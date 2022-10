Ensitreffit-Hennille esitetään kysymys aviomiehen elämäntyylistä – napauttaa suoran vastauksen

Miikan talon sijainti maaseudulla aiheuttaa haasteita Hennille. Varo juonipaljastuksia!

Ensi tiistain Ensitreffit alttarilla -jaksossa Henni tapaa Miikan ystäviä. Keskustelu kääntyy nopeasti Miikan taloon ja sijaintiin maalla.

Jos et halua tietää sarjan seuraavan jakson käänteistä, älä lue juttua pidemmälle!

– Ihan yleinen ensimmäinen mielipide oli kyllä, että näyttää ihan hyvältä. Tai siis silleen, että ei mitään vikaa, mutta en ehkä kuvittelisi asuvani loppuelämää siellä. Ainoa ongelma on se, kun ei ole autoa eikä mitään, Henni sanoo.

– Tällä hetkellä se on asia, jonka kanssa vähän niinku pitää elää. Katsotaan nyt tässä lähikuukausina, että mitä tapahtuu, Miikka jatkaa.

Miikan ystävä Krista kysyy myös, mitä Henni on tykännyt Miikan huolettomasta elämäntyylistä.

– Toisaalta se on oikeasti tosi hyvä, et on semmoista, mut ehkä jotkut asiat varmaan sitten jossain vaiheessa voi vähän ärsyttää enemmän, kun on silleen, et ”ihan sama, ei kiinnosta”, Henni vastaa.

– Paljon on ollut asioita, mitkä ovat Hennille tärkeitä ja itselle ei ole niin merkitystä, Miika myöntää.

Miikalla ja Hennillä riittää läheisyyttä.

Asiantuntijatapaamisessa Tapani Alasen kanssa Henni nostaa esiin häntä häiritsevän seikan. Henni toivoisi, että he löytäisivät Miikan kanssa yhteisen jutun, jonka parissa he molemmat viihtyisivät.

– Miikka ei kauheasti lämpeä näille mun omille jutuille. Just vaikka menis lumilautailemaan, laskettelemaan tai telttailemaan. Miikalta on vähän tullut, että ei, pitää olla moottori. Ehkä itselle on tullut vähän sellainen, että no, kiva, Henni kertoo.

– Jos on jotain ehdotettu, niin sanotaan, että ulosanti on voinut kuulostaa korvaan vähän jyrkemmältä kuin mitä sen on itse tarkoittanut, Miikka puolustautuu.

