Hollywoodin supertähdet pariutuvat usein muiden julkisuudenhenkilöiden kanssa. Monilla on myös lapsia, joista fanit eivät useinkaan tiedä.

Monilla Hollywoodin supertähdillä on lapsia keskenään entisistä parisuhteistaan. Osa pareista on pysynyt jo vuosikymmeniä yhdessä, mutta heidän lastensa elämä on täysin kulissien takana.

Anna Friel ja David Thewlis

Vuosina 2007–2009 näytetyn Pushing Daisies -sarjan Anna Friel ja erityisesti Harry Potterin professori Lupinina tunnettu David Thewlis olivat parisuhteessa kymmenen vuoden ajan vuosina 2001–2010.

Suhteensa aikana he saivat myös lapsen. Gracie-tytär on nyt 17-vuotias.

Al Pacino ja Beverly D'Angelo

Kummisetä-legenda Al Pacino ja Kova laki -näyttelijä Beverly D’Angelo saivat vuosina 1997–2003 kestäneessä suhteessaan kaksi lasta.

Kaksoset, Anton ja Olivia Pacino ovat nyt 21-vuotiaita.

Eddie Murphy ja Mel B

Useista komedioista tuttu näyttelijä ja koomikko Eddie Murphy sai Spice Girls -yhtyeen Mel B:n, lempinimeltään Sporty Spicen kanssa yhden lapsen. Murphy ja Mel B eivät esiintyneet koskaan julkisesti parina, eikä heidän suhteensa vakavuuden tasosta ole julkista tietoa.

Eddie Murphy ei aluksi tunnustanut isyyttään Mel B:n kanssa saatuun tyttäreen.

Heidän yhteinen tyttärensä Angel Iris Murphy, 15, syntyi vuonna 2007. Murphy ei Insiderin mukaan heti tunnustanut tyttärensä isyyttä, vaan vasta dna-testien jälkeen. Murphyllä on yhteensä 10 lasta usean eri naisen kanssa.

Barbra Streisand ja Elliott Gould

Laulaja Barbra Streisand oli naimisissa näyttelijä Elliott Gouldin kanssa vuosina 1963–1971.

Barbra Streisand, Elliott Gould ja Jason-vauva vuonna 1960.

Heidän poikansa Jason Gould on 55-vuotias. Streisand on nykyisin naimisissa näyttelijä James Brolinin kanssa, joka puolestaan on näyttelijä Josh Brolinin, 54, isä. Josh Brolinin äiti oli vuonna 1995 menehtynyt näyttelijä Jane Cameron Agee.

Linda Hamilton ja James Cameron

Monesti Oscar-palkittu elokuvaohjaaja James Cameron ja näyttelijä Linda Hamilton tapasivat lehtitietojen mukaan Terminaattori-elokuvan kuvauksissa vuonna 1984.

James Cameron ja Linda Hamilton vuonna 1994.

Insiderin mukaan pari aloitti tuolloin salasuhteen, sillä Cameron oli vielä naimisissa elokuvaohjaaja Kathryn Bigelowin kanssa. Cameron erosi Bigelowsta vuonna 1991, ja vuonna 1993 Cameron ja Hamilton saivat tyttären Josephine Archer Cameronin.

Pari meni naimisiin vuonna 1997, mutta erosi vuonna 1999, kun huhut Cameronin salasuhteesta näyttelijä Suzy Amisiin levisivät julkisuuteen.

Hamilton kommentoi parin avioliittoa myöhemmin.

– Se oli kauheaa jokaisella mahdollisella tavalla. En ollut siihen valmis eikä hänkään ollut, Hamilton totesi Hello! Magazinen mukaan.

Nyt 28-vuotias Josephine Cameron on harvoin julkisuudessa ja pitää elämänsä yksityisenä.

Jessica Lange ja Mikhail Baryshnikov

Palkitulla näyttelijällä Jessica Langella ja muun muassa Sinkkuelämää-sarjassa Carrien miesystävänä esiintyneellä balettitanssija ja näyttelijä Mikhail Baryshnikovilla on yksi lapsi.

He olivat parisuhteessa kuuden vuoden ajan vuosina 1976–1982.

Heidän Shura-tyttärensä on nyt 41-vuotias.

Shura on taiteilija, tanssija, näyttelijä ja koreografi. Hänen viimeaikaisin projektinsa oli hänen kotisivujensa mukaan The Handmaid’s Talen koreografina Bostonin oopperassa.

Ryan Gosling ja Eva Mendes

Naimisissa olevat näyttelijät Ryan Gosling ja Eva Mendes ovat julkisuudessa hyvin vaitonaisia yksityiselämästään, ja moni ei tiedä heidän saaneen kaksi tytärtä.

Ryan Gosling on ollut vuosia yhdessä näyttelijä Eva Mendesin kanssa.

Vuonna 2014 syntyi Esmeralda Amada Gosling ja kaksi vuotta myöhemmin Amada Lee Gosling.

Eva Mendes kommentoi aiemmin julkisuuteen, että Gosling ja hän haluavat lapsilleen mahdollisimman yksityisen elämän.

Teri Hatcher ja Jon Tenney

Täydelliset naiset -tähti Teri Hatcher ja uudessa Sinkkuelämää-sarjan jatko-osassa And Just Like That -sarjassa Carrie Bradshaw’n uutta rakastajaa näyttelevä Jon Tenney saivat avioliittonsa aikana yhden lapsen. He olivat naimisissa vuosina 1994–2003.

Vanhempiensa jalanjäljissä seurannut näyttelijä Emerson Tenney on 24-vuotias.

Enrique Iglesias ja Anna Kournikova

Poptähti Enrique Iglesias ja tennistähti Anna Kournikova tapasivat jo vuonna 2001 Iglesiaksen musiikkivideon kuvauksissa, jossa parilla oli kiihkeä suutelukohtaus. Siitä lähtien he ovat pitäneet yhtä, mutta äärimmäisen yksityisesti.

Yli 20 vuotta yhdessä ollut pariskunta on saanut kulisseissa myös kolme lasta. He saivat kaksoset, Nicholaksen ja Lucyn vuonna 2017 ja Mary-tyttären vuonna 2020.

Téa Leoni ja David Duchovny

Monille Jurassic Parkista tuttu näyttelijä Téa Leoni ja Salaiset kansiot -agentti David Duchony saivat kaksi lasta 17-vuotisen avioliittonsa aikana.

Téa Leoni ja David Duchovny olivat naimisissa 17 vuoden ajan.

Los Angeles Timesin mukaan pariskunta aloitti yhdessäelon vuonna 1997, mutta erosi ensimmäisen kerran vuonna 2008. Eron aikana Duchovny hoiti lehtitietojen mukaan seksiaddiktiotaan. Kuukausien päästä pari palasi yhteen, mutta erosi jälleen vuonna 2011. Vuonna 2014 he erosivat lopullisesti.

Tytär Madelaine West Duchovny on nyt 23-vuotias ja poika Kyd Miller Duchovny on 20-vuotias.

Laurence Fishburne ja Gina Torres

Matrixin Morpheuksena tunnettu Laurence Fishburne ja Suits-näyttelijä Gina Torres olivat naimisissa vuosina 2002–2018.

He saivat yhden tyttären, Delilah Fishburnen. Tytär on nyt 15-vuotias.

Lähteet: Buzzfeed, Insider