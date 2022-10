BB-talossa sisarussuhteeksi väitetty ystävyys sai käänteen – mitä kaksikko touhuaa peiton alla?

Big Brother -asukkaat Mia ja Aleksi ovat jatkuvasti kieltäneet, että heidän välillään olisi romanssi

Yhdessä Big Brother -taloon saapuneet Mia ja Aleksi ovat olleet erittäin tiukasti lähekkäin viime aikoina. Vaikka romanssia spekuloineet asukkaat ovat löytäneet heidät monesti toistensa vierestä silittelemästä ja halailemasta toisiaan, kaksikko on sinnikkäästi väittänyt heidän välillään olevan vain ystävyyssuhde.

Sisarussuhde vaikuttaa siirtyneen uudelle tasolle, kun aamuyöllä Mia siirtyi hiljaa ja varovasti Aleksin sänkyyn. Kaksikko selkeästi halaili ja touhusi jotain peiton alla.

Minuuttien aikana peiton alta kuului ääniä, jotka muistuttivat suukottelua. Varovaisen läheisyydenkaipuun tyydyttämisen jälkeen pari irtautui toisistaan, Mia peitteli Aleksin ja antoi tälle viimeisen halin ennen kuin hiipi varovaisesti omaan sänkyynsä.

Mia ja Aleksi ovat aikaisemmin keskustelleet salaperäisesti pavuista, mikä on monen mielestä ilmiselvästi salakielestä. Usean vahva epäilys on, että kaksikko kommunikoisi papuaiheisilla termeillä heidän suhteensa tilasta ja toistensa tunteista. Kaksikon salaperäistä keskustelua kuultiin esimerkiksi myöhään torstai-iltana, kun he olivat kahdestaan kylpyhuoneessa.

– Kyl mä sanoisin, että ekan viikon aikana mä tykkäsin jo vähän (pavuista), Aleksi myönsi.

– Se oli semmosta, että tää on ihan hyvää, niinku semmosta makua, Aleksi muisteli tuolloista epävarmuuttaan pavuista.

– Semmosta makua, Mia naurahti Aleksin sanavalinnalle.

Mia itse ei muistanut tarkkaa hetkeä, jolloin hän alkoi pitämään pavuista enemmän. Hän silti paljasti, että on jo alusta asti ajatellut papujen olevan “ihan siistejä”.

– Siis ei ihan siistejä vaan siistejä, siisti ruokaelementti, nainen tarkensi, johon Aleksi nauroi.

Aleksi ja Mia ovat ensimmäiset tällä BB-kaudella, joiden välille on syntynyt romanttista viritystä. Aleksin on aikaisemmin tulkittu flirttailleen Sofian ja Merven kanssa. Kyseiset huhut haudattiin, kun Aleksin ja Mian välit romantisoituivat entisestään.

Osa asukkaista ja ohjelman faneista epäili Aleksilla olevan kilpakosija, kun aiemman viikkotehtävän aikana Mia ja Karvan olivat läheisissä tunnelmissa häkin sisällä. Aleksi kuitenkin kävi aktiivisesti häkin edessä moikkaamassa Miaa ja kaksikon kuultiin toistuvasti sanovan ikävöivänsä toisiaan.

Toisen esimerkin Aleksin ja Mian mystisestä papukeskustelusta voit katsoa alta.

