Andy McCoy avautuu harvinaislaatuisesti suhteesta poikaansa – tällainen on miehen uusi rakas

60 vuotta täyttävä kitaristilegenda kertoo syntymäpäivähaastattelussa IS:lle kuinka soittohommia riittää, välit kolmeen lapseen ovat kunnossa ja rakkauselämäkin kukoistaa. – Sielunkumppanuus on sitä, että te kelaatte samalla tavalla. Rakkaus on vaan nussimista, Andy McCoy filosofoi.

60 vuotta tiistaina 11. lokakuuta täyttävä Andy McCoy sanoo olevansa elämäänsä tyytyväinen mies.

– En ole koskaan liioitellut. Ei ole tarvinnut. Olen saanut elämältä just sen, mitä olen halunnutkin, hän ilmoittaa.

– Olen erittäin onnellinen. Tiedän, ketkä ovat frendejä. Ja sen, ketkä eivät ole.

– Teen duunia koko ajan, soitan musaa ja maalaan tauluja. En huomaa mitään eroa siihen, kun olin kolmekymppinen. En mitään. Mikään ei ole muuttunut, paitsi ehkä maailma ympärillä. Eikä se aina parempaan suuntaan: katso tuota yhtä hullua kääpiötä tuolla naapurissa!

Andy McCoy taitaa tosiaan olla entisellään. Ajatuksia ja mielipiteitä riittää. Ajatus lentää niin, että ihan jokainen kuulija tai lukija tuskin kyydissä roikkuu.

Tässä haastattelussa McCoy paljastaa nauttivansa myös siitä, etteivät kaikki ihmiset ymmärrä häntä.

LAPSUUDESTA Andy McCoyn osalta mainitaan usein tämä: hän syntyi Antti Hulkoksi Itä-Lappiin, alle tuhannen asukkaan Pelkosenniemelle.

Julkisuudessa Hulkko on kuitenkin mieluummin McCoy, maailman mies, jonka asiat ovat sujuneet lapsuudesta saakka.

– Mä olen syntynyt kultalusikka suussa. Se kulta ei sula: mulla on vieläkin kultalusikka suussa.

Hän sanoo asuneensa 11 eri paikassa jo ennen kuin täytti kuusi vuotta.

– Kasvoin Tukholmassa ja Düsseldorfissa ja Lontoossa. Ja sitten kun tulin Suomeen takaisin, en osannut kieltä. Mut pantiin maahanmuuttajana opiskelemaan pakkosuomea. Opettajalta puuttui vain SS-uniformu, Luger ja piiska kädestä. Pelkäsin sitä ämmää. Kun muut pääsivät kotiin, jouduin istumaan kaksi tuntia koulun jälkeen opettelemassa suomea joka päivä paitsi perjantai. Luuletsä että se luo rakkautta? Ei, se antaa sulle vihaa yhteiskuntaa kohtaan.

Elettiin 1970-luvun puoliväliä, ja tuota vihaa ilmestyi kanavoimaan punk. Antista tuli Andy, joka perusti Suomen ensimmäisenä levyttäneen punk-bändin Briardin. Sen ensisinkun nimi oli I Really Hate Ya – Vihaan sinua todella.

Hanoi Rocks vuonna 1981. Andy McCoy keskellä.

Hanoi Rocks villitsi yleisöä vuonna 1983.

Lahjakas kitaristi ja jo tuolloin röyhkeän itsevarma persoona huomattiin. Hän pääsi Pelle Miljoona Oy:n kitaristiksi levyttämään Moottoritie on kuuma -levyä, jolla bändi nousi Suomen suosituimmaksi.

Mutta se ei riittänyt Andy McCoylle. Hän lähti Tukholmaan perustamaan Hanoi Rocks -yhtyettä. Pian maailma sai ihmeteltäväkseen värikkään bändin, jollaista ei aiemmin ollut Suomesta tullut eikä muualtakaan.

Se nähtiin pari viikkoa sitten, kun Hanoi Rocksin ensilevyjen kokoonpanon (McCoy, kitara; Nasty Suicide, kitara; Sami Yaffa, basso; Gyp Casino, rummut) esiintyi Michael Monroen 60-vuotispäiväkonsertissa.

Helsingin jäähalliin matkusti ihmisiä muun muassa Japanista ja Yhdysvalloista katsomaan, kun legendaarisen yhtyeen maineikas kokoonpano oli nähtävissä livenä ensimmäisen kerran 40 vuoteen.

McCoy ottaa konsertin herättämän huomion rauhallisesti:

– Täytyy muistaa, että Hanoi Rocks muutti koko rockhistorian suunnan. Ei se ollut yllätys, että sinne tuli jengiä. Eikä mua yllättänyt, että me soitettiin hyvin. Balanssi sinä bändissä on aina ollut erittäin hyvä. Mutta mulle se oli vain keikka muiden seassa. Se oli mun henkilökohtainen lahja Michaelille.

Ystävykset Michael Monroe ja Andy McCoy pitkästä aikaa yhdessä lavalla Michael Monroen 60-vuotispäiväkonsertissa syyskuussa 2022.

YSTÄVYYS Michael Monroen kanssa on McCoyn mukaan kestänyt siitä lähtien, kun laulaja ja kitaristi olivat 13-vuotiaita. Vaikka he eivät tavanneet 13 vuoteen sen jälkeen, kun Hanoi Rocksin jälkiversio lopetti toimintansa vuonna 2009, syvä yhteys säilyi.

– Eihän kukaan jaksa katsoa toistensa lärviä joka päivä. Välit ovat erittäin hyvät. Michael on aina ollut mun frendi – ja tulee aina olemaan. Siitä ei pääse yli eikä ali, McCoy sanoo.

– Meillä on samanlainen pimeä huumorintaju, vaikka Michael ei sitä näytä massoille. Mutta mä tunnen eri Michaelin kuin massat.

Entä kuinka hyvin tunnetaan Andy McCoy? Tiedämmekö edes, ketkä ovat hänen läheisimpiä ihmisiään? Heitä on muutamia, joista kaikista läheisimpiä McCoy pitää tyttärinään.

– Hyvät frendit ja mun kaksi tytärtä. Pojasta en ole kuullut mitään neljään kuukauteen, mutta hän on kuulemma tavannut suomalaisen tytön. Se asuu jossain Sherwoodissa.

Eli Keravalla?

– Joo. Kato, jäbä bamlaa vanhaa stadii.

Mutta olet siis hyvissä väleissä lastesi kanssa?

– Joo joo joo. Tytöt siivoaa ja pesee pyykit. Pojasta ei kuulu mitään. Erittäin funktionaalinen perhe.

Jaahas, siinä tuli provokaatio tyylipuhtaasti Andy McCoyn tapaan: samassa kommentissa hän onnistuu ärsyttämään niin feministejä kuin todennäköisesti perheenjäseniäänkin. Vai onko kyseessä näyte siitä ”pimeästä huumorintajusta”, jonka hän mainitsi Michael Monroen kanssa jakavansa?

Kuinka usein ajattelet, että ihmiset eivät ymmärrä huumoriasi?

– Aika helvetin usein, Andy McCoy vastaa.

– Tää on vanhan stadin huumoria, aika helvetin tummaa.

Huvittaako sinua se, jos joku pahastuu jostain kommentistasi, joka on tarkoitettu vitsiksi?

– Siitä se paras nauru tulee. Jos joku ottaa itseensä jostain snadista heitosta, sillä on ongelma itsensä kanssa. Mun mielestä ihmisen tärkein taito on kyky nauraa itselleen. Ja jos sitä kykyä ei ole, suosittelen terapiaa.

PITKÄ LIITTO Angela McCoyn (oikea nimi Angela Nicoletti) kanssa päättyi viime vuonna eroon. IS:lle Andy McCoy kommentoi viime keväänä olevansa asian kanssa sinut.

– Kaikella on aikansa. Miksi olisin katkera Angelalle mistään? Se on fantastinen friidu, hän sanoi.

Andy ja Angela McCoy (kuvassa vuonna 1998) olivat naimisissa 30 vuotta.

Ja nyt Andy McCoy paljastaa löytäneensä uuden puolison.

– Hän on tällä hetkellä töissä Yhdysvalloissa. En ala flengaamaan nimeä, mutta gimma on kotoisin Chicagosta, asuu tällä hetkellä Los Angelesissa.

Kitaristi sanoo rakkauselämänsä kukoistavan – ja heti perään hän ilmoittaa rakkauden olevan yliarvostettua.

– Rakkaus on melkein ruma sana. Mun mielestä sielunkumppanuus on parempi.

Mitä eroa on rakkaudella ja sielunkumppanuudella?

– Sielunkumppanuus on sitä, että te kelaatte samalla tavalla. Rakkaus on vaan nussimista. Ja kuka vaan osaa nussia. No ei ehkä kaikki. On kai parempia ja huonompia. Mä olen kuulemma sieltä paremmasta päästä.

Oletko aina pärjännyt elämässäsi puhumalla, ollut nopea valitsemaan oikeat sanat?

– Olen. Verbaalinen läsnäolo on hieno lahja. Ja mä olen saanut sen.

Andy McCoy on tehnyt uraa myös taidemaalarina.

Miten kommentoit sellaista analyysia itsestäsi, että kun paikalla on kaksi ihmistä, sinun kanssasi kohdataan Antti – ja jos enemmän, olet Andy?

– Toi on ihan bullshittiä. Mä olen sama jäbä. Kun on monta tyyppiä paikalla, joutuu ottamaan huomioon ne kaikki. Ja jos on kahdestaan, on intiimimpää. Eiks tuo päde jokaisen tyypin kohdalla tällä maapallolla? Noin sanovat tyypit eivät tunne minua oikeasti. Ehkä he ovat nähneet mut jossain lähiöpubissa, jossa olen ollut ohikulkumatkalla ja nähneet pelkkää tähtipölyä ja luulevat tuntevansa mut.

SYNTYMÄPÄIVÄNÄÄN Andy McCoy on Japanissa. Ohjelmaan ei kuulu suuria juhlallisuuksia. Soittaja on keikalla.

– Heitän akustisia keikkoja. Vanhin tytär tulee messiin ja Johnny Crash pianoon. Tää on eka kerta, kun japanilaiset saa kuulla akustista matskua. Ne ovat pyytäneet sitä vuosikymmeniä. Mutta en ole jaksanut lähteä sinne, koska lento on niin pitkä. Pysyn täällä Kaivopuisto-Ullanlinna-alueella. En poistu täältä pahemmin.

Etkö asunut Karkkilassa välillä?

– Yritin asua landella välillä. Ei toiminut mulle. Ensinnäkään ei ole maamerkkejä, pelkää että eksyy. Ja siellä on ötököitä. Mä vihaan ötököitä. Tulin sitten takaisin himaan. Täällä on maamerkkejä. Täällä on vaikea eksyä, kun täällä on asunut suurimman osan elämästään.

– Teen duunia koko ajan, soitan musaa ja maalaan tauluja. En huomaa mitään eroa siihen, kun olin kolmekymppinen.

Ettekö te asuneet Ullanlinnassa (ex-puoliso) Angelan kanssa parikymmentä vuotta?

– Jotain sinne päin. En laske vuosia. Lasken tunteja. Kannattaa laskea. Tunnin päästä voi olla kuollut. Raksalta putoaa tiiliskivi päähän. Huihai, siinä meni taas yksi elämä.

Tarkoittaako tuo, että Andy McCoy osaa elää hetkessä?

– Tässähän mä istun. En ole mikään Back to the Future -jäbä.

Mitä kaipaat menneestä?

– En mitään.

Äskettäin uutisoitiin, että olet japanilaismedian haastattelussa sanonut Hanoi Rocksin tekevän lisää keikkoja…

– Sanoin, että ehkä voi tulla. Olen aina sanonut vuosien mittaan never say never. Me ei olla sovittu vielä mitään. Jos me päätetään tehdä lisää keikkoja, te kuulette kyllä. Ja jos me ei päätetä, te joudutte ehkä venaamaan taas 40 vuotta.

Silloin Michael Monroe ja Andy McCoy ovat 100-vuotiaita.