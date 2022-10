Apu: Ilkka Heiskanen kävi kaksi viikkoa sitten kuoleman rajamailla – hurja diagnoosi laittoi elämäntavat uusiksi

Näyttelijä Ilkka Heiskaselle kävi niin hengenvaarallinen tilanne, että hänelle melkein tehtiin henkitorvenavanne.

Tammikuussa pyöreitä täyttänyt näyttelijä Ilkka Heiskanen, 60, kertoo Apu-lehdelle käyneensä noin pari viikkoa sitten lähellä kuolemaa.

Noussut kuume, heikotus ja yskä pahensivat Heiskasen kunnon niin pahasti, ettei näyttelijä saanut enää kunnolla henkeä. Silloin Heiskanen pyysi vaimoaan Annika Tuuraa soittamaan ambulanssin, jonka saavuttua näyttelijä kiidätettiin sairaalaan happinaamari kasvoillaan.

Ambulanssikyydin aikana Heiskanen menetti tajunsa, mutta ehti sitä ennen kuulla ensihoitajien pohtivan ääneen, pitäisikö potilaalle tehdä henkitorvenavanne.

– Olin jo lähdössä toiselle Tellukselle, Heiskanen kertoo Apu-lehden haastattelussa.

Kun Heiskanen viimeinkin tuli tajuihinsa, näyttelijä sai kuulla diagnoosinsa: paha tulehdus molemmissa keuhkoissa.

– Tulehduksen lisäksi minulla on alkava keuhkoahtaumatauti. Olen röökannut melko lailla ahkerasti vuodesta 1979, siis seitsemäntoistavuotiaasta asti. Viime vuosina se on liittynyt lähinnä työntekoon, jolloin rööki on kuulunut jotenkin itsestään selvästi kuvioon. Se rentouttaa ja auttaa keskittymään, Heiskanen kertoo.

Ilkka Heiskasen noin 43 vuoden tupakanpoltolla oli kovat seuraamukset.

Vanha tapa saa nyt Heiskasen mukaan jäädä taakseen, sillä hän vannoo diagnoosinsa myötä lopettavansa tupakoinnin. Se on näyttelijälle tässä vaiheessa oikeastaan ainoa vaihtoehto.

– Nikotiinin vieroitusoireet on nyt kestettävä, vaikka hermo meinaa palaa. Se kuuluu kuvioon. Viinasta olen irrottautunut niin, ettei se tule edes mielensopukoilla mieleen, Heiskanen sanoo päättäväisesti.

Hän aikoo myös saada viisi kiloa painoa lisää, kasvattaa lihaskuntoaan ja saada keuhkonsa niin hyvään kuntoon kuin keuhkoahtauman kanssa on suinkaan mahdollista.

Pitkän näyttelijänuran tehnyt Heiskanen avautui jo aiemmin Iltalehdelle laihtumisestaan. Aina ikääntymiseen rennosti suhtautunut Heiskanen vitsaili tuolloin näkevänsä peilistä nykyään ”suolatikun ja heinäsirkan risteytyksen”. Hän kertoi kuitenkin kompensoivansa muuttuvaa ulkonäköään yhden intohimonsa muodin avulla.

– Mä olen myös hattuihmisiä, koska mulla on kehittymässä tonne päälaelle tavattoman laaja taivaallisen rauhan aukio, Heiskanen nauroi.

Vaikka Heiskasella on luvassa työntäyteinen syksy, hän aikoo silti rajoittaa hieman työmääräänsä. Heiskasen syksyyn kuuluu muun muassa Baskervillen koira -näytelmän harjoitukset ja sen ensi-ilta Tampereen Komediateatterilla sekä Hetki Lyö -elokuvan ensi-ilta.

Ilkka Heiskanen sanoo olevansa kiitollinen, ettei hän ollut yksin kotona, kun tarve ambulanssille iski.

Sairaalasta kotiin päästyään Heiskanen sai vahvan lääkityksen, joka on auttanut häntä toipumaan.

Heiskanen sanookin kyseisen tilanteen olleen hänelle silmiä avaava hetki.

– Enää en voi noudattaa isäni Ollin mottoa ”täys ralli päälle”. Henkisesti kyllä, mutta fyysisesti ehkä vaan puolirallia. Odotan mielenkiinnolla, en pelolla, mihin tämä elämä etenee.