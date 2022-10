Mitä sinä näet tässä? Somessa hämmästellään yli 100 vuotta vanhaa maalausta

Netissä käydään kiivasta keskustelua, mitä maalauksen tyttö oikein pitelee kädessään.

Internetkansa on häkeltynyt ja osa jopa huvittunut noin 162-vuotiaasta The Expected One -maalauksesta, jossa päähahmo vaikuttaisi pitelevän kädessään älypuhelinta.

Kyseisessä itävaltalaisen taidemaalarin Ferdinand Georg Waldmüllerin maalauksessa on tyttö, jolla on yllään purppuranvärinen pitkä mekko ja oranssi hattu. Tyttö kävelee ohuella polulla puu oikealla puolella ja laaja niitty takanaan, joka yhdistyy vihreään mäkimaisemaan. Maalauksen oikeassa reunassa istuu polvillaan mustiin pukeutunut herra, joka selkeästi odottaa naista vaaleanpunaisten kukkien kanssa.

Ihmisten huomion ei ole suinkaan kiinnittänyt polvistunut mies, taiteellisesti maalatut maisemat, vaan hänen käsissään oleva esine. New York Postin mukaan monien mielestä kyseinen esine muistuttaa älypuhelinta. Monille erityisesti tytön kehonkieli antaa helposti ymmärtää, että hän katsoo älypuhelintaan. Kyseinen näky kun on niin tuttua nykyajan katukuvassa.

Maalaus on herättänyt niin suurta keskustelua, että Pinterestissä leviää siitä kopiokuva, jossa tytön kädessä olevasta esineestä heijastuu puhelimen näyttövalo.

Ferdinand Georg Waldmüllerin The Expected One -maalaus vuodelta 1860.

Taidekriitikoiden mukaan tälle maalauksen illuusiolle on kuitenkin yksinkertainen selitys.

– Tässä Waldmüllerin maalauksessa tyttö ei selaa iPhone X -puhelintaan, vaan on matkalla kirkkoon ja pitelee kädessään rukouskirjaa, Wienissä sijaitsevan taidegallerian toimitusjohtaja Gerald Weinpolter selitti Motherboard -lehdelle.

Weinpolterin sanoihin yhtyy myös eläköitynyt paikallinen Glasgow’n hallinnon virkailija Peter Russell, joka näki maalauksen ensimmäisten joukossa. Hän kertoo tutkineensa tarkasti biedermeier-aikakauden maalausta ja oli yllättynyt, kun hän kohtasi netissä siihen liittyvän ristiriitaisen keskustelun.

Russell toteaakin, että maalauksesta noussut keskustelu kertoo enemmän siitä, miten yhteiskunta on muuttunut yli vuosisadan aikana.

– Minua yllättää eniten, miten paljon teknologian kasvu on muuttanut ihmisten katsomusta maalaukseen ja siten muuttanut kokonaan sen sisällön, Russel kertoo.

– Vuosina 1850 tai 1860 joka ikinen henkilö olisi nähnyt maalauksessa tytön kädessä olevan esineen hymni- tai rukouskirjaksi. Mutta nykyään kukaan ei voi olla näkemättä tyttöä selaamassa sosiaalista mediaa älypuhelimellaan, Russel lisää.

Waldmüller oli yksi biedermeier-aikakauden tärkeimmistä taidemaalareista. The Expected One -maalauksen lisäksi hänen kuuluisimpiin taideteoksiin kuuluvat muun muassa The Morning of the Feast of Corpus Christi, Love Surprise sekä omakuvamaalaus hänestä 35-vuotiaana. Waldmüller menehtyi 72-vuotiaana elokuussa vuonna 1865.