Lindsay Lohan tähdittää uutta jouluelokuvaa – kommenttikenttään ilmestyi hulvaton vitsi Mean Girls -kollegalta

Lindsay Lohanin julkistus uudesta elokuvasta sai fanit innostumaan sosiaalisessa mediassa.

Suoratoistopalvelu Netflix julkisti maanantaina uuden jouluelokuvansa virallisen mainoskuvan. Instagramiin ladatussa kuvassa elokuvan päätähtenä nähdään takavuosien suosikkinäyttelijä Lindsay Lohan, 36, joka ei ole vuosiin näytellyt pääroolia elokuvassa.

Lohanin rinnalla näyttelee Glee-sarjasta tuttu Chord Overstreet, 33. Falling for Christmas -elokuvassa nuori perijätär joutuu lasketteluonnettomuuteen ja menettää muistinsa.

– Tänään on lokakuun 3. päivä, mutta merkatkaa kalentereihinne marraskuun 10. päivä, julkaisussa lukee.

Kuvan alle kerääntyi nopeasti ihastelevia kommentteja. Hauskimman kommentin tarjoili kuitenkin näyttelijä Jonathan Bennett, joka näytteli Lohanin rinnalla vuoden 2004 hittielokuvassa Mean Girls.

– Mikä päivä tänään on? Bennett kommentoi humoristisesti.

Jonathan Bennett näytteli Mean Girls -elokuvassa Lohanin ihastusta.

Lokakuun 3. päivä on viittaus Mean Girls -elokuvan suosittuun kohtaukseen, jossa Bennettin roolihahmo kysyy Lohanin hahmolta päivämäärää. Kohtaus on jäänyt elokuvan fanien mieleen ja netissä se on nimetty epävirallisesti kansainväliseksi Mean Girls -päiväksi.

– Tämä kommentti voitti internetin tänään, eräs fani vastaa Bennetin kommenttiin.

– Tämä on kaikki ikonista, kommentoi toinen.

Sosiaalisessa mediassa fanit ovat muutenkin innoissaan Lohanin näkemisestä jälleen elokuvan pääroolissa. Instagramissa julkaisun alle on kerääntynyt paljon ihastelevia kommentteja.

– Ihana nähdä Lindsay hyvinvoivana, kommentoi eräs Instagramissa.

Myöskään Twitterissä fanit eivät ole peitelleet innostustaan.

– Olen niin innoissani tästä! Lindsay Lohan näyttelee vihdoin romanttisen elokuvan kuningatarta, niin kuin olen toivonut.

Lohan tähditti 2000-luvulla useita hittielokuvia, mutta menestyksekästä näyttelijänuraa ovat varjostaneet kohut ja ryöpytykset mediassa. Lohan on kärsinyt myös päihdeongelmista.

Näyttelijä on tuomittu vuonna 2007 kaksi kertaa rattijuopumuksesta. Molemmilla kerroilla Lohanilla oli hallussaan pieni määrä kokaiinia. IS uutisoi aiemmin, että vuosina 2007-2012 Lohan vietti 250 päivää viidessä eri päihteiden kuntoutuslaitoksessa.

Lindsay Lohan nousi kuuluisuuteen The Parent Trap -elokuvasta vuonna 1998.

Vuonna 2016 Lohan kertoi käyvänsä AA-tapaamisissa.

– Juhlin liikaa, tiedän sen. Minulla on enemmän asioita, joiden puolesta elää kuin päihteiden käyttö, Lohan on kertonut People-lehdelle.

Viime vuosina Lohan on vaikuttanut saaneen elämänsä tasapainoon.