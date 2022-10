Katariina lähti etsimään puolisoa uudesta deittiohjelmasta – matka katkesi ahdistukseen ja häät jäivät vain haaveeksi

Katariina lopetti orastavan suhteen jo alkumetreillä ja vetäytyi ohjelman loppuhuipennuksena tarjolla olleista häistä.

Tamperelainen Katariina, 29, lähti etsimään television deittiohjelmasta elämänsä rakkautta. Haaveissa siinsi karismaattinen ja hyväkäytöksinen herrasmies. Hän toivoi kumppaniltaan myös positiivista elämänmyönteisyyttä ja keskustelutaitoisuutta.

Save the Date Suomi -ohjelmassa seurattiin Katariinan lähempää tutustumista Larin kanssa. Tapailu alkoi lupaavasti, ja Lari vastasi kaikkia Katariinan paperille listaamia toiveita. Pian Katariinaa alkoi kuitenkin ahdistaa: romanttinen kiinnostus oli kadonnut.

– Kipinä katosi ja alkoi tuntua liian kaverilliselta. Silloin esimerkiksi parisuhteessa kaipaamani läheisyys ei tunnu oikealta.

– Voi luetella asioita, joita toivoo tulevalta kumppaniltaan ja joku voi näyttää paperilla täydelliseltä, mutta jos ei ole kipinää, se jää vajaaksi. Ei sitä pysty selittämään millään, se on sellaista kemiaa, Katariina pohtii.

– Lähtiessäni ohjelmaan ajattelin, että aion heittäytyä ja olla aito, oma itseni. Sitten kun kotona laittoi kameran pyörimään, en osannutkaan olla normaalisti. Se oli yllättävän vaikeaa olla kameran edessä, Katariina miettii.

Ohjelman edetessä Katariina purki ahdistustaan tilanteesta kameralle ja keskusteli tunteestaan myös Larin kanssa. Viimeisissä jaksoissa hän päätti lopettaa suhteen ja perua ohjelmaformaattiin kuuluvat häät, jotka olisivat olleet edessä 50 päivän kuluttua ensitapaamisesta.

– Veikkaan, että olisin ollut valmis menemään naimisiin 50 päivän jälkeen, jos olisi tullut aivan hullaantuminen toisesta. Häät alkoivat ahdistaa, kun olin niin epävarma tilanteesta enkä oikein tiennyt, mitkä omat fiilikset ovat.

– Mimin ja Nooran häissä pystyin huokaisemaan ja sydämessäni oli tunne, että olin tehnyt oikean päätöksen, hän sanoo.

Katariina ja Lari eivät ole olleet kovin paljoa tekemisissä kuvausten jälkeen.

– Joitakin viestejä välillä laiteltu. Olen silti tosi onnellinen, että se oli juuri Lari, jonka kanssa tuon matkan kävi. Lari on ihmisenä tosi ihana, hyvä ihminen, Katariina sanoo.

Vaikka aviomiestä ei sarjasta löytynyt, Katariina ei kadu ohjelmaan osallistumista.

– Kokemus oli kuitenkin opettavainen. Tuntuu, että olen elänyt paljon sellaista sitten kun -elämää. Sitten kun on edennyt uralla tai saavuttanut jotain, sitten kun on laihduttanut pari kiloa... Toivon, että oppisin elämään enemmän tässä hetkessä, Katariina kuvailee.

Ohjelma on tuonut katsojapalautetta, joista valtaosa on ollut positiivista. Treffikutsujakin on putoillut. Niihin Katariina ei ole toistaiseksi reagoinut, koska ohjelma on vielä pyörinyt televisiossa.

– En ole niitä ihan tarkkaan katsonut. Täytyy katsoa ne vielä uudestaan, että mitä sieltä on tullut.

– Ohjelman takia en ole pystynyt deittailemaan tai menemään Tinderiin. Olen siis edelleen sinkkuna, Katariina kertoo.

Save the Date Suomi Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen ovat osa Sanoma-konsernia.