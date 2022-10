90 päivää morsiamena -tähti Jasmin muutti rakkauden perässä Los Angelesiin – nämä arkiset asiat kummastuttavat vielä kolmen vuoden jälkeenkin

Tv-ryhmä seurasi herkeämättä, kun Jasmin Lahtinen muutti Los Angelesiin mennäkseen naimisiin amerikkalaisen Blaken kanssa. Liiton alkutaipale ei ollut helpoimmasta päästä, mutta nyt Yhdysvallat tuntuu kodilta.

Jasmin Lahtinen-Abelardin ja hänen amerikkalaisen puolisonsa Blake Abelardin tietä alttarille seurattiin maailmalla valtavaksi ilmiöksi muodostuneessa 90 päivää morsiamena -sarjassa kaksi vuotta sitten.

Pari ponnahti kertaheitolla julkisuuteen, ja 90 päivää morsiamena -sarjan fanit ovat seuranneet Los Angelesissa asuvan parin liikkeitä tiiviisti siitä lähtien.

– Uusi elämä Yhdysvalloissa alkoi aika pläjäyksenä! Elin tosi rauhallista arkea Suomessa vanhempien luona. Samantien kun lähdin Yhdysvaltoihin, niin kuvaukset alkoivat ja tv-ryhmä kulki mukana. En ollut nähnyt Blakea moneen kuukauteen ja yhtäkkiä jälleennäkeminen tapahtuukin kameroiden edessä, Jasmin naurahtaa.

Jasmin kuvailee, etteivät hän ja Blake olleet täysin valmistautuneet siihen pyöritykseen, mihin he somessa joutuivat 90 päivää morsiamena -sarjan myötä. Hän sanoo sarjan fanien olevan intohimoista porukkaa ja ruotivan ohjelmaan osallistuneita pareja välillä hyvinkin ankarin sanankääntein.

– Myönnän, että olin aluksi oman mukavuusalueeni ulkopuolella kameroiden edessä. Olin ollut missihommien takia jonkun verran julkisuudessa, mutta en lähellekään siinä mittakaavassa kuin mitä tv-ohjelman kuvaukset toivat mukanaan, Miss Suomi -kisoissa vuonna 2014 nähty Jasmin kertoo.

– Tv-katsojat luulevat, että kaikki ohjelmassa nähty on aitoa. Niin luulin minäkin, sillä olin sarjan fani. Todellisuudessa tv-tuotanto ohjaa, mistä parit ohjelmassa puhuvat tai mitä he tekevät, ja monet kohtaukset kuvataan useita kertoja.

Jasmin sanoo lukeneensa kommentteja, joissa hänen ja Blaken liittoa on epäilty julkisuustempuksi tai että hän olisi mennyt naimisiin amerikkalaisen kanssa vain green cardin takia.

– Monille tuli minusta kuva, että olen tyly tai ujo. Suomalainen ”jääkuningatar”. Kyllä siinä tuli muutamat itkut tirautettua, kun luki sitä somekommentointia jaksojen esittämisen jälkeen. Kommentoin takaisin, ettei se mennyt näin, enkä ole tuollainen. Lähdin puolustuskannalle, joka ei näin jälkikäteen ajateltuna ollut fiksua. Nyt tiedän, miten hommat toimivat amerikkalaisessa reality-ohjelmassa, hän sanoo.

Jasmin Lahtinen Abelard ja hänen puolisonsa Blake nähtiin 90 päivää morsiamena -hittisarjassa kaksi vuotta sitten.

Kun kamerat sammuivat, vastavihityn parin liitto joutui todelliseen koetukseen koronapandemian takia.

– Avioliiton alku oli raju. Oli se aika shokki, kun olimme olleet etäsuhteessa kaksi vuotta ja yhtäkkiä olimmekin naimisissa ja asuimme yhdessä. Korona alkoi muutama kuukausi häiden jälkeen ja olimme yhdessä neljän seinän sisällä vuorokauden ympäri.

– Tuntuu, että skippasimme koronan takia kokonaan kuherruskuukausivaiheen ja jouduimme heti syvään päähän. Aluksi ajattelin, että ihanaa, että pääsemme viettämään niin paljon aikaa yhdessä, mutta totta kai siinä pinna kiristyy, kun ollaan koko ajan yhdessä. Kävin pitkillä kävelyillä, jos jokin asia rupesi ärsyttämään, Jasmin nauraa.

Jasmin kuvailee tiukkojen koronarajoitusten vaikuttaneen myös heidän töihinsä ja kiristäneen taloudellista tilannetta.

– Työtarjouksia oli juuri ruvennut tulemaan, kun koko Los Angeles laitettiin kiinni. Blaken päivätyö loppui, ja minulla ei ollut tuossa vaiheessa vielä green cardia. Onneksi me molemmat teimme työksemme myös sosiaalista mediaa. Ne hommat jatkuivat, vaikka koko kaupunki oli lockdownissa.

Nyt arki Los Angelesissa on palannut normaaliin pandemian jälkeen ja pari juhli juuri kolmatta hääpäiväänsä. Blake tekee musiikkia ja Jasmin puolestaan pyörittää mallintöidensä ohella omaa, muotiin keskittyvää La Aniel -yritystä siskonsa Janetin kanssa.

– Tällä hetkellä on aika monta rautaa tulessa. Teen myös somea ja OnlyFansia. Pitkällä tähtäimellä yrittäminen on järkevintä ja itselle se pääjuttu. Tai mistä sen tietää, jos vielä kuusikymppisenä tekisin somea työkseni, hän naurahtaa.

Hän sanoo Los Angelesin tuntuvan kodilta Yhdysvalloissa vietettyjen vuosien jälkeen. Suomea Jasmin sanoo arvostavansa aivan eri tavalla kuin ennen.

– Suomessa kaikki on helppoa ja nopeaa. Yhdysvalloissa monet asiat hoidetaan edelleen kasvotusten eikä sähköisesti kuten Suomessa. Myös turvallisuuteen on Los Angelesissa kiinnitettävä ihan eri tavalla huomiota kuin Suomessa.

– Eniten totuttelua Yhdysvalloissa on varmasti paperisodan lisäksi vaatinut se, että vesi pitää filtteröidä ja välimatkat ovat valtavan pitkiä, mihinkään ei pääse ilman autoa. Itselleni uusin shokki on ollut se, että ruoka on todella prosessoitua ja täynnä kaikenmaailman lisäaineita, jotka ovat Euroopassa kiellettyjä.

Jasmin sanoo, että myös amerikkalainen small talk -kulttuuri on vaatinut totuttelua.

– Suomalaiset ovat aika suorapuheista kansaa. Yhdysvalloissa ei oikein ikinä tiedä, mitä toinen oikeasti ajattelee. Vaikka se onkin aika pinnallista, niin pidän amerikkalaisten ystävällisyydestä. Kaikki hymyilevät ja kyselevät kuulumisia, ilmapiiri on tosi positiivinen.

Suomesta hän sanoo kaipaavansa eniten perhettä ja ystäviä – sekä tietenkin salmiakkia ja saunaa. Suomeen hän pääsi matkustamaan viimein syyskuussa kolmen vuoden tauon jälkeen.

– On ollut välillä ihan kamala koti-ikävä. Minulla ei ole samanlaista tukiverkkoa Yhdysvalloissa kuin Suomessa, vaikka olenkin päivittäin yhteydessä vanhempiini. Siskoni Janet asuu onneksi Los Angelesissa ja on paras ystäväni.

Jasmin sanoo Blaken pitävän Suomesta valtavan paljon, joten ei ole ollenkaan poissuljettu mahdollisuus, että he jossain vaiheessa viettäisivät osan vuodesta täällä. Toistaiseksi koti on kuitenkin Los Angelesissa, jossa he keskittyvät nyt täysillä uran luomiseen ja yhteisen elämän rakentamiseen.

Myös perheen perustamisesta on puhuttu, mutta lasten aika ei ole vielä.

– Olemme puhuneet, että voisimme jäädä asumaan Los Angelesiin, mutta haluaisimme muuttaa kauemmaksi kaupungin ytimestä. Kaipaan rauhaa, ja etenkin jos saamme lapsia, niin oma talo ja oma yhteisö olisi ihanaa.