Pete Parkkosen eroottinen hitti toi mukanaan rajun lieveilmiön – avautuu kokemuksistaan tv:ssä

Ensimmäisen albumin jälkeen Pete Parkkosen ura hiipui. Hän avautuu elämänsä ja uransa ylä- ja alamäistä Vain elämää -jaksossaan.

Laulaja Pete Parkkonen nousi julkisuuteen Idols-ohjelman avulla vuonna 2008.

Neljä albumia julkaissut Parkkonen nousi koko kansan kuumaksi puheenaiheeksi vuonna 2018, kun hän julkaisi Kohta sataa -hittinsä. Kappaleen musiikkivideo herätti keskustelua sen rohkean sisällön takia.

Videonsa Parkkonen kokee poliittisena kannanottona.

– Musiikkivideoissa on ollut aina alastomia naisia. Se on ollut aina normi. Kun yksi mies tekee alastoman videon, siitä heräsikin aikamoinen viha-rakkaus-keskustelu, että saako noin tehdä ja miksi. Olen ylpeä, että tämä tuli ja pääsin tekemään sen, Parkkonen kertoo Nelosen tiedotteen mukaan Vain elämää -ohjelman jaksossaan.

Kohta sataa -musiikkivideota on katsottu videopalvelu YouTubessa yli neljä miljoonaa kertaa. Kappaleen ja sen musiikkivideon suosio toivat mukanaan ikävän lieveilmiön.

– Tein itsestäni objektin videossa taiteen vuoksi. Meistähän ajatellaan, että olemme käytettävissä. Se näkyy elämässä ennen keikkaa ja keikan jälkeen. Seksuaalinen häirintä kasvoi todella paljon, Parkkonen pohtii jaksossa.

Pete Parkkosen päivää Vain elämää -ohjelmassa vietetään perjantaina 7. lokakuuta.

Parkkosen ura on ollut vuoristorataa. Hänen ensimmäinen albuminsa First Album (2009) nousi Suomen virallisen albumilistan kärkeen ja myi kultaa. Vuotta myöhemmin julkaistu toinen albumi I’m an Accident jäi kauas edeltäjänsä suosiosta.

– Toisen albumin jälkeen lähdin silloisesta levy-yhtiöstäni. Menin lavanrakennusalalle, tapahtuma-alalle lavan toiselle puolelle. Tein muun muassa kitarateknikon hommia muutaman vuoden ajan. Aloin vain painaa hirveästi töitä. Siinä oli paljon kaikkea päällä. Iso haippi vain hiipui.

Parkkonen ei halunnut päästää irti musiikkiunelmastaan ja teki kaikenlaisia keikkoja.

– Armeija-aikana tein keikkoja laivoilla. Tein siellä sellaista pohjatyötä. Nyt tuntuu hyvältä, että hain lavakokemuksen ja kosketuksen yleisöön sieltä. Se oli todella kova koulu. Siellä olin Idols-Pete, Parkkonen kertoo.

Vaikka Kohta sataa -hitin suosio enteili lopullisen läpimurron olevan lähellä, muuttui kaikki pian sen jälkeen.

– Olen ymmärtänyt vasta nyt, miten sekaisin olen ollut – tai ollut vauhtisokea. Painoin niin paljon töitä kuin pystyin, koska minulla oli ollut ikävä sitä. Samaan aikaan minua alkoi ahdistaa valmiiksi se, että tämä varmaan loppuu kohta.

– Kun olin luonut pelkoa siitä, se iski taas kovaa. Muistan keikan vuodelta 2018. Se oli jokin tanssilavapaikka. Siellä sattui olemaan kuusi ihmistä paikalla. Keikan jälkeen mietin, mikä minussa on pielessä, Parkkonen kuvailee.

