämmentävän yhteydenoton ja hieraisi silmiään – pian räppäri ja TikTok-tähti ilmestyivät miljonäärin kotiovelle

Tunnettu liikemies sai yllättävän kunnian ja pääsi mukaan erikoiseen projektiin.

LIIKEMIES Henry Aflecht, 49, loikoili viime toukokuussa palmujen alla Mijaksen kaupungissa Espanjan Aurinkorannikolla, kun puhelimeen kilahti erikoinen yhteydenotto.

Liikemies avasi Instagramin inboxin, jonne oli ilmestynyt viesti räppäri Räpfaijalta. Artisti kertoi yhteydenotossaan, että hän oli tehnyt laulaja Nomin kanssa liikemiehestä kappaleen. Biisi kantaa yksinkertaista nimeä ”Henry Aflecht”.

Tv:stä tuttu liikemies hieraisi silmiään. Viestin yhteydessä oli kappale kuunneltavaksi.

– Olin alkuun aavistuksen järkyttynyt, että mitä ihmettä, minusta on tehty biisi! Klikkasin biisilinkin auki otsa hiessä, Aflecht kertoo hymähdellen.

– Riippumatta siitä, että biisi kertoo minusta, se kuulosti hyvältä. Se oli menevä ja siinä oli kiva etelän soundi.

Kappaleessa puhutaan rahasta, josta Aflecht on puhunut avoimesti julkisuudessa.

– En nähnyt sanoituksissa mitään ongelmaa, ja kuittasin vain, että hyvä meno ja hyvä biisi. Antaa mennä.

Pian Räpfaija lähestyi liikemiestä uudestaan ja esitteli Aflechtista tehtyä piirustusta, joka tulisi kansikuvaksi Spotifyhyn. Senkin Aflecht hyväksyi mukisematta.

Ei mennyt montaa tuntia, kun puhelin kilahti jälleen. Räpfaija ja Idolsista tuttu Nomi halusivat kuvata kappaleen musiikkivideon liikemiehen kotona Espanjassa. Eikä siinä vielä kaikki, vaan että Aflecht itse olisi videolla roolissa.

– Olen tehnyt koko ikäni töitä media-alalla, joten tietenkään minulla ei mitään sitä vastaan ollut. Vähän kuitenkin kyselin, että millainenhan käsikirjoitus siihen tulee. Kyseessä oli Rahapaja-teemainen video, hän kertoo.

Talentista ja Idolsista tuttu helsinkiläislaulaja Nomi Enckell kertoo, että heillä on Räpfaijan kanssa Suomen ensimmäinen TikTokista noussut bändi, nimeltään Lättyskii.

Kuuluisan liikemiehen valikoituminen kappaleen teemaksi ei ollut sattumaa.

– Huomasimme, että Henry Aflecht on todella kovassa suosiossa TikTokissa, ja idea lähti vähän vitsistä, Nomi kertoo.

– Hieman yllättäen Henry olikin heti messissä.

Musiikkivideon elokuiset kuvaukset sujuivat hyvin. Videolla pyörähtää myös ex-kiekkoilija Lasse Kukkonen. Videota on katsottu Youtubessa liki 30 000 kertaa.

– Henrylla oli asunnollaan remontti käynnissä, joten jouduimme hieman miettimään kuvakulmia, mutta lopputuloksesta tuli hyvä, Nomi toteaa.

– Mijaksessa oli myös todella kova helle, joten hikeä sai pyyhkiä itse kukin, hän jatkaa.

Sibelius-lukiosta valmistunut Nomi Enckell nousi alkujaan tunnetuksi osallistuttuaan Talent Suomen neljännelle kaudelle sekä Idolsin seitsemännelle kaudelle, jossa hän sijoittui kolmanneksi.

Liikemiehestä on tullut varsin suosittu TikTok-videopalvelussa. Hän perusti tilin viime tammikuussa, ja suosio räjähti. Hänellä on yli 110 000 seuraajaa, ja videoita on katseltu liki 2 miljoonaa kertaa.

– Syytä en ymmärrä. En siellä mitään erikoista tee tai keikuta pyllyä, vaan höpöttelen laidasta laitaan elämän asioista.

Aflecht kertoo yllättyneensä kappaleen positiivisen palautteen määrästä.

– Tällä kertaa ei oo tullut mitään roskaa niskaan, mikä on harvinaista.

Hän on saanut kiitosta myös heittäytymisestään.

– Moni ajattelee, että varakkaat ihmiset pönöttävät puku päällä, mutta itse en ole yhtään sellainen. Tälläkin hetkellä olen kädet sementissä touhuamassa, Aflecht korostaa.

– Onhan se kunnia, on itsestään kappale tehty. Sitä voi muistella vanhana pappana, hän tuumaa.