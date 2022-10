Ammattijärjestäjä paljastaa, mitä kaikkea hän näkee suomalaisten kaoottisissa kodeissa – tämä on tyypillisin virhe

Tavarakasojen lisäksi ammattijärjestäjä kohtaa työssään suuria tunteita, kun luopumisprosessi lähtee käyntiin.

Helsinkiläinen Laura Holmström eli huoletonta elämää aina kevääseen 2014 saakka. Sitten hänen isänsä kuoli.

– Se seisautti elämäni totaalisesti. Siihen asti olin elänyt ulkokultaista elämää. Rakastin sisustamista, ostin paljon kaikkea ja satsasin kodin turhakkeisiin, kuten kynttilänjalkoihin ja tyynynpäällisiin, Holmström sanoo.

– Muistan, kun perkasin isäni tavaroita ja ajattelin, että kuka voisi auttaa tällaisessa tilanteessa. Minulla oli putkiremppa kesken ja oma koti kaaoksessa. Mietin, että onko olemassa ammattilaisia, jotka voisivat auttaa, Holmström kertoo.

Kun isän kuolemasta oli kulunut kolme vuotta, Holmström päätti kouluttautua itse ammattijärjestäjäksi.

– Arvomaailmani muuttui isän kuoleman jälkeen, ja prosessi lähti käyntiin. Halusin päästää irti kaikesta kulissista, jota olin pyörittänyt siihen asti.

Nyt Holmström ja hänen työnsä ammattijärjestäjänä tulevat tutuiksi suomalaisille, kun uutuussarja Kaaoksen kesyttäjät alkaa MTV3-kanavalla lokakuussa. Ohjelmassa muutostiimi laittaa perheiden kodit viikossa uuteen järjestykseen. Tiimiin kuuluvat myös juontaja Susani Mahadura ja puuseppä Einari Saarinen,

Kymmenosaisessa sarjassa perheet joutuvat kipeiden luopumisprosessien eteen, ja tunteet ovat pinnassa, kun pitkään säilytettyjä muistoja karsitaan.

– Yllättävää oli, että se mikä on minulle roska, on toisen aarre. Kerta kerran jälkeen olen huomannut, että pitää hillitä itseäni, etten usuta luopumaan tavarasta. Silloin pitää kysymysten kautta saada ihminen avautumaan, että miksi juuri tämä tavara, Holmström sanoo.

Oman kokemuksensa myötä Holmström osaa asettua kaaoksen keskellä elävien perheiden asemaan. Usein ylimääräisen tavaran kertymiseen johtavat syyt ovat hyvin inhimillisiä, kuten sairastuminen, läheisen kuolema tai voimavaroja verottava lapsiperheen kiireinen arki.

Laura Holmström, Susani Mahadura ja Einari Saarinen panevat suomalaisten kaoottisia koteja uuteen uskoon Maikkarin uutuusohjelmassa.

Ammattijärjestäjänä ihmisten kodit ovat tulleet tutuksi Holmströmille. Parhaiten hänelle on jäänyt mieleen sosiaalisen median kautta yhteyttä ottanut asiakas, jonka kanssa hän teki yhteistyötä kahden vuoden ajan.

– Asiakas avasi oven itkien. Se luottamus, joka minuun oli syntynyt jo ennen tapaamista, oli mieletöntä. Asunnossa soi taustalla Juha Tapio, ja hän toivotti minut tervetulleeksi sinne kaaoksen keskelle, Holmström muistelee.

– Se oli hämmentävä mutta ihana kokemus.

Asunnossa Holmströmiä odottivat sekasorto ja päälle kaatuvat tavararöykkiöt. Asiakas oli kärsinyt erilaisista vastoinkäymisistä, joiden lisäksi hän oli loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa. Toimintakyvyn heikentymisen myötä myös päätöksentekokyky oli kärsinyt ja tavaraa kertynyt.

– Sehän oli hänelle riski asua siellä, kun sauna oli täynnä tavaraa, kaapeissa liikaa kaikkea. Hän olisi voinut loukkaantua esimerkiksi kääntyessään, kirjat olisivat voineet putoilla hyllystä. Sängylle tai sohvalle ei mahtunut nukkumaan, kun vaatteet oli heitelty niille pinoiksi.

Suomalaisperheiden suurimpana sudenkuoppana ammattijärjestäjä pitää tavaran vastaanottamista liian heppoisesti.

– Jos anopit tai äidit tuovat uutta tavaraa, niin ei uskalleta pitää siitä kiinni, että katsottaisiin mitä sieltä tarvitaan, vaan otetaan aina se säkillinen vastaan. Sitten ne nyssäkät kerääntyvät ja ollaan siinä uuvuttavassa tilanteessa, ettei mistään löydä mitään, Holmström kuvailee.

Laura Holmström kehottaa ottamaan varastotilan hyötykäyttöön ja käyttämään sitä kausitavaroiden säilyttämiseen.

Joskus Holmströmille on tullut varastoissa ja autotalleissa vastaan romukasoja, jotka ovat olleet täynnä epämääräistä tavaraa, rikkinäisiä patjoja, työkaluja ja virpomisvitsoja.

– Ja sitten siellä on Oiva Toikan linnut jossain nurkassa pienessä nyssykässä kankaan sisällä. Saattaa löytyä aarteita.

Holmströmille on soitettu myös tilanteessa, jossa ison omakotitalon asukkaat ovat kuolleet ja perilliset alkaneet käydä läpi jäämistöä.

– Siellä voi olla 50 vuoden ajalta suklaarasioita. Ja kun tilaa on, päätöksentekoa on helppo siirtää. Se on kuitenkin jollain edessä joskus, Holmström miettii.

Pienissä kaupunkiasunnoissa Holmström kehottaa ottamaan häkkivarastot aktiiviseen käyttöön.

– Varasto tulisi hyödyntää kausisäilyttämiseen ja käyttää lisähuoneena, eikä niin, että sinne dumpataan kaikki, kun ei osata päättää mitä tavaralle tehdään.

Ammattijärjestäjä suosittelee viemään varastoon käyttötavaraa, joka noudetaan varastosta tarpeen vaatiessa.

– Jääkaapin oveen voi laittaa vaikka lapun, että sadetakin olen vienyt varastoon. Sillä pärjää pitkälle, kun kodin täyttää vain niillä tavaroilla, jotka ovat arjessa hyödyllisiä. Miksi hilloaisit ikivanhoja tavoitevaatteita, jos et koskaan niitä käytä?

Kaaoksen kesyttäjät MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla alkaen torstaina 27.10. klo 21.