Anniina Valtonen myöhästyi näyttävästi huohottaen Ylen torstaiaamun lähetyksestä – paljasti myöhemmin mitä tapahtui

Meteorologi Anniina Valtonen saapui hengästyneenä suoraan tv-lähetykseen. Uutisankkurillakin petti pokka.

Anniina Valtosen torstaiaamu on ollut täynnä vastoinkäymisiä.

Yle TV1:n aamussa nähtiin torstaina hilpeä hetki, kun meteorologi Anniina Valtosta odoteltiin suoraan lähetykseen.

– Ihan hetki kun odotellaan, saadaan Anniina Valtonen mukaan lähetykseen, uutisten juontaja Ilkka Lahti kertoi katsojille.

Pian Valtonen juoksi studioon selkeästi hengästyneenä.

– Moi! Huh, Valtonen sanoi ja huokasi syvään.

– Ota ihan hetki rauhassa, Lahti kehotti.

Lahti jatkoi juontamista kohti aamun säätiedotusta, mutta molemmilla oli selkeästi vaikeaa pitää tunteitaan kurissa. Tilanne huvitti molempia, ja naurahtelua kuului tuon tuosta.

Lopulta Valtonen jäi yksin sääkartoille ja veti säätiedotuksen läpi kunnialla, mutta nauruun purskahdellen.

– Nyt tasaamaan hengitystä. Tässä vielä voimassaolevia varoituksia ja taulukkomuodossa paikkakuntakohtaisia sääennusteita, Valtonen sai sanotuksi ennen kuin poistui kuvaruudusta nauraen ja oikeaa kylkeään pidellen.

Lähetyksen jälkeen Valtonen riensi kommentoimaan mokaansa Twitterissä.

– Ei ole mennyt aamu ihan putkeen! Tähän kaikkeen on hyvä selitys. Meidän työpiste on muuttanut studion vierestä kauemmas yläkertaan ja muutto on vielä kesken, Valtonen kirjoittaa.

– Lisäksi muuton jäljiltä oli pukkarin avaimet hukassa eli melkein tein aamun lähetykset verkkareissa, meteorologi paljastaa.

Ylen mukaan aamu oli meteorologille vaikea. Sääkarttojen kanssa oli ongelmia, vaatekaapille ei meinannut löytyä avaimia ja lähtö uutisten tiloista tv-studioille jäi viime tippaan.

– Vieläkin hengästyttää, on kyllä ollut elämäni aamu, Valtonen sanoi lähetyksen jälkeen.

– No tästäkin selvittiin, eikä verkkareissa tarvinnut esiintyä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle verkkosivuillaan.