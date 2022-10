Valkoiset bikinit tekivät Ursula Andressista seksisymbolin – näin hänen elämänsä mullistui

Ursula Andressista tuli vuonna 1962 kaikkien aikojen ensimmäinen Bond-tyttö ja palvottu seksisymboli.

Koko maailman tuntema elokuvasarja sai alkunsa tasan 60 vuotta sitten, 5. lokakuuta vuonna 1962, kun Salainen agentti 007 ja tohtori No ilmestyi elokuvateattereihin.

Ian Flemingin kirjaan perustuvassa elokuvassa agentti James Bondia tähditti skotlantilainen Sean Connery.

Valkokankaalla nähtiin myös erään Bond-elokuvien ilmiön alku – kaikkien aikojen ensimmäinen Bond-tyttö, josta tuli palvottu elokuvamaailman seksisymboli.

Ursula Andress, 86, esitti ensimmäisessä Bond-elokuvassa maailmanmatkaaja Honey Ryderia ja Bondin rakastajatarta.

Ursula Andress puhui ensimmäisen Bond-elokuvan aikoihin huonoa englantia, joten hänen äänensä korvattiin Monica Van Der Zylin puheella.

Andress syntyi vuonna 1936 Sveitsin Bernissä saksalaisvanhemmilleen. Andressin äiti oli puutarhuri ja isä diplomaatti, joka kuitenkin katosi toisessa maailmansodassa, eikä koskaan palannut kotiin.

– Pidin nuoruudestani Sveitsissä. Opiskelin silloin ranskaa, italiaa ja saksaa, kuten muutkin nuoret. Englannin kieltä opiskelin vasta myöhemmin, koska en nuorempana ajatellut tarvitsevani sitä, Andress kertoi vuonna 2018 The Sunday Postille.

Vaikka Andress piti elämästään Sveitsissä, kaipasi hän kovasti myös vapautta.

– Kasvatukseni Sveitsissä oli hyvin tiukkaa. En saanut puhua ruokapöydässä ellei kysytty jotain enkä saanut mennä lähellekään poikia ennen kuin olin 17-vuotias. Ehkä halusin näyttelijäksi, jotta voisin korvata menettämiäni kokemuksia, Andress pohti vuonna 2018.

Andress muuttikin nuorena elämänsä ja karkasi kotoa 17-vuotiaana.

Hän muutti Roomaan unelmanaan tulla filmitähdeksi. Ennen Bondia hän oli esiintynyt muutamissa elokuvissa ja työskennellyt mallina. Todellinen onnenpotku englantia vain muutamia sanoja puhuneelle näyttelijälle tuli viimein 25-vuotiaana, kun esiintyminen Bond-tyttönä teki hänestä tähden.

Nämä bikinit ja kyseinen rantakohtaus ensimmäisessä James Bondissa nostivat Ursula Andressin maailmansuosioon.

Hän teki valkokankaalla katsojiin lähtemättömän vaikutuksen noustessaan merestä valkoisissa bikineissään. Kohtaus on äänestetty useita kertoja elokuvahistorian seksikkäimmäksi ja Andress kaikkien aikojen Bond-tytöksi. Andress onkin jälkeenpäin nauranut olevansa uransa velkaa legendaarisille valkoisille bikineille.

Kuuluisia bikineitä koristi myös sukeltajan veitsi ja erityinen kuninkaallisen laivaston pukuvyö, joka lainattiin kuvauspaikan lähistöllä olevilta merimiehiltä.

– He olivat todella mukavia ja vyö viimeisteli asun, Andress muisteli Sunday Postille.

Lopulta kuuluisat bikinit huutokaupattiin, ja ne myytiin yli 47 000 eurolla joitakin vuosia elokuvan julkaisemisen jälkeen.

Ursula Andress ja Sean Connery pysyivät Andressin mukaan ystävinä Conneryn kuolemaan saakka vuonna 2020.

Todellisuudessa Andressin ikoninen kohtaus ei sujunut aivan ongelmitta, eikä näyttelijä ollut aivan täydellinen rooliin. Andress on paljastanut liukastuneensa rannalla ja saaneen jalkaansa verta vuotavan haavan.

Ongelmia aiheutti myös Andressin vaalea hipiä. Hänen roolihahmonsa Honey Ryderin piti olla elokuvassa ruskettunut maailmanmatkaaja, mutta sveitsiläisnäyttelijä oli kalpea kuin lakana.

Ihon meikkaaminen johti kiusalliseen tilanteeseen, jota tuskin nykypäivänä enää siedettäisiin.

– Meikkitaiteilija vei minut huoneeseen ja pyysi riisumaan. Joka toinen sekunti joku oli tuomassa aamupalaa, vaikka seisoin siinä ihan alasti. Kun meikki oli valmis, huoneessa oli parikymmentä annosta aamupalaa. Kaikki halusivat nähdä minut alasti meikattavana, Andress on paljastanut myöhemmin.

Sean Connery näytteli vielä kuudessa Bond-elokuvassa Tohtori No:n jälkeen. Ursula Andressille tarjottiin lukuisia elokuvarooleja Bondin jälkeen.

Vaikka Andress näytteli Bondissa, hänen äänensä elokuvassa korvattiin Monica Van Der Zylin puheella, koska tuottaja Albert R. Broccolin mielestä Andress kuulosti "hollantilaiselta koomikolta".

Andress kertoi 82-vuotiaana, että vuosikymmenienkin jälkeen häneltä kysytään edelleen Bond-elokuvasta.

– Sen täytyy tarkoittaa sitä, että iästäni huolimatta olen silti edelleen Bond-tyttö, Andress naurahti.

Rooli muutti Andressin elämän totaalisesti.

– Se yksi kohtaus bikineissä muutti koko urani suunnan, ja teki minusta kuuluisan. Elokuvan jälkeen sain työtarjouksia tarjousten perään ja sain itse valita roolini kaikkien niiden joukosta, Andress kertoi vuonna 2018.

Edes Andressin äänen korvaaminen elokuvassa ei haitannut tähteä.

– Harjoittelin elokuvan jälkeen englannin kielen taitoani, ja loppupeleissä äänen korvaaminen oli varmasti hyvä asia. Vaikutuksen yleisöön teki se, mitä he näkivät eikä se, mitä he kuulivat, Andress viittasi vahvaan sveitsiläiseen aksenttiinsa.

Bond-elokuvan jälkeen Andress poseerasi jopa seitsemän kertaa miestenlehti Playboylle, joka kosiskeli vielä kymmeniä vuosia myöhemminkin häntä uusiin kuviin. Vielä vuonna 1996 miestenlehti lähestyi 60-vuotiasta näyttelijää, mutta Andress kieltäytyi. Hänen ainoa lapsensa, poika Dimitri, oli todennut napakasti, ettei halua äitinsä esiintyvän alasti.

Ursula Andress ja James Dean vuonna 1955 Los Angelesissa. Deanilla ja Andressilla huhuttiin olevan suhde, mutta Dean menehtyi kuukautta myöhemmin kuvan ottamisesta.

Andress näytteli Bond-elokuvan jälkeen muun muassa Elvis Presleyn rinnalla elokuvassa Rytmiä ja riemua Acapulcossa (1963) sekä elokuvissa 4 Texasista (1963), Kuolematon kuningatar (1965), Hei Pussycat (1965) sekä Kunnian kotkat (1966) ja vuoden 1967 elokuvassa Casino Royale monien muiden elokuvatuotantojen ohella.

Äidiksi tuleminen 44-vuotiaana oli Andressin omien sanojen mukaan hänelle sokki. Jumalten taistelu -elokuvan (1981) kuvauksissa hänellä oli kiihkeä romanssi nuoreen Harry Hamliniin. Kuvausten edetessä Andress huomasi vatsansa turvonneen ja tuli huonovointiseksi.

– Se oli skandaali. Yllätyin kuullessani olevani raskaana, en koskaan uskonut niin käyvän, Andress on sanonut.

Lue lisää: Ensimmäinen Bond-tyttö ja seksisymboli täyttää 80 vuotta: ”Kaikki halusivat nähdä minut alasti meikattavana”

Ursula Andressilla ja Harry Hamlinilla oli kiihkeä suhde, ja Andress tuli raskaaksi.

Andress yhdistettiin aikanaan Hollywoodin halutuimpiin miestähtiin, Elvis Presleyyn, James Deaniin ja myös Bondia useassa elokuvassa esittäneeseen Sean Conneryyn.

Pojan syntymän jälkeen Andress muutti Roomaan ja jätti Hollywoodin parrasvalot. Vuonna 2018 näyttelijä kertoi The Sunday Postille, että hän saa edelleen työtarjouksia silloin tällöin, mutta hän on ollut jo pitkään eläkkeellä. Best Lifen mukaan Andress teki viimeisen elokuvaroolinsa vuonna 2005 ollessaan 69-vuotias.

Viime vuosina valkokankaan seireenin tahtia on hidastanut osteoporoosi, mutta siitä huolimatta hän on kertonut viettävänsä aktiivista elämää. Nykyisin Andress asustelee Sveitsissä ja Roomassa. Hän on vanhoilla päivillään keskittynyt taiteeseen.

– Taide on aina ollut ensirakkauteni. Pidän myös valokuvauksesta, ja ottamiani kuvia on julkaistu lukuisissa kansainvälisissä julkaisuissa, Andress kertoi vuonna 2018.

Nykyään Ursula Andress asuu Sveitsissä ja Roomassa. Hän on omistautunut taiteelle.

Vuonna 2020 Andress kertoi Corriere della Sera -lehdelle pysyneensä Sean Conneryn ystävänä hänen kuolemaansa saakka.

– Pidin hänen huumorintajustaan kovasti. Kun hän viimeisen kerran vieraili Sveitsissä, Sean vuokrasi talon läheltäni ja vietimme useita iltoja yhdessä. Minulle Sean ei ole kuollut, hän elää ikuisesti kanssani, Andress muisteli ystäväänsä vuonna 2020.