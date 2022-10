Sharon Osbourne suree miehensä Ozzyn heikkenevää kuntoa – itkee kun puoliso ei näe

Sharon Osbourne sanoi tuntevansa huonoa omatuntoa siitä, että hän suree aina, kun näkee aviomiehensä.

Rocklegenda ja Black Sabbath -yhtyeen keulakuvalla Ozzy Osbournella, 73, todettiin kolmisen vuotta sitten parantumaton Parkinsonin tauti. Kyseisestä diagnoosista asti sekä hänen läheisensä että faninsa ovat olleet huolissaan rock-tähden heikkenevästä kunnosta.

Hänen vaimonsa Sharon Osbourne, 69, avasi tiistai-iltana Paxman: Putting Up With Parkinson's -dokumentissa, miten hänen aviomiehensä diagnoosi on vaikuttanut hänen elämäänsä. Dokumentissa Osbourne muun muassa kiisti yleisen väitteen, että sairauden kanssa eläminen olisi vaikeampaa diagnosoidun henkilön lähiomaisille kuin itse tautia sairastavalle.

Mutta sitä Osbourne ei kieltänyt, etteikö olisi vaikeaa nähdä, miten Parkinsonin tauti on vaikuttanut hänen aviomiehensä elämään.

– Ajattelen vain miestäni henkilönä, joka oli todella energinen, rakasti pitkiä kävelylenkkejä ja teki kahden tunnin show’n lavalla, jossa hän juoksi aivan hulluna, Osbourne kertoi.

– Kun katson aviomiestäni, sydämeni särkyy hänen vuokseen. Olen surullinen, että näen hänet sillä tavalla, mutta tiedän, että hän käy läpi paljon pahempaa. Kun katson häntä ja hän ei tiedä sitä, itken, Osbourne lisää.

Sharon Osbournesta tuntuu pahalta nähdä aviomiehensä kunnon heikentyvän.

Kun häneltä kysyttiin, onko diagnoosista koitunut jotain hyvää, Osbourne kertoi havainnostaan.

– Positiivista on, että olemme viettäneet enemmän aikaa yhdessä perheenä. Lisäksi rakastan miestäni enemmän kuin kolme vuotta sitten, Osbourne totesi.

Daily Mail ja Vanity Fair -lehtien mukaan Osbourne paljasti myös, että sairaudesta johtuvien univaikeuksien takia rock-tähti käyttäisi kannabidiolia (CBD:tä).

– Ozzy oli ennen aina pöllyissä, hän rakasti tuttujen aineiden kanssa puuhailua. Mutta nykyään hän käyttää iltaisin, mitä kaikki nyt polttavatkaan… kannabista. Se on jotakin siitä tehtyä, kannabidiolia, Sharon sanoi.

Rock-laulaja paljasti hänen diagnoosinsa ensimmäistä kertaa tammikuussa vuonna 2020 Good Morning America -ohjelmassa. Tuolloin Osbourne kertoi, että hänen sairautensa on on ollut hirvittävän haastavaa heidän koko perheelleen, mutta myös hänellä on ollut sen kanssa paljon opettelemista.

– Ottaen huomiooni työväenluokan taustani inhoan tuottaa ihmisille pettymyksen: inhoan olla menemättä töihin. Joten kun näen vaimoni, lapseni ja kaikkien muiden menevän töihin auttaakseen minua, se harmittaa. Koska en voi antaa omaa panostani tälle perheelle, Osbourne avautui.

Hitaasti etenevä Parkinson tauti on liikehäiriösairaus, jonka oireina ovat muun muassa vapina, lihasjäykkyys ja yleisen liikkumisen hidastuminen. Terveyskirjaston mukaan lihastoiminnan hidastuminen alkaa näkymään usein myös kasvoissa ilmeettömyytenä ja puhe voi muuttua myös monotoniseksi. Kyseisen diagnoosin ovat saaneet muun muassa edesmennyt nyrkkeilijä Muhammad Ali, Paluu tulevaisuuteen -elokuvasarjatähti Michael J. Fox sekä vuonna 2014 menehtynyt Robin Williams.