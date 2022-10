Syyte: Mustasukkainen nainen vainosi Herra Ylppöä ja puolisoa lukemattomin tavoin – mukana seksivälineitä ja lantakuorma

Valtion palveluksessa työskennellyt 48-vuotias nainen lähetti Herra Ylpölle muun muassa seksivälineitä. Pääkohde oli kuitenkin Ylpön puoliso, jota mustasukkainen nainen pommitti syytteen mukaan kymmenin eri tavoin runsaan vuoden ajan.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on esillä varsin poikkeuksellinen syyte. Länsi-Suomen aluesyyttäjä vaatii Kanta-Hämeessä asuvalle 48-vuotiaalle naiselle rangaistusta kahdesta vainoamisesta, identiteettivarkaudesta, kunnianloukkauksesta, laittomasta uhkauksesta, kahdesta tietosuojarikoksesta ja kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Tavallista kiinnostavammaksi tapauksen tekee se, että rikoksen toinen asianomistaja on tunnettu muusikko Herra Ylppö, oikealta nimeltään Frank Mäntymäki. Toisena asianomistajana jutussa on Ylpön puoliso.

Syyttäjän arvion mukaan ikääntyneemmän fanin menettelyn takana oli mustasukkaisuus rocktähden puolisoa kohtaan.

Syytteen mukaiset rikokset tapahtuivat syyskuun 2020 ja helmikuun 2022 välisenä aikana.

Vainoajan pääkohde oli syytteen perusteella Ylpön puoliso. Erillisiä häneen kohdistuneita tekoja syytteessä on mainittu kymmeniä. Syyttäjä on listannut muun muassa 26 eri lehteä, jotka vastaaja on tilannut puolisolle. Lehtilista on varsin kattava Seiskasta Tiedonantajaan ja Jurvan Sanomista Nyyrikkiin.

Syytteen mukaan vastaaja soitti puolisolle kahdesti ja esittäytyi ensimmäisellä kerralla Seiskan toimittajaksi.

Syyttäjä katsoo vastaajan vainonneen naista myös luomiensa sosiaalisen median valeprofiilien kautta. Yksi valeprofiileista on väittänyt tätä ”maksulliseksi” ja jakanut tämän kuvaa ja tietoja.

Parin valeprofiilin kautta vastaaja on syytteen mukaan viestitellyt naisen ystäville, että Herra Ylppö pettäisi tätä. Henkilökohtaisessa viestissään vastaaja on väittänyt miehen olevan Tinderissä.

Kiusanteko on syytteen perusteella ollut kekseliästä. Vastaaja oli saanut jopa sosiaalityöntekijät naisen silloiseen kotiin Porvooseen tekemällä tästä huoli-ilmoituksen. Vastaava teko toistui myöhemmin, kun puoliso ja Ylppö asuivat yhteisessä kodissaan Tampereella.

Vastaaja tilasi syytteen mukaan puolisolle lisää lehtiä Tampereelle, mutta myös jotain muuta: kuormallisen hevosenlantaa.

Lue lisää: Herra Ylppö avautuu Aamulehdessä elämästään suljetun osaston jälkeen – osti hulppean hirsitalon ja aloitti elämän uudessa kaupungissa

Noin vuosi sitten vastaaja oli erittäin aktiivinen. Syytteen mukaan hän toimitti puolison postilaatikkoon surun­valittelu­addressin ja Kelan toimeentulohakemuksen, jonka päälle hän oli kirjoittanut käsin ”HUORA”.

Yhteydenotot eri tahoille kuuluivat syytteen mukaan vainoamistapoihin. Vastaaja teki puolison nimissä yhteydenottopyyntöjä eri asunnonvälittäjille kertoen, että asuntoa tarjottiin myytäväksi. Varasipa vastaaja tälle ajat laboratoriotutkimuksiin, ihotautilääkärille ja terapiaan.

Viime lokakuussa puoliso sai huomata liittyneensä palvelualojen ammattiliitto PAMin jäseneksi. Syytteen mukaan tämäkin oli vastaajan tekoja.

Noin vuosi sitten tuli julki, että puoliso oli raskaana Ylpölle. Marraskuussa 2021 vastaaja yritti syytteen mukaan perua tämän neuvolakäyntejä. Kirjeitä vastaaja lähetti useita. Joulukuun alussa vastaaja soitti puolisolle tunnin aikana yli 50 kertaa.

Vielä ennen joulua vastaaja teki tämän nimissä perättömän huoli-ilmoituksen Tampereen sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Ilmoitus koski Herra Ylpön terveydentilaa. Tämä ilmoitus ei johtanut kotikäyntiin.

Herra Ylppöön kohdistunut vainoaminen oli syytteen mukaan ainakin määrällisesti huomattavasti vähäisempää. Vastaaja lähetti Ylpölle noin vuoden ajan intiimejä kirjeitä, seksivälineitä ja pornoelokuvia.

Kuva Maj Karma -yhtyeessä tunnetuksi tulleesta Herra Ylpöstä eli Frank Mäntymäestä vuodelta 2020.

Kunnianloukkaukseen vastaaja syyllistyi syyttäjän mukaan lisäksi puolisoa koskeneilla perättömillä huoli-ilmoituksilla, joiden mukaan tämä olisi hortoillut pakkasessa sekavana ilman takkia.

Valeprofiilien vihjeet siitä, että puolisolta saisi seksuaalisia palveluita, täyttävät syytteen mukaan myös kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Ilmoitukset poikivat yhteydenottoja.

Rikoskokonaisuutta tutkinut poliisi sai naisen omista muistiinpanoista ja matkapuhelimesta useita viitteitä siihen, että tämä oli syyllistynyt mainittuihin tekoihin.

Syyte laittomasta uhkauksesta koski muun muassa vastaajan joulukuussa puolisolle lähettämiä pakettia ja kirjettä. Paketissa oli pahanhajuista ainetta, syytteen mukaan todennäköisesti koiran ulostetta. Kirjeessä oli tunnistamatonta jauhetta ja ampuma-aseen patruuna.

Valtion palveluksessa oleva vastaaja rikkoi lisäksi virkavelvollisuuttaan ja teki samalla tietosuojarikoksen katsoessaan ilman laillista perustetta Herra Ylpön ja hänen puolisonsa osoite- ja muita henkilötietoja. Näin hän varmisti muun muassa tiedon siitä, että pariskunta oli muuttanut yhteen.

Vastaaja myöntää puolisoon kohdistuneen vainoamisen, mutta vain yhden puhelun, joidenkin lehtitilausten ja kirjeiden lähettämisen osalta. Muut syyttäjän listaamat teot hän kiistää.

Herra Ylppöä vastaaja kiistää vainonneensa. Hänen mukaansa kyse oli vain muutamasta kirjeestä.

Identiteettivarkauden ja kunnianloukkauksen vastaaja myöntää, mutta vain osin. Laittoman uhkauksen vastaaja kiistää. Hän myöntää kyllä lähettäneensä patruunan, mutta tarkoitus ei ollut uhata puolisoa.

Syytteet kahdesta tietosuojarikoksesta ja kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta vastaaja myöntää.

Vastaaja lopetti Ylpön ja tämän puolison elämää pitkään piinanneen toimintansa, kun poliisi alkoi tutkia rikoksia helmikuun 2022 lopulla.

Aluesyyttäjä vaatii vastaajalle ehdollista vankeusrangaistusta. Pelkästä vainoamisesta maksimituomio on kaksi vuotta vankeutta.

Herra Ylppö yhtyy syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Muita vaatimuksia hänellä ei ole, sillä hän sopi korvauksista vastaajan kanssa jo ennen oikeudenkäyntiä. Vastaaja on myös maksanut sovitun summan.

Ylpöllä ei ole mitään vaatimuksia vastaajaa kohtaan. Hän kuitenkin toivoi oikeudelta lupaa olla puolisonsa tukena oikeussalissa istunnon ajan.

Asiaa käsiteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa viime viikolla. Oikeus antaa ratkaisunsa perjantaina 14. lokakuuta.

IS tavoitti Frank Mäntymäen, mutta hän ei halunnut kommentoida tapaustaa tällä erää.

Lue lisää: Herra Ylppö hämmästyttää Vain elämää -tähtiä jouluisella seksiteorialla – muut epäilevät tarinan todenmukaisuutta

Lue lisää: Herra Ylppö joutui suljetulle osastolle avioeronsa jälkeen – kertoo tv:ssä, miten hän lopulta selvisi

Lue lisää: Raastavan eronsa jälkeen Herra Ylppö seikkaili Tinderissä, tapaili useita naisia ja piti hauskaa – lopulta kaikki tuntui tyhjältä, kunnes rinnalle löytyi uusi rakas