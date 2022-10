Pepe Willberg avautuu ainoasta tapaamisesta isänsä kanssa – sananvaihto tuntemattoman miehen kanssa jäi kolmeen kirjaimeen

60 vuotta laulanut Pepe Willberg on säilyttänyt tyyneytensä uransa notkahdusvaiheissa, parisuhteiden ruuhkassa ja talousongelmissa. Eikä hän suuresti tuuleta menestystäänkään.

Pepe Willberg, 75, ei koskaan pyrkinyt musiikkimaailman tähdeksi, mutta sellainen hänestä tuli. Huomiota kaihtavalle Pepelle on myös tapahtunut aika paljon.

Elämäkerta vetää yhteen Pepe Willbergin 60-vuotisen uran. Viime joulukuussa laulaja täytti 75 vuotta.

Sauli Miettisen kirjoittamassa Pepe Willberg – Muuttuvat tiet -elämäkerrassa (Otava) laulaja itse suhtautuu kriittisesti moniin levytyksiinsä. Parisuhderintamalla tapahtuneita käänteitä hän ei selittele, elämä vain vei mukanaan.

Pepen syntymä oli yllätys. Hänen Raija-äitinsä oli 17-vuotias alkaessaan odottaa lasta. Hän oli rakastunut Bernt-Olof Färdigiin, jonka varakas suku ei hyväksynyt työläisperheen tytärtä.

Raija-äiti otti sitten miehekseen ihailijansa Toivo Tuomisen. Avioliitto kesti vuoden.

”Länkkäri-Pepe” kotonaan Helsingin Lauttasaaressa 1950-luvun lopussa. Kuvitusta kirjasta Pepe Willberg – Muuttuvat tiet (Otava).

Pepe asui avioeron jälkeen äitinsä ja tämän isovanhempien kanssa Turussa pienessä hellahuoneessa.

1940-luvun lopulla äiti avioitui perämies Henrik Willbergin kanssa. Tämä adoptoi puolisonsa pojan. He asettuivat Helsinkiin Lauttasaareen. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä.

12-vuotiaana Pepe avasi kerran oven tuntemattomalle miehelle, joka esitteli itsensä hänen isäkseen. Pepe muistaa sanoneensa vain ”joo”. Isän tutustumisyritys kuivui siihen, eivätkä he tavanneet uudestaan. Pepe ei osallistunut edes isänsä hautajaisiin, perintöasiatkin jäivät selvittämättä.

Henrik-isä hankki musiikista innostuneelle pojalle sähkökitaran. Oli hänellä verenperintöäkin musikaalisuuteen säveltäjä Oskar Merikannolta. Perustettiin The Islanders-yhtye eli ”saarelaiset”. Vain rumpali Hasse Walli oli Lauttasaaren ulkopuolelta.

Danny & The Islanders vuosimallia 1964. Vasemmalta: Erkki Tanninen, Stig Selin,Danny, Pepe ja Kaj Wallin. Kuva kirjasta Pepe Willberg – Muuttuvat tiet (Otava).

Komppikitaristina Pepe myös lauloi. Aluksi hän oli järkyttynyt oman äänensä kuulemisesta.

Yhtyeen hitti East Virginia purkitettiin, kun solistiksi oli valittu Ilkka Lipsanen, jonka taiteilijanimeksi keksittiin Danny.

Jormas 1966: Kicke Bergholm, Raul Wikström, Kurt ”Kurre” Mattson, Willberg ja Hasse Walli. Kuva kirjasta Pepe Willberg – Muuttuvat tiet (Otava).

Jormas-yhtyeessä Pepellä ei enää ollut kammoa laulamiseen. Bändin nimi viittaa heidän keikkamyyjäänsä Jorma Weneskoskeen – alan legendaan. Ruotsissakin suosiota saaneen Jormaksen kulta-aika oli 1965–1966.

Jormaksen ensimmäinen suomenkielinen levytys oli Saat miehen kyyneliin (1966). Listan kärjessä Pepen nimi oli, kun hän levytti Rööperiin-hittibiisin. Siihen hän lienee tyytyväinen, mutta ei moniin muihin levytyksiinsä.

– Ne piipitykset olivat ihan kamalia. Ihmiset kuuntelevat niitä edelleen, mutta itseäni ne nolottavat, Pepe toteaa kirjassa.

Pepellä oli yhteistyötä myös Love Recordsin perustajan, säveltäjä Otto Donnerin kanssa. Sitten syntyi Pepe & Paradise -yhtye. Musiikilliseksi sieluntoverikseen Pepe sai Markku Johanssonin.

Otto Donner ja Pepe Willberg Pori Jazzeilla 1970

Pepe poseeraa Paradise-yhtyeen kulta-aikaan 1970-luvun alkupuolella.

Pepe & Paradise -yhtyeessä huipputyypit soittivat mitä vain, palkkiot olivat sivuseikka. Iso hitti oli Elämältä kaiken sain 1973.

– Keräilyerä, jonka olisi voinut jättää tekemättä, Pepe toteaa yhtyeen viimeisestä levystä 1975.

Kun Fyrkka-yhtye perustettiin, mukana oli myös Seija Simola. Kirjan mukaan levytykset saattoivat takuta Seijan kiukuttelujen takia. Mutta Pepen kanssa Seija tuli toimeen.

Finntastic-showryhmään kuuluivat Pepe, Danny, Armi Aavikko ja Seija Paakkola. Pepen mielestä ryhmällä ei ollut musiikillisesti mitään tarjottavaa. Eipä se ryhmä kauan elänytkään.

Fyrkka eli Pave Maijanen, Willberg, Seija Simola, Markku Johansson ja Kalle Fält Suomen euroviisukarsinnoissa vuonna 1973. Kuva kirjasta Pepe Willberg – Muuttuvat tiet (Otava).

Finntastic vuonna 1980: Willberg, Seija Paakkola, Armi Aavikko ja Danny.

Onnistuneena Pepe pitää levyttämäänsä Rasvis mä oon -kappaletta (1979), jota eivät kovin monet muista. 1973 julkaistua Aamu-kappalettakaan ei kukaan järjissään oleva häpeäisi. On hän laulanut ja tehnyt kasan muitakin huippubiisejä.

Notkahduksia Pepen uralla on ollut useitakin. Osittain siksi, että laulaja ei tuonut itseään esille, vaikka sekin toki voi kääntyä itseään vastaan.

– En saanut levy-yhtiöstä tukea. Minun lauluni eivät kiinnostaneet siellä ketään, Pepe toteaa yhdestä alamäestä.

Nuorena Pepe kokeili matkia maailmantähtiä, se oli huono kokeilu.

– Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi siis kuulostaa Pepe Willbergiltä, hän toteaa.

Mestarit Willberg, Pave Maijanen, Kirka ja Hector Olympiastadionilla elokuussa 1999.

Mestarit lavalla-menestyskiertueella Pepen ei tarvinnut yrittää olla yksin tähti, kaikki neljä olivat samalla viivalla. Ja he onnistuivat.

– Joo, onhan niitä, mutta ei kovin hyviä, Pepe saattaa vähätellä edelleen, kun kysytään, onko hän tehnyt uusia biisejä.

Ensimmäisen avioeronsa jälkeen 1975 Pepe asui Suutarilassa talossa, jossa vesi haettiin ämpärillä. Naisseuraa hänellä piisasi ruuhkaksi asti, vaikka hän vaikutti ujolta ja hiljaiselta.

Koska Pepe lähinnä väisteli huomiota, hänen värikäs yksityiselämänsäkään ei ollut julkinen puheenaihe, eivätkä myöskään hänen alkoholiongelmansa toisen avioliiton loppuvaiheessa. Mutta eipä viina miestä lopulta vienyt.

Laulunopettajista Pepe ei ole perustanut, mutta myöhemmällä iällä hän alkoi harjoitella tenoriaarioita, mikä kuuluu hänen uudemmilla levyilläänkin.

Mieluiten hän laulaa omassa studiossaan, koska silloin voi laulaa niin kauan, että löytyy oikea fiilis.

Pauliina-puoliso on ollut tehokas patistaja Pepelle tämän urallaankin. Kirjassa Pauliina toteaa näkevänsä puolisossaan asperger-piirteitä: täydellistä omistautumista itseään kiinnostavaan asiaan, mikä on tietenkin musiikki.

Kun Pepe sai 10 000 euron Iskelmä-Finlandia -palkinnon, raha meni ulosottovelkoihin, mutta hänestä tuli velaton mies.

Pepe Willbergin ja Matti Mikkolan (oik.) yhteistyöstä syntyi ylistetty Pepe & Saimaa -levy 2014. Samana kesänä Mikkolan johtama Saimaa-yhtye ja Willberg esiintyivät Ruisrockissa.

2014 tapahtui se, mitä oli kauan odotettu: Pepe Willberg oli ensimmäistä kertaa albumilistan ykkönen Pepe & Saimaa -levyllä. Isolle orkesterille sävelletty melodinen pop vetosi.

Pepe on saanut myös viisi Emma-patsasta. Menestyksiinsäkin hän suhtautuu tyynesti, ikään kuin mitään kummaa ei olisi tapahtunut.

Elämäni biisi -ohjelmasta hän jäi pois, koska omien tavoitteiden toteuttaminen tuntui tärkeämmältä.

Pepe Willbergin ura jatkuu nyt juhlakiertueella. Hän on laulanut 60 vuotta. Hänestä on tulossa myös dokumenttielokuva. Uusin albumi on Muuttuvat tiet.

Pepe Willberg & Jukka Eskola Statement Pori jazz soi taas - tapahtumassa kesällä 2021.

Pepen laulukunnossa ei ole vielä mitään hiipumisen merkkiä. Nykyään Pepe myös puhuu lavalla, hänestä on tullut muutenkin sosiaalisempi. Ehkä muutokseen tarvittiin oikea nainen.

Artikkelin tiedot ja sitaatit: Pepe Willberg – Muuttuvat tiet/Sauli Miettinen, Otava.