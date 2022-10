Temptation Islandin 11. kaudella nähdään uudistuksia.

Viettelysten tuulet puhaltavat jälleen, kun Temptation Island Suomen 11. kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 19.10.

Neljä tavallista pariskuntaa laittavat suhteensa likoon ja lähtevät selvittämään, onko oma kumppani se oikea. Pariskunnat ja sinkut tutustuvat toisiinsa Espanjan upeissa maisemissa unohtumattomilla treffeillä ja bilettävät yhdessä kuuman auringon alla.

Kauden osallistujat ovat uudella kaudella aiempaa hieman vanhempia, mikä näkyy esimerkiksi juontaja Sami Kurosen kanssa iltanuotioilla käydyissä keskusteluissa, ja lisää testattavien parisuhteiden merkityksellisyyttä entisestään.

Tässä ovat 11. Temppari-kauden pariskunnat:

Leenu, 26, ja Arttu, 28, Lahti – 6 vuotta yhdessä

Leenu haikailisi elämysten ja ihmisten pariin, kun Arttu viihtyisi mieluummin kotona. He toivovat löytävänsä ohjelmasta yhteistä potkua parisuhde-elämäänsä.

Leenun ja Artun suhteessa rakastetaan toista juuri sellaisena omana outoutenaan kuin toinen on. Pari ottaa elämän vastaan päivä kerrallaan jakaen yhteisen kodin ja työpaikan. Nämä baarimikot kohtasivat viihteellä, kun Arttu kirjoitti Leenulle viestin kuittiin.

Suhteen vakiinnuttua Arttu on etsinyt varmistusta Leenun pyyteettömään rakkauteen, mutta ei vielä vuosienkaan jälkeen ole päässyt yli epäilyksestä, voiko Leenu oikeasti rakastaa hänen kaltaistaan ”hökälettä”. Leenu puolestaan on tyytyväinen, sillä Artussa on sitä jotakin, joka kolahtaa. Leenu on tullut miesten kanssa juttuun aina, mutta rakastuminen on ainutkertaista.

Suhteen tasaannuttua Leenun jalka on alkanut vipattaa ihmisten ja elämysten pariin. Arttu puolestaan viihtyy kotona pelejä striimaten ja älyllisesti haastavien aktiviteettien parissa. Toiveissa olisi löytää Temptation Islandin avulla yhteistä potkua elämään ja vahvistaa visiota tulevasta.

Nina, 33, ja Johan, 44, Koskenpää – 3 vuotta yhdessä

Nina ja Johan tapasivat alun perin Maajussille morsian -ohjelmassa, josta Johan kuitenkin Ninan löydettyään jättäytyi pois.

Ninaa ei pidätellyt mikään, kun hän kirjoitti unelmien prinssilleen Maajussille morsian -ohjelmaan. Kirje löysi tiensä suoraan Johanin sydämeen, ja ohjelmaan osallistuminen jäi sikseen. Paria yhdistää omintakeinen huumori ja mentaliteetti.

Yrittäjäperheen tyttärenä Nina ei kuitenkaan ymmärrä, miten tässä näin kävi: lapsena hän kaipasi aikaa ja huomiota vanhemmiltaan ja nyt työnarkomaanilta puolisoltaan. Puutarha-alan tutkintoa opiskeleva Nina haaveilee harmonisesta rakkaudesta ja tiiviistä ydinperheestä, mutta Johan tuntuu olevan saavuttamattomissa työmaallaan. Johan myöntää tilanteen haasteellisuuden, mutta yrityksen on pyörittävä.

Nina otti ohjat käsiinsä ja ilmoitti pariskunnan paratiisilomalle Temppareihin. Millaisia käänteitä elämä tuo tullessaan, kun pari viimein matkustaa yhteiselle lomalle erillisille viettelysten villoille?

Julia, 25, ja Semi, 23, Oulu – 4 vuotta yhdessä

Semin ja Julian suhdetta varjostavat suhteen alkuaikojen vispilänkaupat, koston kierteet ja mykkäkoulut. Pari etsii Temptation Islandilta yhteistä luottamusta ja molempien itsetunnon vahvistamista.

Nuoripari Semi ja Julia täydentävät toisiaan. Vaikka pientä nahistelua ja kilpailua suhteessa riittää, on pari löytänyt toisistaan arjen harmonian. Baarissa työskentelevä Julia toivoisi Semin nousevan sohvalta innostumaan elämästä yhdessä. Semi taas on kyllästynyt työuraansa kaupan kassalla ja tarvitsisi aikaa omille ajatuksilleen.

Pari on viittä vaille sinetöimässä yhteisen tulevaisuutensa asuntokaupoilla, mutta viimeinen kortti on vielä kääntämättä. Suhdetta varjostaa alkuaikojen vispilänkaupat, koston kierteet ja mykkäkoulut. Yhteistä koiraa lenkitetään kimpassa, mutta kuka todellisuudessa taluttaa ja ketä? Matkan Temptation Islandille on määrä mitata parin yhteinen luottamus ja vahvistaa heidän itsetuntoaan yksilöinä.

Pirita, 37, ja Mika, 33, Seinäjoki – 3 vuotta yhdessä

Tangokuningatar Pirita ja puoliso Mika kaipaisivat suhteeseensa enemmän yhteistä aikaa.

Vuoden 2019 tangokuningatar Pirita luki tangofinaalin jälkeen yllättäen lehdestä tavanneensa elämänsä miehen, vaikka Tinderissä tavattu Mika oli seuraamassa finaalia "kaverina".

Aktiivinen elämä esiintymislavoilla ja arkitöissä saa vastarakastuneiden suhteen toisinaan koetukselle. Kirvesmies Mika kiertelee mukana Piritan keikkareissuilla ja kiireen keskellä hän remontoi yhteistä kotia.

Romantiikka näkyy suhteessa pienin arkiteoin ja karkkiostoksin, mutta yhteistä läsnä olevaa aikaa toiselle on vaikea saavuttaa. Elämää syvällisesti pohtiva Pirita rakastaisi keskusteluja saunan lauteilla, mutta Mika rentoutuisi mieluiten hiljaa nautiskellen. Suhdetta varjostaa myös kolmas osapuoli, joka tekee yhteisestä ajasta entistäkin haasteellisempaa: puhelin.

Pari lähtee Temppareihin syventämään yhteyttään ja kihlaustaan. Aikaa on vietetty erossa töiden puolesta ennenkin, mutta tulevaisuudessa he toivoisivat sydämiä ja hymiöitä koskettavampaa kommunikointia.

11. kaudella nähdään myös rakenteellisia uudistuksia.

Ohjelman esitysmalli muuttuu. Temptation Island Suomi on totuttu näkemään televisiossa kahden jakson viikkotahdilla. Tänä syksynä jaksojen rakenne hieman muuttuu, ja uusi jakso nähdään starttiviikon jälkeen kerran viikossa keskiviikkoisin. Kauden pituus pysyy kuitenkin ennallaan, eli kokonaisuudessaan luvassa on 22 jaksoa.

Temptation Islandin iltanuotiot ja bileet jättävät usein tilaa myös spekulaatiolle ja jälkianalyyseille. Tällä kaudella tähän vastaa ohjelman virallinen podcast, jossa Suplan OMG!-podcastista tutut juontajat Mia Paavonen ja Noora Hapuli analysoivat kauden käänteitä, tähtivierailijoita unohtamatta. OMG! goes Tempparit -podcast ilmestyy Suplassa joka toinen keskiviikko aina iltanuotiojaksojen jälkeen.

Temptation Island Suomi alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 19. lokakuuta. Starttiviikon toinen jakso nähdään torstaina 20. lokakuuta, jonka jälkeen sarja jatkuu keskiviikkoisin yhden jakson viikkotahdilla.

Seuraavan viikon jakso on katsottavissa ennakkoon Ruudun tilauksella aina keskiviikkoaamuisin, ja Temptation Island Suomi: Bileet – Megakooste villeistä juhlista katsottavissa vain Ruudun tilauksella.

Ilta-Sanomat, Nelonen ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.