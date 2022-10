Tiinan ja Petrin kätevän unelmatalon rakentaminen muuttuu täydeksi hulluudeksi – lopulta uhriksi joutuu naapurin autokatos

Grand Designs Suomessa nähdään perhe, joka päättää muuttaa 300 neliön omakotitalostaan yli puolet pienempään, 88 neliöiseen kompaktiin ja itse rakennettuun taloon. Projekti kokee kolauksia Suomen hyisessä talvessa.

TorstaiNA, 6. lokakuuta, Grand Designs Suomi - remonttiohjelman jaksossa uuden, minimalistisen talohankkeensa esittelevät Tiina ja Petri Tikkinen.

Pariskunta on jo rakentanut kolmihenkiselle perheelleen ison omakotitalon, mutta vuosien varrella ajatukset muuttuivat. Olisiko arki sittenkin sujuvampaa pienemmässä talossa? Suuri talo tuo paljon vastuuta ja huoltotöitä, ja siivoaminenkin vie useamman tunnin.

– Kyllähän se aika usein kävi mielessä, onko kolmea ihmistä järkeä asuttaa kolmeensataan neliöön ja kolmeen kerrokseen, Tiina toteaa jaksossa.

Markkinointiyrittäjä Tiina ja tapahtuma-alalla projektipäällikkönä työskentelevä Petri päättivät muuttaa Tino-poikansa kanssa 300- neliöisestä omakotitalostaan ja rakentaa 88 neliön kompaktin talon nimeltä Snadi. Talohankkeen budjetiksi pari määritteli 450 000 euroa, ja rakennusajaksi he arvioivat noin seitsemän kuukautta.

Tiina ja Petri halusivat muuttaa valtavasta 300 neliön omakotitalostaan pienempään ja kompaktimaan taloon, jonka he päättivät rakentaa.

Snadin rakennuspaikaksi valikoitui 50 kilometrin päässä Helsingistä sijaitseva Pornaisten kunta. Pienen tontin ja talon tarkka sijainti on jyrkän kukkulan päällä, josta aukeaa kaunis järvimaisema.

Jyrkkä rinne ja runsasluminen talvi tuo rakentamiselle kuitenkin oman haasteensa, ja aikaisempaa taloa yli puolet pienemmän kodin rakentaminen on lopulta helpommin sanottu kuin tehty. Tiukassa aikataulussa pysyminen tarkoittaisi sitä, ettei mikään saisi mennä vikaan missään vaiheessa.

Talo kootaan CLT-elementeistä.

Ohjelmassa kerrotaan, että CLT-elementit ovat valmiiksi muotoiltuja ja hiottuja talon rakennuspaloja pistorasiapaikkoja myöten. Niiden helppous piilee nimenomaan asennuksessa, sillä ne kuljetetaan valmiina paloina tontille ja nostetaan ja kiinnitetään paikalleen kerralla.

CLT-elementtien helppoudesta huolimatta niiden kuljetus ja asennus eivät suju ongelmitta. Tiinaa ja Petriä CLT-elementtien kuljetuksessa jännittää nimenomaan tontin jyrkkä mäki. Jos raskasta kalustoa ei saada tontille, rakentamisen hinta voi nousta pilviin.

– Vähän huolettaa tuo tie. On ikävää, jos autot eivät pääse paikalle, Petri toteaa.

Tontin edustalla oleva jyrkkä mäki aiheutti runsaasti ongelmia talon rakennuksessa. Se mahdollistaa kuitenkin hulppeat näkymät läheiselle järvelle.

Myös sade haittaa CLT-elementtien asennusta, ja Suomen loppukesä ja syksy tarjoavat pahintaan. Kun sää helpottaa, tuttu ongelma kuitenkin koittaa: jyrkkä mäki. Nosturiautoa ei saada tarpeeksi lähelle taloa. Lopulta tontille joudutaan ajamaan toinen, pienempi nosturi ja kahta nosturia pitää käyttää samaan aikaan erityisesti painavien lastien kohdalla.

Perhe on hyödyntänyt uudessa 88 neliön talossaan kaiken käytettävissä olevan tilan. Ulkotiloissa on kaksi erillistä terassia.

Jo lokakuussa koko budjetti on jouduttu käyttämään.

– Nyt maksetaan taloa jo ihan palkkapussista. Budjetti on käytetty ja lisälainaa ei olla ottamassa, Tiina toteaa.

Taloon tulee runsaasti erilaista puumateriaalia ja puu näkyy talon tyylissä ja sisustuksessa. Tiina innostui puusta niin paljon, että hän alkoi talon tekemisen ohella opiskelemaan harrastuksena puusepän töitä, ja valmistaa suuren osan talon huonekaluista itse.

Mittatilaushuonekalut ovat kuitenkin arvokkaita ja niiden tekeminen vie aikaa. Tiina aikoo valmistaa taloon yhteensä 15 erilaista huonekalua.

– Näihin kaikkiin ei ole piirustuksia. Ei ole valmiita ohjeita, kuinka ne tehdään vaan ohjeet täytyy rakentaa itse. Se on kaikkein työläintä, Tiina toteaa.

Joulukuussa 2021 Suomen talvisää tekee taas perinteiset temppunsa.

Tontille nouseva mäki on jäätynyt peilijääksi, eikä suurilla autoilla ole pienintäkään mahdollisuutta päästä talolle. Vaikka lattiaa varten tarvittava valuauto pääsisi ylös, se ei mahtuisi pienelle tontille, jota ympäröivät lumikasat ja muu rakennusmateriaali.

Autokatoksen päällä on suuri kattoterassi.

Kustannukset ja aika kuluvat.

Joulukuun puolivälissä vielä ulkovuoraus on kesken ja pääovi asentamatta. Sisätöitä hidastaa se, ettei yläkerran lattian pohjatöitä ole saatu tehtyä, sillä kahdesta yrityksestä huolimatta valuauto ei päässyt nousemaan tontille. Myös muuta kuormaa joudutaan jättämään mäen juureen, josta ne on kuljetettava tontille omin käsin.

– Tammikuun lopussa piti olla muutto, mutta nyt se on helmikuussa, Petri toteaa.

Kahden viikon jälkeen säässä tapahtuu muutos, ja lumi peittää jäisen rinteen. Valuauto nousee viimeinkin tontille, mutta kylmä pakkassää ei täysin helpota tilannetta. Valukoneisto on jäätynyt matkalla rakennuspaikalle ja sen sulamista täytyy jälleen odottaa.

Lattian kipsivalu saadaan kuitenkin lopulta aikaiseksi.

– Aikamoinen helpotus, Petri huokaisee.

Talo olisi pakko saada valmiiksi viimeistään helmikuun 2022 loppuun mennessä, sillä sen jälkeen perheellä ei ole asuntoa.

Helmikuussa talo näyttää jo melko valmiilta, mutta vielä juuri ennen muuttoa Petri ja Tiina kohtaavat jälleen onnettomuuksia, tällä kertaa jopa vaarallisia.

– Eilen kuorma-auto nousi tähän ylös ja lähti valumaan. Se kupsahti sivuun ja jäi nojaamaan naapurin autokatokseen, Petri kertoo.

Autokatoksen yläkulma on selkeästi hieman vaurioitunut ja katon reuna repsottaa iskun voimasta.

– Kyllä haastavuus jo tiedettiin, kun perustusta valettiin. Ei sitä ehkä kuitenkaan osannut ennakoida, että näin haastavaa olisi. Näköalalla on hintansa, Tiina kertoo viitaten hankalaan mäkeen tontin edustalla.

– Tähän liittyy jännitystä ja stressiä koko ajan, pariskunta summaa.

Ongelmat, viivästykset ja lisäkulut ovat kasaantuneet suuriksi. Myös erillinen pihabudjetti on pitänyt käyttää kokonaisuudessaan taloon.

– Mehän halusimme pihan luonnonvaraiseksi. Nyt se jää, pariskunta nauraa.

SYYSKUUSSA 2022 talo on täysin valmis ja perhe on asunut talossa jo muutaman kuukauden. Talo myötäilee mitä parhaiten järkevää tilankäyttöä ja mukautuvuutta. Ensimmäisessä kerroksessa on kompakti tupakeittiö, ruokailutila ja salonki, joka muovautuu käyttötarkoituksensa mukaan niin vierashuoneeksi, työhuoneeksi kuin myös suuremmaksi ruokailutilaksi.

Sisällä vallitsee puumateriaalin harmonia. Iso osa talon huonekaluista on Tiina Tikkisen itse tekemiä.

Muiden huonekalujen ohella salongissa on Tiinan ja hänen puuseppäopettajansa yhdessä suunnittelema ja tekemä monitoimihuonekalusto. Seinästä voi laskea vierassängyn, ja toisella puolella peilin takana on irtojaloilla varustettu ruokapöytä. Seinän piilossa on myös kuntosalivarusteita ja muuta säilytystilaa.

Alakerrassa on perheen Tino-pojan parvellinen makuuhuone, ja yläkerrassa sijaitsevat toinen makuutila ja vaatehuone. Autokatoksen katto toimii hulppeana kattoterassina, josta näkymä järvelle aukeaa. Valtavat ikkunat päästävät runsaasti luonnonvaloa taloon. Kaikki pienikin tila on käytetty hyväksi.

Talossa on kaksi kerrosta ja tilat on jätetty avariksi.

Kuvan taka-alalla näkyy peili, joka muuntautuu suureksi, laskettavaksi ruokapöydäksi.

Upea talo vaati kuitenkin 20 000 euroa 450 000 euron budjetin yli, mutta oli pariskunnan mukaan sen arvoinen vaikeuksista huolimatta.

– Helppo tässä vaiheessa sanoa, että ihan helpolta ja hyvältä tuntui, mutta rakentaminen on aina rakentamista. Meilläkin oli talvella pari synkkää kuukautta. Suurimpana haasteena on koko ajan ollut tuo mäki, joka mahdollistaa kuitenkin upean näkymän, Tiina summaa.

Petri ja Tiina Tikkinen ovat ylpeitä uudesta talostaan.

