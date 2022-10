Seiska: Ex-tangokuningas Kyösti Mäkimattila hakee avioeroa

Entinen tangokuningas ei halua kommentoida eroa.

Vuoden 2013 tangokuningas Kyösti Mäkimattila, 46, hakee avioeroa. Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta vahvistetaan Ilta-Sanomille, että Mäkimattila hakee eroa yksin.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska. Lehden mukaan pari oli naimisissa pitkään, ja he olivat tutustuneet jo 1990-luvun puolivälissä.

Hakemus on tullut vireille 10. kesäkuuta, ja harkinta-aika kestää 24. joulukuuta asti.

IS tavoitti Mäkimattilan, joka ei halua kommentoida asiaa. Hän ei tuonut suhdettaan julkisuuteen.

Laulaja-lauluntekijä asuu Paattisilla. Hänellä on 11-, 13- ja 15-vuotiaat tyttäret.

Me Naiset kysyi viime kesäkuussa Mäkimattilalta, miten hän saa parisuhteen kestämään keikkaelämän rinnalla.

– Sitä tulee itsekin paljon mietittyä. Toisaalta elämäntyylissäni ei ole mitään uutta, sillä aloitin keikkailun 90-luvun lopulla ennen perheen perustamista. Reissutyön tekeminen on reissutyön tekemistä, ei sen ihmeempää. On eri asia, jos joku tykkää 8–16-elämästä, jolloin mennään perjantaina iltapäivällä markettiin ja vietetään yhdessä viikonloppua. Minulle sellainen elämäntyyli olisi kauhistus, ja vältän sellaista viimeiseen asti, hän muotoili tuolloin Me Naisille.

Vuonna 2015 julkisuudessa spekuloitiin Mäkimattilan aviokriisistä. Tuolloin Seiska uutisoi, että Mäkimattilalla olisi suhde radiosta tutun Emilia Howellsin kanssa. Mäkimattila kiisti väitteen.

– Kyllä se Seiska-lehden juttu pari viikkoa sitten kolahti. Olen kai ollut niin sinisilmäinen ja ajatellut, että kaikki ihmiset ovat hyväntahtoisia. Ei se niin ole. Tiedän, että artistina olen julkinen eläin, mutta asia on nyt käsitelty. Kärpäsestä tehtiin härkänen, hän kertoi Ilta-Sanomille.

– Laulajana tehtävänäni on hurmata, se kuuluu tähän juttuun. Vastakkaisen sukupuolen huomio hivelee, kyllä minä sen myönnän. Mutta miksi kaikki pitää esittää niin seksistisesti? Toisaalta onko kukaan meistä pyhäkoulun priimus? Minä en ole, enkä ole sitä väittänytkään.

Mäkimattila voitti viime keväänä MTV3:n Olen julkkis… Päästäkää minut pois -realityn ja lahjoitti 19 800 euron voittorahat Mielenterveyden keskusliitolle.