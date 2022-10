Kanye Westin tuore paitavalinta herättää raivoa ja hämmennystä

Poliittisesti aktiivinen Kanye West on tällä kertaa kohauttanut äärioikeistolaiseksi tulkitulla asullaan.

Monet ihmiset järkyttyivät, kun räppäri Kanye West, 44, saapui maanantaina 3. lokakuuta Pariisin muotiviikoille erikoinen paita yllään. Westillä oli yllään musta paita, jonka edessä oli kuva paavi Johannes Paavali II:sta ja teksti tämän ikonisesta lauseesta ”Seguiremos Tu Ejemplo” (suom. ”seuraamme esimerkkiäsi”).

Suurta raivoa herätti kuitenkin paidan takaosa, jossa luki isoin valkoisin kirjaimin ”White Lives Matter” eli suomeksi ”valkoiset elämät merkitsevät”. Kyseinen paita on osa Westin uutta Yeezy Season 9 -mallistoa, minkä vuoksi kyseinen teksti nähtiin myös joidenkin mallien vaatteissa. Mallien lisäksi konservatiivinen amerikkalaiskommentaattori Candace Owens, 33, osallistui tapahtumaan Westin paita päällä.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa julkaisun Westistä ja Owensistä täältä.

WLM edustaa vastaprotestia ”Black Lives Matter” -liikkeelle, joka vastustaa tummaihoisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää, etenkin poliisiväkivaltaa. WLM-liikkeen tavoite on täysin vastakohtainen: sen tarkoituksena on ajaa valkoihoisten etuja sekä vastustaa muun muassa homoseksuaalisuuden ja rotujen välisiä parisuhteita. Näistä tavoitteista johtuen WLM on leimattu rasistiseksi ja sillä on todettu olevan yhteyksiä uusnatsiliikkeisiin.

West on jo aiemmin kerännyt huomiota ja paheksuntaa omilla poliittisilla pyrkimyksillään sekä tukemalla ex-presidentti Donald Trumpia.

Ei siis mikään ihme, että Westin vaatetus herätti suurta raivoa somessa. Moni on kummastellut, miksi tummaihoinen West mainostaa rasistista liikettä. Osa Twitter-käyttäjistä on jopa sitä mieltä, että West tulisi poistaa niin sanotusti ”tummaihoisten yhteisöstä” tekonsa vuoksi.

Independent-lehden mukaan West on jälkeenpäin selittänyt tekoaan Instagram-tilinsä tarinassa.

– Kaikki tietävät, että Black Lives Matter oli vedätystä. Nyt se on kaikki ohi. Olkaa hyvät, West kirjoittaa selittämättä tekoaan sen tarkemmin.

Tapahtumassa ollut Garage-lehden muotitoimittaja Gabriella Karefa-Johnson kritisoi räppärin tekoa Instagram-tilillään.

– T-paidat, joita tämä mies tuotti ja jakoi maailmalle ovat täyttä väkivaltaa. Tälle ei ole tekosyytä, eikä tässä ole mitään taiteellista. Jos Kanyelta kysytään, on paita hänen mielestään taiteellinen ja vallankumouksellinen. Mutta se ei ole, toimittaja kirjoittaa.

– Kunnioitetaan toinen toisiamme, kun yritämme päästä tämän traumaattisen hetken yli, etenkin he, jotka kärsivät tuossa huoneessa, hän lisää.

West vastasi kyseiseen kritiikkiin jakamalla Instagram-tilinsä tarinoissa kaksi kuvaa itse palautteen antaneesta toimittajasta. Kyseisessä vastauksessa West vaikutti pilkkaavan toimittajan ulkonäköä ja tyylitajua.

– Tämä ei ole muotioimittaja. Jos puhut pahaa minusta, puhun pahaa sinusta. Kysykää vaikka Trevor Noah’lta, West sanoo viitaten hänen ja tv-juontajan väliseen vanhaan kiistaan.

Glamour-lehden mukaan Westin jyrkkä vastaus sai muun muassa malli Gigi Hadidin, 27, ärähtämään Instagram-tarinoissaan. Hän kutsui räppärin viestiä kiusanteoksi.

– Se, että hän kiusaa työnsä kritisoijaa suuressa somepalvelussa on minusta naurettavuuden huippu. Jos et kestä sitä, älä dissaa sitä. Jos et kestä kritiikkiä, erityisesti fiksua ja kilttiä sellaista, älä laita työtäsi ihmisten ilmoille, Hadid kirjoitti Instagram-tilinsä tarinassa.

West ei suinkaan tyytynyt pöyristyttämään ihmisiä vain paitansa avulla. Hän piti myös erikoisen puheen muotitapahtumassa. Hollywood Life - ja People-lehtien mukaan puheensa aikana West muun muassa kutsui työtään ”Jumalan unelmaksi” ja mainitsi ex-vaimoonsa Kim Kardashianiin, 41, kohdistuneen ryöstön Pariisissa vuonna 2016.

Westin kummallinen käytös ja vaatetus eivät jääneet myöskään räppärin ex-vaimolta Kardashianilta huomaamatta. Kardashianin lähipiirin lähde paljastaa Hollywood Lifelle, mitä ajatuksia Westin teko herätti televisiopersoonassa.

– Kim ei yllättynyt Kanyen päätöksestä pukea kyseinen paita ylleen. Hänen mielestään Kanye yrittää jälleen hakea teollaan vain huomiota, lähde kertoo.

– Hän tiedostaa, että Kanye rakastaa herättää ristiriitaisia tunteita. Hän ajattelee, että Kanye teki kamalan päätöksen, jonka viesti loukkasi monia, lähde lisää.

Lähde väittää Kardashianin hämmentyneen enemmän siitä ristiriidasta, että WLM-paitaan pukeutunut räppäri on aikaisemmin ollut BLM-liikkeen kannattaja. West oli jopa marssinut BLM-kulkueessa kesäkuussa 2020 ja lahjoittanut 2 miljoonaa dollaria traagisesti menehtyneiden George Floydin, Ahmaud Arberyn ja Breonna Taylorin perheille.

Provokatiivisen paidan sijaan Kardashiania kuvotti eniten nähdä Candace Owens ex-miehensä seurassa, kertoo lähde. Kardashianin ja Owensin välillä on kohuttu salamoineen siitä asti, kun kommentaattori kutsui podcastissaan tv-tähteä prostituoiduksi ja väitti tämän myyvän seksiä. Owens jopa kutsui Kardashianin äitiä Kris Jenneriä sutenööriksi ja väitti tämän kannustaneen tytärtään julkaisemaan itsestään pornovideon saadakseen julkisuutta.

Lähteen mukaan näistä väitteistä johtuen Kardashian ei ollut iloinen näkemästään.

– Kun Kim näki Candacen julkaiseman kuvan hänestä ja Kanyestä, hän raivostui. Kanye tietää, että Candace on kutsunut julkisesti hänen lastensa äitiä prostituoiduksi ja isoäitiä sutenööriksi. Häntä häiritsee suuresti kaikki mahdollinen yhteistyö Candacen kanssa. Kimin pitää sitä epäkunnioittavana häntä ja hänen perhettään kohtaan, lähde paljastaa.

West tai Owens eivät ole toistaiseksi kommentoineet kohupaitaa ja Kardashianin lähteen kommentteja lainkaan.