Maria Huntingtonin painajainen kävi toteen – avautuu nyt hetkestä, jolloin hän putosi pohjalle: Riku-avopuoliso lausui lohduttavat sanat

Yleisurheilutähti Maria Huntington vajosi pohjamutiin MM-unelmansa mukana. Nyt hän kertoo vaikeasta ajanjaksostaan ja paljastaa, mikä häntä odottaa urheilu-uran jälkeen.

Kun unelma valuu läpi sormien, on vaikeaa olla murtumatta.

Sen piti olla Maria Huntingtonin kaikkien aikojen kesä. Edessä oli tärkeät kisat: MM-kisat heinäkuussa Yhdysvalloissa ja EM-kisat elokuussa Saksassa. Seitsenottelijan tavoite oli nousta urheilu-uransa huipulle.

– Tämän piti olla se kesä, jolloin nousisin aivan uudelle tasolle. Harjoituksissa olin loistanut ja kaikki näytti lupaavalta, Tampereella haastatteluun saapunut Huntington sanoo ja nojautuu tiukemmin nojatuoliin kiinni.

Kunnes Huntingtonin, 25, pahin painajainen iski.

Alkoi jatkuvien vastoinkäymisten kierre, pettymyksen seurasivat toinen toistaan. Hän joutui lopettamaan kisakautensa kesken loukkaantumisen ja koronaviruksen jälkioireiden takia.

– En halua kaunistella sitä, että kävin todella pohjalla, Huntington sanoo.

Yleisurheilutähti joutui seuraamaan kotisohvaltaan, kun suomalaiset tekivät EM-kisoissa historiaa. Tunteiden ristiaallokossa itsensä pinnalla pitäminen osoittautui harvinaisen haastavaksi.

– Myönnän, että oli todella kova paikka seurata esimerkiksi ystäväni Wilma Murron menestystä (voitti seipäässä kultaa). Se on ruma tunne, kun ei voi täysin olla onnellinen toisen puolesta, koska mielessäni oli vain, että minunkin pitäisi olla tuolla, Huntington huokaa.

– Takana on ylivoimaisesti elämäni vaikein kesä.

Tamperelaisen Maria Huntingtonin vuodesta tuli täysin toisenlainen kuin hän kuvitteli.

Toukokuussa seitsenottelija valmistautui kisakautensa avaukseen, Tampereella järjestettyyn moniotteluun. Kesken alkuverryttelyn Huntingtonin piikkari tökkäsi aidan jälkeen maahan ja hän lensi suoraan vasemman olkapäänsä päälle. Hän kiemurteli kivuissa, mutta viiltävin tunne oli pelko.

Vakuuteltiin, ettei vamma vaarantaisi tulevia kisoja, ja urheilija suhtautui toiveikkaasti toipumiseensa.

– Kuulemani perusteella kyse piti olla vain pienestä takaiskusta. En uskaltanut edes kuvitella, että vamma koituisi niin tavattoman kohtalokkaaksi, Huntington selvittää.

Eikä aikaakaan, kun vuorostaan iski koronavirus.

– Sain todella pahoja keuhko-oireita. Niitä seurasivat jälkioireet, jotka kestivät useamman viikon. Treenit jouduttiin laittamaan jäihin pitkäksi aikaa, hän paljastaa.

– Olen joutunut kamppailemaan henkisesti. Vaikka somessa olen avoimesti kertonut asiasta, en kuitenkaan ole tuonut julki sitä, miten vaikeaa minulla oikeasti oli. Olin sulkeutunut kotiini, enkä nähnyt juuri kavereitakaan.

Ennen loukkaantumista Huntingtonin akillesjänteiden ongelmat olivat vaikuttaneet juoksuun jo useamman vuoden ajan, joten hän päätti, että nyt oli sopiva hetki niiden leikkaukseen. Hänelle tehtiin akillesjänteen kiinnikkeiden puhdistusleikkaus molempiin jalkoihin. Toipuminen vei aikaa.

Huntington kiittelee saamaansa tukea läheisiltään ja valmentajaltaan saamaansa tukea. Ja erityisesti hän kumartaa avopuolisonsa Rikun suuntaan.

– Riku piti minusta kiinni aina silloin, kun olin pudota, Huntington alleviivaa.

– Riku on kannatellut minua kaikkien vaikeiden hetkien yli. Ei ollut varmasti hänellekään helppoa seurata, miten maassa olin. Hän uskoi minuun ja muistutti, että minulla on vielä vuosia jäljellä päästä näyttämään.

Nyt syksyn lehtien laskeutuessa Huntingtonin katseeseen on palannut loiste. Hän iloitsee päässeensä jo treenaamaan maltillisesti.

– Uskon, että nämä koettelemukset tulevat kasvattamaan minua todella paljon urheilijana. Vaikka vielä ei tunnut siltä, niin varmasti myöhemmin oivallan, että tämä oli tärkeä vaihe urallani, Huntington pohtii.

Hän aikoo palata kisaamaan ensi vuonna. Tammikuun lopulla on jo ensimmäiset kisat.

– Silloin on ensimmäinen viisiottelu. Ensi vuonna on myös EM-kisat, mutta isoin tavoite on MM-kisat kesällä. Tietysti ykköstähtäin juuri nyt on pysyä terveenä, hän painottaa.

– Tämä kausi todisti sen, että sen lisäksi, että tekee töitä kunnianhimoisesti, on huippu-urheilussa aina ripaus onnea.

Energinen urheilija on jo siintänyt katseensa tulevaan.

Murheiden keskellä muunlaista ajateltavaa on tuonut taloprojekti. Tamperelainen Huntington rakentaa kumppaninsa Rikun kanssa unelmiensa omakotitaloa Lempäälään joen rannalle. He ovat päivittäneet projektin etenemisestä tyynela_-nimiselle Instagram-tilille.

– Emme olleet kovin tosissaan aluksi, mutta sitten löysimme löysimme tontin rakennuttajamme kautta. Soitimme heti pankkiin. Kun sieltä näytettiin vihreää valoa, suuni loksahti auki innostuksesta, että ei vitsi tämä toteutuu oikeasti! Huntington kertoo intoa puhkuen.

Tällä hetkellä Huntington asuu kumppaninsa kanssa väliaikaisessa asunnossa, ja he pääsevät uuteen kotiin helmikuussa.

Pari on seurustellut viisi vuotta. Rikulla on kouluikäinen lapsi. Perheeseen kuuluu myös rottweiler Dina.

– Halusimme isomman talon, joka sopii lapsiperheelle ja koiratalouteen. Rikulle oli tärkeintä päästä veden äärelle, jossa hän pääsee kalastamaan.

Uusi koti nousee veden äärelle.

Urheilija esitteli hiljalleen valmistuvaa uutta taloaan.

Huntingtonin mukaan Ukrainan sodasta seuranneet hinnannousut ja toimitusviivästykset ovat näkyneet heidänkin projektissaan.

– Aika vähällä ollaan onneksi selvitty, koska sovimme isommat kaupat jo ennen hinnankorotuksia. Budjetti toki tulee venymään, mutta me rakennamme loppuelämämme kotia, hän sanoo hymyillen.

Pariskunta on suurimmaksi osaksi ulkoistanut rakennuksen. Rikulla on oma henkilöstövuokrausyritys, joka on suunnattu rakennusalalle, ja hän päättää rakentamisen suurista linjoista. Huntington puolestaan vastaa sisustuksesta. Hän tunnustaa, että toisinaan pari on lyönyt päitään yhteen.

– Täytyy myöntää, että tässä asiassa olen ollut ihan tyranni. Riku onneksi luottaa tyylini ja jos olemme eri mieltä, saan hänet ylipuhuttua, Huntington kertoo naurahdellen.

Isoon omakotitaloon tulee muun muassa kuntoiluhuone, elokuvahuone ja sauna. Talon energiamuoto on maalämpö.

– Kesällä kun kävin rakennustyömaalla tuli fiilis, että kyllä tässä on valoakin kurjuuden keskellä, hän muistelee.

Tärkeä taloprojektikaan ei kuitenkaan täyttänyt urheilun jäämisestä seurannutta tyhjiötä.

– Tämä vuosi todisti, että vaikka taloprojekti kiinnostaa, se on toissijaista urheiluun verrattuna. Urheilu on ykkösjuttu ja menee kaiken muun edelle. Kisakauden keskeytyminen muistutti prioriteetit, Huntington selvittää.

Huntington on suunnitellut alustavasti lopettavansa urheilu-uransa vuonna 2028.

– Koen, että se olisi sopiva aika. Tietysti tähtien täytyy olla kohdallaan, että voin kisata sinne asti, hän alleviivaa.

Yleisurheilijan suuri unelma on myös tulla äidiksi. Sen kanssa hän on kipuillut uransa aikana.

– Haluan ehdottomasti omia lapsia, kun urani päättyy. Olen hyvin lapsirakas ja välillä olen kamppailut isostikin sen kanssa, että naisurheilijana perheen perustaminen on haastavaa ihan fysiologisistakin syistä.

– On kuitenkin esimerkkejä ulkomailta, kun urheilijat ovat tulleet uransa aikana äideiksi, kuten Serena Williams. Mutta siitä mahdollisuudesta ei oikeastaan ole meillä edes urheilupiireissä hirveästi puhuttu, hän ihmettelee.

Taloudellisen toimeentulon hän on suunnitellut turvaavansa yhteisen sijoitusfirman kautta. Huntingtonin mukaan häntä ja Rikua yhdistää kunnianhimoisuus.

– Monesti naureskelemme sitä, että meillä on aina jokin projekti käynnissä, kuten nyt tämä talorakennus ja firma. Mutta me nautimme haasteista.

– Olemme viimeisten vuosien aikana edenneet elämässä sekä omilla tahoillamme että yhdessä. Puskemme toinen toistamme eteenpäin.

Huntingtonilla on kumppaninsa kanssa yhteinen asuntosijoitusfirma.

Huntington on pohtinut toistakin suurta muutosta uransa jälkeen. Hän on nimittäin miettinyt vetäytyvänsä julkisuudesta. Tällä hetkellä hän on aktiivinen Instagramissa, jossa häntä seuraa liki 50 000 ihmistä.

Urheilutähti tunnustaa, että julkisuus on toisinaan tuntunut ”pakolliselta pahalta”.

– Koen, että olen ollut suosittu somessa, koska olen antanut itsestäni niin paljon. Siinä on nurjapuolensakin. Mitä henkilökohtaisempaa sisältöä tuottaa, sitä enemmän altistaa itsensä kritiikille.

– Julkisuus on kuitenkin myös mahdollistanut paljon asioita. En tiedä, tarvitsenko sitä enää sitten, kun ura päättyy, hän pohdiskelee.

Tulevaisuuden maalailusta Huntington palaa nopeasti tähän hetkeen ja kääntää keskustelun ensi vuoteen. Fokus on kirkkaasti kisoissa menestymisessä. Positiivinen urheilija pystyy jo näkemään taakse jääneiden vaikeuksien kultareunuksen.

– Jos jotakin hyvää tästä seurasi, niin nyt tiedän kirkkaasti, että tämä on minun suurin intohimoni. Tiedän, mitä haluan vielä lajissani saavuttaa. Kun kausi keskeytyi, ei mikään pystynyt tuomaan samaa hyvänolon tunnetta kuin urheilu, hän korostaa.

– Olen motivoituneempi kuin koskaan.