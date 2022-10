Temptation Islandin uutta kautta kuvattiin kesäkuussa Espanjassa. Varattujen miesten villalla koettiin yhtenä yönä läheltä piti -tilanne, kun kaksi tuntematonta miestä yrittivät tunkeutua huvilaan.

Suositun Temptation Island Suomen uuden kauden kuvauksissa koettiin häkellyttävä hetki, kun varattujen miesten ja sinkkunaisten miljoonahuvilaan yritettiin tunkeutua keskellä yötä.

Lokakuun 19. päivä Nelosella alkava kausi kuvattiin viime kesäkuussa Espanjassa, Malagassa. Tällä kertaa hulppeat, palmujen lomassa sijaitsevat yli kolmen miljoonan euron arvoiset luksushuvilat olivat houkuttaneet mahdollisia varkaita.

Läheltä piti -tilanne koettiin kuvausten loppupuolella. Ilta oli ehtinyt jo kääntyä yöksi, ja kello yli puolenyön. Yli 700 neliön kokoisella Tempparit-villalla oli sinkkunaisten ja varattujen miesten lisäksi paljon tuotannon työntekijöitä ja muun muassa villavahti, joka varmistaa asukkaiden viihtyvyyden ja auttaa heitä käytännön asioissa.

Sinkkunaiset olivat jo nukkumassa, mutta osa tuotannon edustajista oli kerääntynyt varattujen miesten kanssa tupakkapaikalle vielä talon takapihalle, josta on näkymä tontin kulmassa olevalle uima-altaalle.

– Silloin he olivat huomanneet, että jotain tuolla pusikossa uima-altaan vieressä rapisee, ohjelman tuottaja Ilari Wirtanen kertoo IS:lle.

Tunkeutujat yrittivät tontille uima-altaan vasemman takareunan kohdilta.

Tunnelma oli hetken aikaa hämmentynyt. Yön pimeyden läpi paljastui kaksi tuntematonta miestä, jotka kurkistelivat tontin rajalla olevasta puskasta kohti taloa.

Villavahti tarttui heti puhelimeen ja soitti Wirtaselle.

– Hän kysyi, miten edetään. Olen aina valmis lähtemään paikan päälle, vaikka keskellä yötä, mutta tällä kertaa paikallisen vartiointiliikkeen apu oli lähempänä, Wirtanen sanoo.

Villavahti pirautti samaan hengenvetoon vartiointitiimille, joka päivysti kadulla ja asuinalueella jokaisena yönä kuvausten ajan.

– Katu oli todella hyvin vartioitu, vartijoita oli joka kulmassa. Siksi tunkeutujat olivatkin varmaan keksineet yrittää huvilaan vieressä olleen tyhjän tontin kautta, Wirtanen arvelee.

Tunkeutujat tajusivat nopeasti, että huvila ei ole tyhjillään, ja säikähtivät saamaansa huomiota. He katosivat lähes yhtä nopeasti kuin olivat ilmestyneetkin.

Varattujen miesten huvila on noin kolmen miljoonan euron arvoinen.

Tilanne oli hetken aikaa epäselvä vartiointiliikkeen selvittäessä asiaa. Varatut miehet ottivatkin nopeasti roolikseen puolustaa tonttia.

– He olivat oikein ritarillisia, Wirtanen nauraa.

– He päivystivät uima-altaan vieressä vuorotellen, ennen kuin asia saatiin selväksi.

Tunkeutujia ei saatu lopulta kiinni, vaan he pääsivät livahtamaan karkuun. Wirtanen arvelee, että kyseessä olivat todelliset amatöörit.

– Eivät he ihan ammattilaisia voineet olla, kun kasvotkin näkyivät. Tätä samaa myös vartijat tuumasivat.

Wirtanen uskoo, että tunkeutujat eivät olleet sen isommalla ryöstöretkellä.

– Vaikea tietysti sanoa, mutta arvelen, että he olivat vain käteisen rahan perässä. Täällä on aika paljon pikkurikollisia, siksi monet asuinalueet ovat todella tarkkaan vartioituja.

Sinkuille tai varatuille ei Wirtasen mukaan jäänyt välikohtauksesta stressiä.

– Juttelimme asian läpi heidän kanssaan, eikä kukaan vaikuttanut siltä, että olisi jäänyt mitään pelkotiloja.

Sen verran tilanne kuitenkin jäi mietityttämään, että vartiointia tehostettiin seuraavina öinä.

– Vartijat päivystivät varmuuden vuoksi muutaman yön ihan villan pihalla, Wirtanen kertoo.

Varattujen miesten villalla oli säpinää, mutta tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Kuvassa kaikki kauden 11 pariskunnat: Leenu ja Arttu, Julia ja Semi, Nina ja Johan sekä Mika ja Pirita.

Temppareita kuvattiin tällä kaudella Malagassa, Esteponan alueella. Tempparit-huvila sijaitsi asuinalueella, jossa oli lukuisia lomakäyttöön tarkoitettuja miljoonahuviloita. Tontit sijaitsevat usein vieri vieren, eikä meluja voi aina välttää puolin ja toisin. Wirtanen kertoo, että he käyvät joka vuosi keskustelua naapureiden kanssa kuvausten aikaisesta melutasosta ja käytännön asioista.

– Puoleen yöhön asti saa juhlia ulkona, ja sen jälkeen bileiden pitäisi siirtyä sisätiloihin. Joskus naapurit huomauttavat äänentasosta, jos esimerkiksi bileistä on menty isommalla joukolla tupakalle aamuyön pikkutunteina.

Tälläkin kertaa kuvausten aikana tuli muutamia pikkuhuomautuksia naapureilta.

– Naapuritilannetta selvitellään aina jo hyvissä ajoin ennen kuvauksia. Yritämme neuvotella heidän kanssaan ja olla avoimia. Saatamme lähettää hyvityksenä vaikkapa viinipullon ja kukkia. Yritämme siis tehdä kaiken hyvässä yhteisymmärryksessä.

– Täytyy myös muistaa, että Espanja on aika meluinen maa. Joskus päivisin kun yritämme kuvata, saattaa vuorostaan naapuritontilta kuulua sirkkelin tai lehtipuhaltimen ääniä, jotka tuovat haasteita kuvauksiin.

Tunkeutujien ja naapuritilanteen ohella kesäkuiset kuvaukset olivat tyypilliset siinä mielessä, että jälleen muutama osallistuja jouduttiin kiikuttamaan lääkäriavun luokse erinäisten haavereiden vuoksi.

– Pieniä onnettomuuksia on ollut, eli jonkun verran on paikattavana käyty, mutta se on tavallista, Wirtanen sanoo.

Temptation Island Suomi alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 19. lokakuuta. Starttiviikon toinen jakso nähdään torstaina 20. lokakuuta, jonka jälkeen sarja jatkuu keskiviikkoisin yhden jakson viikkotahdilla.

Seuraavan viikon jakso on katsottavissa ennakkoon Ruudun tilauksella aina keskiviikkoaamuisin, ja Temptation Island Suomi: Bileet – Megakooste villeistä juhlista katsottavissa vain Ruudun tilauksella.

