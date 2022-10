Khloe Kardashianin oudot kurvit pöyristyttävät jälleen – tuore somekuva katosi äkillisesti

Khloé Kardashian kiistää, että olisi edes julkaissut koko kuvaa.

Kardashianin klaanin jäseniä on syytetty useaan otteeseen valheellisten kauneusihanteiden levittämisestä.

Seurapiiripersoona ja tyylivaikuttaja Khloé Kardashian on peukaloinut Instagram-kuvaansa laihemmaksi, kuuluvat internet-väitteet.

Hän julkaisi Instagram-tilillään itsestään eilen keskiviikkona kuvan, jossa hän nojailee mustassa ihonmyötäisessä kokovartaloasussa valkoiseen takkaan toinen polvi rokokoo-tyylisellä tuolilla.

Kardashianin kehon muodot nostattivat seuraajien kulmia. Hänen raajansa ja etenkin keskivartalonsa näyttävät tiettyjen katsojien silmään luonnottoman kapeilta. Erityisesti Kardashianin vyötärö on kutistunut valtavan laihaksi.

Lisäksi kuvan taustalla näyttää tapahtuvan jotain varsin psykedeelistä.

Peilin hulppea kullanvärinen kehys, oven syvennys ja takan reuna tuntuvat elävän aivan omaa elämäänsä: ne vääntyvät sinne tänne kuin surrealistimaalari Salvador Dalín kuuluisat kellot. Tuskin on Kardashianin sisustusarkkitehti tällaisia kurveja huonekaluihin itse luonut.

Siispä monet päätyivät esittämään tyrmäävän tulkinnan: kuvaahan on käytetty Photoshopin tai vastaavan kuvankäsittelyohjelman kautta ja vieläpä harvinaisen tökerösti.

Väitetyn vehkeilyn herättämästä haloosta kertoi muun muassa Daily Mail.

Kyseinen valokuvakuva näkyy upotusta klikkaamalla päivityksen toisena kuvana.

Erityisesti Problematicfame-niminen Instagram-tili on nostanut esiin kuvan monet kummallisuudet. Profiili on Instagram-tarinassaan ympyröinyt yhteensä kuusi kummallista kohtaa, jossa niin Kardashianin keho kuin ympäröivä tilakin näyttävät uhmaavan suhteellisuusteoriaa ja romahtavan sisäänpäin.

Profiilin ylläpitäjää oudoksuttavia kohtia ovat Kardashianin molemmat olkapäät, koko selkä, vatsa sekä koukussa olevan jalan sisäreisi. Niitä kaikkia on imaistu hanakasti sisäänpäin.

– On niin hullua, miten Khloé väittää jatkuvasti, ettei photoshoppaa kuviaan rankalla kädellä, ylläpitäjä ripittää kuvan yhteydessä olevassa tekstissä.

– Toivon todella, että hän löytää jonkun tavan rakastaa itseään, koska photoshoppaaminen näin valtavissa määrin on vain kammottavaa.

Problematicfame-tili kirjoittaa profiilinsa esittelytekstissä, että se pyrkii levittämään tietoisuutta Instagramin vaikutuksesta kauneusihanteisiin. Tili kuitenkin kiistää, että sen päivitykset olisivat suoria syytöksiä niissä esiintyviä julkisuuden henkilöitä kohtaan.

Kardashian itse reagoi huomioihin poistamalla koko julkaisun. Kuva on silti nähtävissä toisella Instagram-tilillä. Sitten hän kävi Twitterissä vastahyökkäykseen kiistämällä, että oli itse edes ladannut koko kuvaa.

– En koskaan edes ladannut tätä kuvaa. Ehkä sen teki stailaustiimini.

Hän löi asian lekkeriksi ja nauroi kuvalle itsekin.

– Katsokaa nyt noita taipuneita linjoja takana... Lol, oikeasti.

Lopulta hän perääntyi entisestään.

– Hetkinen, en väitä että tiiminikään teki tätä. Sanon vain, etten ladannut kuvaa sivulleni. Missä ovat muka todisteet? Lol, ihmiset ovat niin outoja.

Lol on lyhenne englannin kielen sanoista ”laughing out loud”, ”nauraa ääneen”.

Kuvan kummallisuuksista päivittänyt Problematicfame-tili vastasi Kardashianin selittelyihin Instagram-tarinassaan.

– Khloé... Nämä kuvat ovat sinun syötteessäsi. Tämän tasoinen valehtelu ja vääristely on ihan mielenvikaista, vau. Toivon että hän voi hyvin, koska tällainen käytös ei ole normaalia, tili tykitti.

Selittelyyn reagoitiin toki hanakasti myös Twitterin puolella.

– Ai joku haamu vei puhelimesi ja julkaisi kuvan, eräs naljaili.

– Muru, jokuhan sen kuvan sinne kuitenkin latasi, vinoili toinen.

Hassuttelun ohella supertähti sai myös ymmärrystä osakseen.

– Khloé, olet aivan ihana ihan ilman photoshopia ja meikkiäkin, ylisti yksi.

Khloé Kardashianilla on viime aikoina ollut harmia myös rakkausrintamalla: hän erosi elokuussa pääomasijoittaja-koripalloilja Tristan Thompsonista vain muutama päivä sen jälkeen, kun hänelle syntyi sijaissynnyttäjä avulla toinen lapsi. Sinkkuelämä on kuitenkin sujunut ihan mukavasti, tähden lähipiiristä kerrotaan.

Kyseinen selkkaus ei suinkaan ole ensimmäinen laatuaan, sillä Kardashianit ovat kyseenalaisen kuvanmuokkauksen veteraaneja.

IS on viime aikoina kertonut ainakin kahdesta tapauksesta, joissa Khloén vanhempi sisko ja räppäri Kanye Westin ex-vaimonakin tunnettu Kim Kardashian on narahtanut kiusallisesta Photoshop-kikkailusta.

Ensimmäisessä uima-altaalla drinkkiä siemailevan Kardashianin hartia oli hämmästyttävästi kutistunut. Toisessa tapauksessa hän oli puolestaan vaihtanut poikansa Saintin lippalakin värin kirkkaanpunaisesta ruskeaksi – tosin vain useampia kuvia sisältävän julkaisun ensimmäisessä kuvassa. Miksikö, no todennäköisesti siksi, ettei punainen hattu paistaisi muuten ruskeaan ja kultaan vivahtavassa valokuvassa.

Myös muun muassa Page Six -lehti on koonnut listan Kardashianien kummallisista kuvanmuokkauksista. Kavalkadista löytyy litistyneitä jalkoja, oudon mallisia käsiä sekä mystisesti kadonnut napa.