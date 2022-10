Ensitreffit alttarilla: Assin ja Oton todelliset tunteet paljastuvat – parin ratkaisu saa asiantuntijan mietteliääksi

Varo juonipaljastuksia! Assin ja Oton tilanne kärjistyy juhannuksen jälkeen ja he päättävät ottaa omaa aikaa.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa avioituneet Assi ja Otto viettävät ensi tiistain jaksossa juhannusta kahdestaan Rantasalmella viinejä maistellen ja vesijetillä ajaen. Kameroille taltioitunut tunnelma keskikesän juhlassa Saimaan rannalla ei ole kuitenkaan romanttinen, vaan lähinnä vaisu.

– Yhdessä tekeminen on mukavaa, mutta tiedostettiin se, että pientä eroa on tunteissa ja fiiliksissä. Ehkä toisella on orastavia jonkinlaisia tunteita ja toisella ei, sellainen pieni ero siinä on, Otto kuvailee.

– Täytyy myöntää, että se olen ehkä minä, jolla on vaikeuksia tällä tunnepuolella. Ei ole ehkä sellaisia fiiliksiä, joita olisin odottanut, ei ole syntynyt, Otto myöntää.

Assi kuvailee tuntevansa Ottoa kohtaan vahvaa kiintymystä ja kiinnostusta.

– Mun mielestä se on oikein helpottavaakin tietää, että missä mennään ja minkälaisilla tunteilla molemmat on, Assi sanoo.

Juhannuksen jälkeen Assi ja Otto suuntaavat asiantuntija Tapani Alasen puheille.

Otto kokee, että hänen ja Assin väliltä puuttuu jotain ja se estää lähentymästä fyysisesti.

– Kosketus on mulle niin henkilökohtainen ja intiimi asia. Koen yhteyden ihmiseen kosketuksen kautta, niin jotta se tapahtuu, tarvii olla jotain sellaista vetovoimaa ja mitä mä aistin.

Otto on huomannut, että Assi on alkanut varoa hänen koskettamistaan esimerkiksi arjen pienissä, hauskoissa hetkissä.

Assille taas on luontevampaa rakentaa yhteyttä kosketuksen kautta.

– Otolle se herkkyys on tosi keskeinen ja tärkeä asia parisuhteessa, niin haluaisin ymmärtää mitä se herkkyys tarkoittaa Otolle.

Asiantuntijatapaamisen jälkeen pari tekee selkeän ratkaisun: Assi ja Otto päättävät ottaa omaa aikaa intensiivisen tutustumisjakson keskellä.

– En kannustaisi semmoiseen, että ottaa liikaa sitä aikaa, koska saattaa käydä helposti niin, että lähdette eriytymään pois toisistanne, Alanen neuvoo.

Ensitreffit alttarilla MTV3-kanavalla tiistaisin kello 21 sekä MTV3 Katsomossa.