Kommentti: Temppareissa nähdään poikkeuksellinen uudistus – ja se on parasta, mitä sarjalle on tapahtunut

Ikähaarukan laajentuminen tekee hyvää suosikkiohjelman imagolle, kirjoittaa uutispäällikkö Noora Hapuli.

Espanjan etelärannikon helle, viinanhuuruisia bileitä ja kielletyn hedelmän makua. Tätä kaikkea tuttua ja turvallista nähdään tälläkin Temptation Island Suomi -kaudella, mutta jotain täysin uutta ja paljon toivottua on luvassa.

Tällä kertaa ohjelman uusi kausi vastaa monen katsojan toiveeseen: osallistujien keski-ikä on huomattavasti korkeampi kuin aiemmin. Sinkkujen ja varattujen ikähaarukka on tällä kertaa 19–44 vuotta.

Parisuhdettaan lähtevät testaamaan 37-vuotias tangokuningatar Pirita ja 33-vuotias Mika sekä Maajussit-ohjelmasta tutut 33-vuotias Nina ja 44-vuotias Johan. Mukana ovat myös Leenu, 26, ja Arttu, 27, sekä Julia, 22, ja Semi, 25.

Johan, 44, ja Nina, 33, testaavat suhdettaan viettelysten saarella.

Viiden varatun parin ikäjakaumassa on selvästi nähtävissä uusi linja: nelikymppisiä ei ole juuri koskaan nähty viettelysten saarella. Sinkkujenkin osalta nähdään uutta: mukana on muun muassa 39-vuotias yhden lapsen äiti Disa.

Katsojien palaute on jo jonkin aikaa kielinyt, että vasta täysi-ikäistyneiden ja vähän aikaa yhdessä olleiden parien ohella olisi virkistävää nähdä myös iäkkäämpiä, pidempään yhdessä olleita pareja. Ohjelman tuottaja Ilari Wirtanen vahvistaa IS:lle, että katsojien palaute on tavoittanut heidätkin.

– Toive on ollut, että ohjelmassa olisi eri-ikäisi osallistujia. Huomasimme hakemuksissa ison eron aiempiin kausiin. Yli 30-vuotiaita hakijoita oli nyt selvästi enemmän, ja hakemukset olivat hyviä.

Miksi Temppareissa ei ole aiemmin nähty nelikymppisiä osallistujia?

– Luulen, että hetki oli nyt otollinen. Yhteiskunta on tähän nyt valmis, Wirtanen arvelee.

Tuottaja Ilari Wirtasen mukaan uusi suunta on katsojien toivomus, johon on nyt pyritty vastaamaan.

Miten ikäjakauman laajentuminen tulee konkreettisesti näkymään ohjelmassa? Kuvauksissa vieraillessani huomasin, että muutos oli nähtävissä selkeästi ainakin iltanuotioilla.

Varatut taipuivat juontaja Sami Kurosen tentissä poikkeuksellisen pohdiskelevaan itsetutkiskeluun. Syvällisiä ajatuksia on toki kuultu iltanuotion loimussa aiemminkin, mutta ero oli silti suuri. 40-vuotias on joutunut tekemään itsensä kanssa töitä pidempään kuin puolet nuorempi, joten kynnys tiukkaankin analyysiin saattaa olla matalampi.

– Huomasin, että varattujen kanssa pääsi tällä kertaa entistä syvemmälle. Meillä oli hienoja keskusteluja, ja huomasin heissä todellista kasvua, Kuronen kuvailee IS:lle.

Sami Kuronen on tehnyt Temppareita alusta saakka, mutta iltanuotiot olivat tällä kertaa erilaisia hänenkin näkökulmastaan.

Tuottaja Ilari Wirtanen kertoo kiinnittäneensä samaan asiaan huomiota.

– Ikähaarukan laajentuminen on tuonut iltanuotioille syvemmän olemuksen. Elämänkokemus vaikuttaa paljon. Silloin voi katsoa paremmin peiliin, eikä vain syyttää toista. Varatut oppivat tällä kaudella ehkä jopa enemmän itsestään kuin toisistaan, Wirtanen sanoo.

Toivottu muutos konkretisoituu erityisesti tiukassa paikassa. Elämänsä alkuvaiheessa olevan 19-vuotiaan voi olla helpompi heittää muutaman kuukauden kestänyt suhde romukoppaan houkutuksen tiellä verrattuna pariin, jolla on takataskussa useita yhteisiä vuosia ja rivitalon avaimet.

Uudenlaisen kierteen kauteen tuo myös se, että laajan ikähaarukan ansiosta houkutuksetkin ovat toisenlaisia: näemmekö esimerkiksi kemiaa kahden osallistujan välillä, jolla on iso ikäero?

Mika, 33, ja Pirita, 37, halusivat tulla Temppareihin testaamaan suhteensa lujuutta.

Yksi huoli saattaa tulla monen ohjelman fanin mieleen: onko tästä tulossa tylsä, toimintaa huutava kausi, joka on täynnä pelkkää kolme- ja nelikymppisten filosofista pohdintaa ja peiliin tuijottamista? Ei missään nimessä. Parisuhteen ongelmat ovat kuitenkin iästä riippumattomia. Painimme kaikki samojen ongelmien äärellä: on mustasukkaisuutta ja epävarmuutta sekä tarpeita ja unelmia, jotka eivät kohtaa.

Kuvausten aikana kävi myös harvinaisen selväksi, että kun pelissä on sydän ja tulevaisuus, iällä ei ole väliä. Tuottaja Ilari Wirtanen uskoo, että uusi linja on tullut jäädäkseen.

– Toivon, että muutos on pysyvä. On hyvä, että mukana on kaiken ikäisiä. Uskon myös, että ohjelman fanit ovat avarakatseisia ja ottavat tämän positiivisesti vastaan.

Temptation Island Suomi alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 19. lokakuuta. Starttiviikon toinen jakso nähdään torstaina 20. lokakuuta, jonka jälkeen sarja jatkuu keskiviikkoisin yhden jakson viikkotahdilla.

Seuraavan viikon jakso on katsottavissa ennakkoon Ruudun tilauksella aina keskiviikkoaamuisin, ja Temptation Island Suomi: Bileet – Megakooste villeistä juhlista katsottavissa vain Ruudun tilauksella.

Ilta-Sanomat, Nelonen ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.